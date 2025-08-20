ПОЛИТИКА
Евросоюз и Британия готовы ввести санкции против РФ, если Путин откажется от встречи с украинским лидером
Европейские лидеры готовят новые санкции против Москвы / Reuters
20 августа 2025 г.

Европейские лидеры готовят новые санкции против Москвы, если президент РФ Владимир Путин откажется принять участие во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Высокопоставленный западный чиновник сообщил изданию, что любая задержка или отказ Москвы станет «дополнительным стимулом» для ужесточения мер. Сам Зеленский накануне визита в Вашингтон призвал ужесточить санкции против РФ, подчеркнув, что Путин не должен затягивать мирный процесс.

По данным газеты, в начале недели британский премьер-министр Кир Стармер обсудил с лидерами почти 30 стран новые шаги давления на Москву, включая координированные санкции. Лондон считает, что меры можно ввести в качестве стимула, если Россия не проявит «серьезности в завершении войны». Евросоюз также готовит 19-й пакет ограничений, который планируется принять в сентябре, если Москва до тех пор не согласится на перемирие.

Давление усилилось на фоне заявлений Трампа о новой роли США в конфликте. В эфире Fox TV президент сказал, что Вашингтон может предоставить Украине поддержку с воздуха в случае заключения мирного соглашения. 

«Мы готовы помочь им (украинцам), особенно с воздуха, потому что у нас есть такие возможности, которых нет ни у кого», — отметил президент. Однако он исключил отправку американских войск, подчеркнув, что вместо этого США предоставят Киеву гарантии безопасности, схожие с гарантиями НАТО.

Трамп предположил, что европейские страны — Франция, Германия и Великобритания — могут направить наземные силы в рамках будущих гарантий безопасности. 

После саммита с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа Трамп лично позвонил Путину. В Белом доме позже заявили, что и Путин, и Зеленский в принципе согласились на личную встречу, она может состояться в течение следующих двух недель.

Трамп уточнил, что лидеры РФ и Украины должны встретиться сначала наедине, а затем провести трехсторонний саммит с его участием. Венгрия рассматривается как возможное место переговоров: премьер-министр Виктор Орбан выразил готовность принять встречу.

