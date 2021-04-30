Когда в сентябре 1918 года части Кавказской исламской армии вошли в Баку, их взору предстала совершенно чудовищная картина. Мусульманские кварталы города были разгромлены и разграблены, тысячи людей убиты, древние мечети и многие исторические здания разрушены. Беспощадное истребление азербайджанского населения началось 31 марта 1918 года и продолжалось несколько дней.

Попробуем разобраться, как самый многонациональный город Кавказа вдруг превратился в арену безумной бойни, о которой впоследствии не принято было говорить.

Город Баку был широко известен в России и мире из-за нефтедобычи. Именно здесь находился центр нефтяной империи братьев Нобель, тех самых, что изобрели динамит, а позднее разбогатели, продавая бакинскую нефть. Точнее, динамит изобрел один из братьев Нобель, по имени Альфред, он же позднее пожертвует большую часть своего состояния на премию, которую назовут его именем. Кроме Нобелей, были и другие компании, а также частные лица, инвестировавшие немалые средства в нефтедобычу. Именно открытие и продажа нефти преобразили Баку, превратив этот город в космополитический центр Кавказа.

В 1913 году в Баку проживали три крупнейшие этнические группы: русские, азербайджанцы и армяне. Русские составляли примерно 36% населения и были большинством населения города; азербайджанцы были вторым по численности народом и составляли 21% населения; следом за азербайджанцами шли армяне, число которых в процентном соотношении достигало 19%. В целом отношения между этими группами было достаточно напряженными. Азербайджанцы проживали в старом городе, а русские и армяне – в новых кварталах, которые были возведены после открытия нефти. Эти миры крайне редко пересекались друг с другом.

Таким образом за очень незначительный период времени нефть изменила структуру и состав населения Баку.

До революции в Баку действовало несколько радикальных организаций, наиболее активными из которых были армянские националисты – дашнаки (партия Дашнакцутюн), большевики и, разумеется, столь популярные в империи эсеры (партия социалистов-революционеров). Среди мусульманского населения была весьма распространена партия Мусават, которая, как и многие другие национально-религиозные партии Российской империи, стояла на федералистских позициях. Несмотря на то, что партия симпатизировала пантюркизму в годы Первой мировой войны, мусаватисты поддержали Россию, а не родственную Османскую империю. Поддержка России никак не отразилась на статусе партии, и долгие годы Мусават находилась под запретом.

После февральской революции Мусават выходит из подполья и начинает призывать к автономии Азербайджана в составе новой России. Похожую позицию занимают и многие другие национальные партии на окраинах бывшей империи.

Между тем, после свержения царя и установления власти Временного правительства в Баку складывается несколько параллельных и конкурирующих друг с другом органов власти. Бакинский Совет, который постепенно переходит под контроль большевиков, и Комитет общественной безопасности с эсерами и дашнаками. Главой бакинского Совета был назначен старый большевик Степан Шаумян. Совет под его руководством объявил территорию Азербайджана частью большевистской России, однако контролем над городом Совет не обладал.

Параллельно с этим оппозиционные большевикам силы формируют Закавказский комиссариат, который позднее войдет в состав другой структуры – Закавказского сейма. Это государственное образование будет весьма условным и позднее уступит место национальным государствам: Азербайджану, Армении и Грузии. Городская Дума Баку, находящаяся под значительным влиянием партии Мусават, признала сейм в качестве законного органа власти.

Большевики, между тем, консолидируют власть, объединяясь с левыми эсерами и дашнаками, а мусаватисты оказываются в полном политическом одиночестве. Однако особенно активно большевики сближаются с дашнаками и прочими армянскими группировками, что в значительной степени предопределяет участь азербайджанского населения города.

Необходимо отметить, что бакинский альянс большевиков и дашнаков не был чем-то уникальным. В то же самое время в других регионах бывшей Российской империи, например в Коканде и Фергане, большевики заключают союз с дашнаками. Так же, как и в случае с Баку, этот союз заканчивается резней местного мусульманского населения. С позволения большевиков дашнаки вооружаются и устанавливают свою диктатуру во многих городах современного Узбекистана, терроризируя местное население.

В конце марта 1918 противостояние большевиков и мусаватистов доходит до своего предела. Митинги, организованные партией Мусават, жестоко разгоняются большевиками и дашнакскими боевиками, а мусульманские части расформировываются. На стороне большевиков и их армянских союзников несравнимо больше сил, чем на стороне движения Мусават. Так, например, бакинский Совет мог рассчитывать на помощь шести тысяч бойцов, и это не считая поступившей из большевистской России помощи. В Москве, а именно туда перебралось большевистское правительство в марте 1918 года, событиям в Баку уделяли весьма большое значение. С одной стороны, Баку давал столь необходимую большевикам нефть, а с другой стороны, Баку – это ворота на Восток, возможность распространять революцию в Персии и западных колониях, «нанося чувствительные удары по капиталистическим державам». Неспроста так называемый Первый съезд народов Востока пройдет именно в Баку всего через два года после описываемых событий.

