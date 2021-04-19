Президент Северного Кипра Эрсин Татар на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Лефкоше осудил постановление Конституционного суда республики о закрытии курсов по изучению Корана, сообщает Hürriyet.

«Я очень недоволен происходящим. Мы, мусульмане, боремся за нашу веру на этой земле с 1571 года [год прихода на Кипр османов]. Мы явились на эту землю мусульманами. Никак нельзя закрыть курсы по изучению Корана. Ситуация будет немедленно исправлена. Свобода вероисповедания является конституционным правом», – заявил Татар. По его словам, курсы будут продолжать работать несмотря ни на что.

Чавушоглу, со своей стороны, назвал решение суда «идеологическим». По его словам, оно было «спровоцировано» кем-то. В пользу этого говорит тот факт, что о постановлении стало известно в первую неделю Священного месяца Рамадан.

Курсы по изучению Корана были приостановлены на том основании, что они, согласно мнению судей, противоречат принципу секуляризма, официально принятому в Турецкой республике Северного Кипра. На прошлой неделе это решение вызвало возмущение у многих турецких политиков и министров, а также президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«У них ложное понимание секуляризма. Северный Кипр - это не Франция. Председателю суда следует поскорее исправить эту ошибку. Иначе мы предпримем другие шаги. Мы не допустим шагов, которые могут помешать обучению молодежи Корану», - заявил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что с решением Конституционного суда ТРСК «нельзя согласиться».