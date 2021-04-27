Количество умерших в России в 2020 году увеличилось на 323,8 тысячи человек – до 2,1 миллиона, говорится в отчете Минздрава РФ об итогах работы ведомства, на который ссылается ТАСС.

Таким образом, общая смертность по стране в прошлом году достигла 17,9%, или 14,5 на 1000 человек населения. Для сравнения: в 2019 году этот показатель составлял 12,3 на 1000 человек.

Как сообщала ранее вице-премьер России Татьяна Голикова, рост произошел из-за избыточной смертности, которая также включает в себя случаи летального исхода от коронавируса. На людей, умерших из-за COVID-19 или на фоне болезни, приходится 50% случаев от избыточной смертности за 2020 год.

В отчете Минздрава также отмечается, что ожидаемая продолжительность жизни в России в 2020 году сократилась на 1,84 года – до 71,5 года. «За 12 месяцев 2020 года [наблюдаются] негативные демографические тенденции. 71,5 года [составила] ожидаемая продолжительность жизни (снижение на 1,84 по сравнению с 2019 годом – 73,34 года)», – сказано в сообщении ведомства.

В Минздраве считают, что «избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие». В марте Росстат сообщил, что число жителей России, умерших с COVID-19, с начала пандемии составило 200 тысяч человек.

В апреле издание The New York Times писало, что показатель избыточной смертности в России во время пандемии коронавируса выше, чем в странах Европы и США. К такому выводу газета пришла, проанализировав официальную статистику – данные с апреля по декабрь 2020 года в случае России и с середины марта по декабрь в США и 14 странах Европы.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, по данным на 11 апреля, сообщал о 102 986 смертях из-за коронавируса. Эти данные учитывают только установленные случаи смерти от COVID-19, не требующие дополнительного подтверждения при вскрытии. Их Россия отправляет Всемирной организации здравоохранения, и с учетом населения страны показатель оказывается гораздо ниже, чем в США или большей части Западной Европы, отмечали в NYT. Однако другую картину демонстрируют данные Росстата, в которых учитываются все смерти независимо от причины, пишет издание. В России количество смертей оказалось на 362 302, или 28%, выше обычного. По этому показателю Россия «опередила» остальные страны, информацию о которых проанализировала газета.