Причины и последствия

«Пока давайте просто понаблюдаем за развитием событий. С момента заявления Дональда Трампа о перемирии прошло совсем немного времени. Формально и Тегеран, и Тель-Авив заявляют о приверженности идее деэскалации, но реальность остается противоречивой», — говорит TRT на русском автор Telegram-канала «Восточные ворота», политолог Андрей Онтиков.

Утром 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. Позже информацию подтвердили в Тель-Авиве и Тегеране. Если режим прекращения огня продержится 12 часов, то война будет считаться завершенной.

За день до этого казалось, что напряженность достигла критической точки. США атаковали важнейшие иранские ядерные объекты. В ответ Тегеран ударил по американским базам в Катаре. И даже накануне перемирия Иран успел выпустить по Израилю 20 ракет. В СМИ появились размышления на тему: Третья мировая война уже идет или же вот-вот начнется?

Однако за кулисами все могло быть иначе. Уровень ущерба, нанесенного Ирану американцами, остался непонятным. В Тегеране заявили, что пострадали только надземные сооружения. А весь обогащенный уран был заранее вывезен из всех трех ядерных объектов за два дня до атаки. Это подтверждает данные спутниковой разведки.

«Вполне вероятно, что действия США были направлены, прежде всего, на успокоение произраильского лобби внутри страны. Ответ Ирана также больше напоминал медийный жест, чем реальную эскалацию. Здесь можно провести параллели с событиями 2020 года: тогда США устранили генерала Касема Сулеймани в Багдаде, а в ответ Иран атаковал американскую базу в Ираке — также без жертв», — говорит Онтиков.

Достигнутые цели

Что будет дальше — пока совершенно не ясно. На повестке дня стоит ряд ключевых вопросов: от будущего иранской ядерной программы до возможности ядерной сделки в принципе.

Политолог Ильгар Велизаде в разговоре с TRT на русском выразил сомнения, что Тегеран откажется от своей ядерной программы — для страны это вопрос национального суверенитета. И если иранская сторона действительно эвакуировала весь обогащенный уран, то вполне может его и вернуть после того, как ситуация нормализуется.

По его словам, Тегерану потребуются финансовые и технические усилия для восстановления ядерной инфраструктуры. Но эту задачу вполне можно реализовать в обозримом будущем.

Старший преподаватель РУДН, доктор политологии университета Зальцбурга Камран Гасанов добавляет: если Иран не свернул программу под ударами, то в мирное время и подавно не пойдет на уступки. При этом, по его словам, теоретически возвращение к ядерной сделке возможно, но не в ближайшей перспективе.

«В этом вопросе необходима пауза, — поясняет TRT на русском Гасанов. — Если перейти к переговорам сейчас, то это будет говорить об уступках под давлением США. Тем более что Трамп может предъявить еще более ультимативные требования и в случае отказа опять перейти к силовым акциям».

Надежды Израиля на смену власти в Иране также не оправдались. Политическая система страны продемонстрировала устойчивость, продолжает собеседник агентства: «Жители оказались в положении осажденной крепости, и это сыграло лишь на пользу режиму. В мирное время люди больше задумываются о демократии, социальных и экономических проблемах, чем в военное. Пока на Тегеран летели бомбы, население сплотилось вокруг своего руководства».

Ни войны, ни мира

Но даже если краткосрочные цели достигнуты, далеко не все риски устранены. Эксперты, опрошенные TRT на русском, согласились: отношения между Ираном, США и Израилем претерпят изменения и не в лучшую сторону. Как отмечает Гасанов, не имеет значения, продолжится ли открытая фаза конфликта именно между Ираном и Израилем — прецедент уже создан.

«Снято табу на взаимные удары, — отмечает политолог. — И последствия этого мы увидим и в Палестине, и в Йемене, и в Ливане. Израиль не успокаивается, под вопросом его примирение с арабскими странами, а с Ираном — тем более».

Остается и другой вопрос: как израильско-иранское перемирие отразится на внутриполитической обстановке Израиля. «Вполне возможно, что часть политиков — и особенно критиков Биньямина Нетаньяху — выступят против, что может повлиять на его позиции внутри страны», — предположил Онтиков.

В некотором плюсе пока остается лишь Трамп. Удары по иранским объектам вызвали критику. Поэтому заключение соглашения о прекращении огня, — скорее всего, достигнутое именно под давлением американского лидера — стало для него способом продемонстрировать контроль над ситуацией.

«Если подводить итоги, то с определенной долей условности можно сказать: всем удалось сохранить лицо, — отмечает Велизаде. — Каждый из участников конфликта извлек свою порцию имиджевых дивидендов — как для внутреннего потребления, так и для демонстрации успеха на внешнеполитической арене».

Таким образом, израильско-иранский конфликт сменился хрупким перемирием. Но кризис в регионе сохраняется, а следующая эскалация — лишь вопрос времени и повода.