Российские спецслужбы причастны ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в Злинском крае на юго-востоке Чехии в 2014 году, заявили власти страны. Как сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, есть основания полагать, что к взрывам, в результате которых погибли два человека, причастны сотрудники ГРУ.

В связи с этим глава МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из Праги 18 сотрудников российского посольства, которых идентифицировали как агентов ГРУ и СВР под дипломатическим прикрытием.

Российских дипломатов обязали покинуть страну в течение 48 часов. «Мне очень жаль, что чешско-российские отношения так серьезно пострадают, но мы должны отреагировать. Мы находимся в той же ситуации, что и Великобритания во время отравлений в Солсбери», – заявил Гамачек.

Солсберийский след обнаружен и в Чехии: полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их разыскивают в связи с расследованием «обстоятельств серьезного преступления». На странице полиции в Twitter разместили соответствующие фотографии.

В октябре 2014 года Боширов и Петров должны были находиться в Чехии: сначала в Праге, затем в Моравско-Силезской и Злинскуй области.

«Лица использовали по крайней мере два удостоверения личности, сначала показав два российских паспорта на имя Александра Петрова, родился 13 июля 1979 года, и Руслана Боширова, родился 12 апреля 1978 года, впоследствии по паспорту Молдавии на имя Николая Попы, родился 18 июня 1979 года, и таджикскому паспорту, выданному на имя Руслана Табарова, родился 23 октября 1975 года», – заявили в ведомстве.

Именно сотрудники Главного управления Генштаба Минобороны РФ (бывшее ГРУ) Боширов и Петров, которых, по данным The Insider и Bellingcat, на самом деле зовут - Александр Мишкин и Анатолий Чепига, могут быть, по данным чешских властей, причастны ко взрывам в Врбетице. По версии следствия, они прибыли в Прагу рейсом из Москвы 13 октября 2014 года и отправили запрос по электронной почте на посещение складов в Врбетице.

Однако у полиции нет прямых доказательств, что Мишкин с Чепигой физически находились на складах. 16 октября россияне выехали в Австрию, откуда вернулись в Москву.

В настоящее время чешская полиция склоняется к версии, согласно которой российские спецслужбы не специально провели взрыв на складе боеприпасов.

Перед взрывами на склад должны были доставить боеприпасы для одного из крупных болгарских торговцев оружием. В дальнейшем тот планировал продать его на Украину, где в апреле 2014 года началась война в Донбассе.

По словам министра Гамачека, по версии следствия, российская разведка планировала организовать взрыв после того, как боеприпасы будут доставлены в Болгарию.

Предполагается, что груз предназначался предпринимателю Эмилиану Гебреву. В 2015 году его попытались отравить ядом «Новичок», однако Гебрев выжил.

The Insider и Bellingcat выяснили, что к отравлению Гебрева был причастен сотрудник российской разведки под агентурным именем Сергей Федотов. Он же руководил операцией по отравлению Скрипалей в Солсбери.

Судебные власти Болгарии в итоге обвинили трех россиян в попытке отравления предпринимателя.

Ян Гамачек заявил, что инициирует рассмотрение «дела Врбетице» на встрече глав МИДов стран Евросоюза 19 апреля. Также он отказался от запланированного на понедельник рабочего визита в Москву, в ходе которого намеревался обсудить вопрос поставок в Чехию вакцины от коронавируса «Спутник V».

По сведениям издания Denik, Гамачек знал обо всех обстоятельствах расследования о взрывах в Врбетице еще за две недели до обнародования информации, но продолжал планировать поездку в Москву.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили решительный протест в связи с «враждебным шагом» Праги. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на озвученные Чехией обвинения и высылку дипломатов заявила: «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».

«Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице. Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами», – говорится в заявлении МИД, обнародованном в воскресенье.

В МИД России также был вызван посол Чехии Витезслав Пивонька, которому сообщили, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата».

«Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны», – говорится в сообщении ведомства.

В то же время вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил сегодня, что компания «Росатом» будет исключена из тендера на строительство АЭС «Дукованы». Она не сможет принять участие в проекте даже в качестве субподрядчика.

Стоимость контракта оценивается примерно в €6 миллиардов. До скандала с агентами ГРУ «Росатом» считался главным фаворитом.