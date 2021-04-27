Один из богатейших людей планеты Билл Гейтс приобрел 22 тысячи акров земли в европейской части Турции. Таким образом, всего на сегодня ему принадлежит в стране 56 тысяч акров (22 тысячи гектаров) угодий сельскохозяйственного назначения, пишет Cumhuriyet.

Недавно приобретенные одним из основателей Microsoft участки находятся в провинциях Эдирне и Кыркларели.

Турецкие СМИ высказывают свои предположения касательно того, почему Гейтс остановил свой выбор именно на Турции.

Некоторые из них утверждают, что миллиардер интересуется проектом канала Стамбул, несмотря на неблизкое расположение приобретенных земель к проектируемой водной артерии.

Другие отмечают, что именно Эдирне и Кыркларели входят в число регионов планеты, которые менее других могут пострадать от глобального потепления, проблема которого сильно беспокоит миллиардера и на борьбу с последствиями которого он тратит массу сил и средств. Именно это обстоятельство, скорее всего, и привлекло внимание Гейта, пишут СМИ.

Билл Гейтс первый раз оказался в Турции в 2005 году по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана, на тот момент премьер-министра правительства страны. Он выступил в одном из отелей с лекцией, которую слушали более 200 человек.

Гейтсу так сильно понравилась Турция, что спустя некоторое время он вместе со своей женой Мелиндой приплыл на яхте в Мармарис.