Вместе с тем большевики не могли в одиночку установить свою власть в Баку и во всем Азербайджане, и им нужен был серьезный союзник. Левые эсеры и прочие партии казались ненадежными и могли в любой момент переметнуться на другую сторону, а армянских националистов и большевиков объединял общий враг – сторонники самостоятельности Азербайджана партия Мусават. Таким образом союз с армянскими националистами окончательно оформился, и большевики могли рассчитывать на гораздо большие силы, чем имели сами. Немаловажно, что ряды армянских радикалов регулярно пополнялись солдатами из тех частей, что были разгромлены наступающей османской армией. Для этих людей местное тюркское население было внутренним врагом, которого нужно было уничтожить любой ценой, а заодно это был способ поквитаться с турками. Таким образом, не сумев победить Османскую армию на поле боя, дашнаки и близкие к ним силы были готовы отыграться на гражданском населении, заодно расчистив для себя жизненное пространство.

Местное мусульманское население осталось практически беззащитным. На его стороне выступил татарский полк, состоящий из полсотни бойцов и несколько разрозненных добровольческих отрядов, сформированных из молодежи, не имевшей боевого опыта. Кроме того, защитники мусульманских кварталов не обладали соответствующим вооружением. На стороне же большевиков выступила Каспийская флотилия, с кораблей которой начал вестись прицельный огонь по мусульманским районам города. Всего за несколько дней участь обороняющихся была предрешена. Город охватила волна массовых убийств и грабежей. Сжигались мечети и медресе. В связи с тем, что мусульманское население города проживало в историческом центре, разрушение культурных памятников было весьма значительным, ведь именно здесь находилась большая их часть.

Точное число жертв установить невозможно, но среди убитых были женщины и дети, старики и молодежь. Поэтому мартовские события – это не просто столкновения между политическими партиями, как это позднее будут представлять большевики, выгораживая Шаумяна и прочих преступников. Мартовские события невозможно объяснить желанием большевистской власти восстановить порядок. Нет, мартовские события – это акт геноцида, и бойня в Баку не единственный пример такого рода в Азербайджане. В различных селах Шамахинского района, а также в Ленкорани, Нагорном Карабахе, Нахичевани и других районах Азербайджана дашнаки с большевиками терроризировали местное население, не брезгуя грабежами и изнасилованиями. Кроме того, как уже указывалось, союз большевиков и дашнаков привел к точно таким же последствиям в другом мусульманском регионе, в Узбекистане.

Существуют многочисленные признания и самих участников этих событий. Так, например, сам большевистский комиссар Степан Шаумян не скрывал своих намерений в отношении мусульманского населения: «Мы воспользовались поводом и открыли наступление по всему фронту. У нас были уже вооруженные силы – около 6 тысяч человек. У «Дашнакцутюн» имелось также 3-4 тысячи национальных частей, которые были в нашем распоряжении. Участие последних придало отчасти гражданской войне характер национальной резни, но мы шли сознательно на это», – указывал он в своем донесении в Москву.

Уничтожение мусульманского населения продолжалось даже после капитуляции партии Мусават. Обезумевших от крови дашнаков невозможно было остановить. Они продолжали врываться в дома азербайджанцев, убивая и мародерствуя. Очевидцы, в том числе и из числа самих большевиков, свидетельствуют о многочисленных трупах, лежащих на улицах города, которых попросту некому было убирать. Мусульманские кварталы опустели. Люди пытались найти спасение в сельской местности, однако карательные акции дашнаков доходили даже до самых отдаленных мест Азербайджана, приводя цветущие села в запустение.

Позднее, уже после освобождения Баку азербайджано-турецкими частями, известными как Кавказская армия Ислама, будет проведено расследование, которое по горячим следам установит множество виновников этих событий, однако большинство из них так и не будет наказано. Кавказская армия, вслед за Османской империей, вынуждена будет капитулировать, и в Баку снова вернутся большевики. Однако на этот раз дашнаки окажутся для них слишком токсичными и стратегически опасными. В планы большевиков не входило построение великой Армении от моря до моря, как этого хотели армянские националисты, поэтому дашнаки как «отработанный материал» будут впоследствии репрессированы, а сама партия «Дашнакцутюн» запрещена.

Геноцид мусульман Азербайджана большевики используют для консолидации своей власти. Умело стравливая народы, они будут ослаблять одних посредством других, чтобы, согласно древнему принципу, «разделять и властвовать» могли только сами большевики. Что касается дашнаков, то в годы советской власти все преступления, совершенные при участии советского режима, будут тщательно скрываться и замалчиваться. Только после обретения Азербайджаном независимости президент республики Гейдар Алиев увековечит память жертв этой страшной трагедии, определив 31 марта в качестве Дня геноцида азербайджанского народа.