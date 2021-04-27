Бывший советник по правовым вопросам в администрации президента США Рональда Рейгана Брюс Фейн заявил, что в результате событий в Восточной Анатолии в 1915 году на самом деле пострадали главным образом турки. Выступление известного американского юриста-международника прозвучало на фоне высказанного нынешним главой Белого дома Джо Байденом обвинения Турции в «геноциде армян».

В интервью сайту «Caucasus Online» Фейн рассказал, что в свое время Белый дом начал расследование в связи с событиями 1915 года в Османской империи.

«По поручению президента Рейгана мы провели расследование, изучив военные архивы стран Европы и архивы Османской империи. В результате расследования выяснилось, что обвинения в геноциде армян беспочвенны. Утверждения о том, что было уничтожено 1,5-2 миллиона армян, являются плодом воображения армянских историков», – заявил он.

«Настоящую резню устроили армяне… Армянские бандформирования в Анатолии уничтожили 2,4 миллиона человек», – подчеркнул экс-советник.

Согласно армянским документам, количество переселенных армян составляло около 700 тысяч, в то время как на территории Османской империи осталось 280 тысяч армян. Поэтому, даже по самым придирчивым оценкам, количество убитых – 280 тысяч, отметил Фейн.

При этом американский эксперт заметил, что все этнические и религиозные меньшинства в Османской империи пользовались всеми правами, так же как турки и другие народы.

«Греки, курды, черкесы, арабы и армяне занимали в Османской империи достаточно высокие должности. Во время Первой мировой войны армяне предали родину и примкнули к врагам Османской империи. Армяне воевали бок о бок с русскими против Османской империи на кавказском фронте. Они грабили турецкие и грузинские села, убивали их жителей», – продолжил он.

«В ходе нашего расследования турки разрешили пользоваться своими архивами, а армянская сторона отказалась показывать свои архивы. На мой взгляд, если эти архивы будут открыты, вся правда выйдет наружу, – заключил Фейн. – Тогда армянам придется извиниться перед всем миром и особенно перед турками».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал не вешать ярлык «геноцида» на турецкий народ.

«24 апреля 1915 года не произошло ничего с точки зрения человеческой трагедии. Это только день, когда Османское государство закрыло [армянские] организации, такие как «Дашнак», «Хинчак» и «Рамгавар», которые действовали против Османского государства вместе с воевавшими против него странами, и арестовало 235 их лидеров», – сказал Эрдоган относительно даты, которую Ереван всячески преподносит как день «геноцида».

По его словам, по состоянию на 24 апреля 1915 года закон о переселении еще не был принят и каких-либо жертв с армянской стороны тогда тоже не было.

Между тем, «армянская община нашей страны признала эту дату днем памяти о собственных страданиях, что соответствует общепринятой мировой практике», – отметил он.

«И несмотря на то, что мы знаем правду о событиях, связанных с указанной датой, мы по-прежнему обращаемся [24 апреля] с посланием к армянской общине, уважая ее выбор и разделяя ее боль», – подчеркнул президент Эрдоган.