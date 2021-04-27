Заявления главы Белого Дома Джо Байдена о событиях, произошедших более века назад, – необоснованные, несправедливые и далеки от действительности, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя недавнее высказывание американского коллеги по так называемому геноциду армян.

«Если вы говорите о геноциде, то посмотрите в зеркало и дайте оценку себе», – цитирует прозвучавшие в ходе телеобращения по итогам заседания Кабмина республики слова Эрдогана Anadolu.

Президент Турции выразил уверенность, что заявление Байдена о «геноциде» было сделано под давлением радикальных армянских кругов и антитурецких лоббистских групп. Он подчеркнул, что высказывания президента США «не имеют исторической и правовой основы».

Эрдоган с сожалением отметил, что этот шаг Вашингтона привел к дальнейшему ухудшению турецко-американских отношений.

«Изучение исторических событий и раскрытие правды о них должны быть предоставлены экспертам и историкам, а не политикам», – подчеркнул турецкий лидер.

Глава государства также констатировал, что турецкая сторона до сих пор не получила ответа на свое предложение о создании совместной исторической комиссии по изучению утверждений Армении относительно событий 1915 года. «Мы взяли на себя обязательство обеспечить в рамках исследований такой комиссии доступ к нашим архивам, но другие стороны не ответили», – добавил он.

«Интересно, сколько документов есть в архивах США, если они есть, можно ли открыть к ним доступ? Есть ли такие документы в Европе, могут ли они их обнародовать?», – поинтересовался турецкий лидер.

«Во многих местах есть массовые захоронения турок, убитых армянами, но вы нигде не найдете массовых захоронений армян», – указал он, отметив, что обвинения Еревана касательно событий 1915 года не опираются на конкретные доказательства и решения международного суда.

Эрдоган напомнил, что до Первой мировой войны армянские террористические банды спровоцировали в Османской империи около 40 беспорядков, которые вышли из-под контроля и переросли в массовые убийства. Турецкий лидер рассказал, что множество представителей турецкого и курдского гражданского населения «от Вана до Карса и от Эрзурума до центрального региона Анатолии были убиты армянскими бандами».

Президент Эрдоган добавил, что Стамбул «не изгонял армянское население, а переселил его в пределах своих границ». Он обратил внимание, что лицам, подпадавшим под действие соответствующего закона, была дана одна неделя на подготовку, а те, у кого были уважительные причины, были освобождены от переселения.

«В тот период для армянских детей, оставшихся без родителей, были открыты детские дома. Никогда не создавалось препятствий для оказания помощи нуждающемуся армянскому населению из-за рубежа», – сказал он.

«Количество представителей армянского населения Османского государства, погибших в процессе переселения из-за эпидемий, проблем с общественным порядком или столкновений с силами безопасности, едва достигает 150 тысяч. Конечно, это 150 тысяч человеческих жизней, и это значимая цифра. Но даже сами армянские историки и политики признают, что реальные цифры были завышены с добавлением одного нуля», – продолжил Эрдоган.

Он подчеркнул, что также в американских отчетах количество лиц, подвергшихся переселению, составляет не более 600 тысяч человек, в то время как фактическое число значительно ниже.

«24 апреля 1915 года ничего не произошло с точки зрения человеческой трагедии. Это только день, когда Османское государство закрыло [армянские] организации, такие как «Дашнак», «Хинчак» и «Рамгавар», которые действовали против Османского государства вместе с воевавшими против него странами, и арестовало 235 их лидеров», – сказал Эрдоган относительно даты, которую Ереван всячески преподносит как день «геноцида».

По его словам, по состоянию на 24 апреля 1915 года закон о переселении еще не был принят и каких-либо жертв с армянской стороны тогда тоже не было.

Между тем, «армянская община нашей страны признала эту дату днем памяти о собственных страданиях, что соответствует общепринятой мировой практике», – отметил он.

«И несмотря на то, что мы знаем правду о событиях, связанных с указанной датой, мы по-прежнему обращаемся [24 апреля] с посланием к армянской общине, уважая ее выбор и разделяя ее боль», – подчеркнул президент Эрдоган.

«После арестов, произведенных Османским государством 24 апреля, 27 мая был принят закон о переселении, который вступил в силу 1 июня. Этот шаг не был предпринят из-за возможной угрозы или опасности, это скорее была мера, принятая против продолжающегося мятежа и участившихся массовых убийств [со стороны армянских банд]», – объяснил президент.

Турецкий лидер также напомнил, что указанный период совпадает с исторической борьбой турецкой армии на нескольких фронтах, в частности в Чанаккале.

«Из-за всеобщей мобилизации почти все мужчины оказались на поле боя, а беззащитные женщины, дети и старики остались одни. Армянские банды не только вступили в столкновения с турецкой армией или турецкими ополченцами, защищающими свои районы, но и убили невинных и беззащитных людей», – добавил он.

Напомнив, что армянские террористы убивали беззащитных мирных турок и курдов в Анатолии и черкесов на Кавказе, Эрдоган заметил: «Они хвастались совершенной ими резней и вынудили сотни тысяч людей мигрировать».

«В архивах стран региона имеется множество документов, связанных с этим», – сказал президент.

Он также подчеркнул, что «с принятием закона о переселении Османское государство решило временно отправить армянское население, на которое опирались банды, совершавшие эти массовые убийства, в другие регионы. Более того, это решение не распространялось на всех армян в стране, а только на армянское население в местах интенсивных нападений банд».

По его словам, наличие в Турции многочисленной армянской общины является еще одним свидетельством лживости утверждений о так называемом «геноциде». «В одно время армянское население Стамбула приблизилось к отметке 650 тысяч человек. Думаю, люди не вернулись бы добровольно туда, где подверглись «геноциду», – выразил свое мнение глава государства.

В то же время Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что сто лет назад более 80% населения современной Армении составляли мусульмане, а сегодня их там почти нет.

Президент подчеркнул, что недопустимо «навешивать ярлык «геноцида» на турецкий народ, когда все факты очевидны».

24 апреля президент США Джо Байден назвал события 1915 года в Восточной Анатолии «геноцидом».

Действия американского президента глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал «популизмом».

«Слова не меняют исторических реалий. Турция не намерена учиться у других собственной истории», – написал Чавушоглу в Twitter.