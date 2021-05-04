Арест в Рамадан – чтобы было больнее?

Дело основателя Издательского дома «Умма» Асламбека Эжаева – это провокация против всего сообщества мусульман России, убеждены российские правозащитники и эксперты.

С момента задержания прошла неделя, за которую общественность так и не услышала внятных и аргументированных обвинений со стороны Следственного комитета.

Пресс-служба ведомства лишь произнесла дежурные и неубедительные фразы про «законспирированные ячейки террористической организации ИГИЛ», про «финансирование неизвестных террористов», про «сбор 34 млн руб» для этих целей.

Подспудно снабдив это видеорядом из типографии с изданными книгами, которые в СКР успели обозвать «экстремистской литературой», а также продемонстрировать банковские карты, немного наличности, документы, печать, которые есть у любого руководителя организации и любого россиянина.

Между тем, никакой конкретики: кому и сколько переводил и в какое время, – до настоящего времени не было озвучено и представителям защиты.

Адвокат Эжаева Мурад Мусаев сообщил у себя на странице в Facebook, что Асламбек обвинен в организации финансирования терроризма.

«Насколько мы видим, обвинение основано исключительно на показаниях «засекреченных» свидетелей с расхожими псевдонимами. Показания примерно такие: «Эжаева знаю давно, но не скажу откуда, зато мамой клянусь, что он финансировал террористов». В качестве доказательства движения финансов приводятся выписки со счетов Асламбека, отражающие поступление денег за проданные книги. Никаких исходящих транзакций в пользу террористов в этих выписках, конечно, нет. Платежи в типографии – есть, в издательства – есть, переводчикам – есть, террористам – нет!», – написал Мусаев.

Однако для ФСБ, как отмечает адвокат, все это не имеет никакого значения. Они уже озвучили легенду, которая провозглашена на весь мир и должна лечь в основу будущего приговора: «деньги Эжаеву поступали вовсе не за книги, а для свержения законных правительств и на создание всемирного халифата».

Мусаев убежден, что Асламбек Эжаев не имеет никакого отношения к терроризму, более того, потратил всю свою жизнь на просвещение, борьбу с невежеством и предрассудками.

«Благодаря Асламбеку переведены на русский язык и изданы многие классические религиозные труды, памятники исламской мысли. Это вам не обрывки фраз, вырванные из контекста, используемые смутьянами для манипуляции сознанием молодежи или прокурорами для запрета мусульманской литературы. Против того же пресловутого терроризма Асламбек сделал больше, чем все те, кто его сегодня преследует, вместе взятые», – заключил Мурад Мусаев.

Репрессивная статья

Дела о финансировании терроризма давно относятся российскими правозащитниками к категории репрессивных. Все они строятся на показаниях скрытых или зависимых от следствия свидетелей, находящихся в местах лишения свободы.

Достаточно напомнить единственного свидетеля – бухгалтера, принадлежащего дагестанскому проповеднику Абу Умару Саситлинскому фонда «Живое сердце», Анну Папушину в деле уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, осужденного на шесть лет за отправку в ее адрес 7 тыс рублей на колодцы с питьевой водой в Африке (в момент задержания ФСБ озвучивало сумму в 50 млн руб.). На счету Папушиной с пятью судимостями и отбывающей 11-летний срок в колонии, более сотни уголовных дел, в которых ее показания стали достаточным основанием для фабрикации уголовных дел по статье о финансировании терроризма.

Еще одно громкое дело в отношении редактора издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которому вменяют финансирование терроризма путем опубликования интервью с тем же Абу Умаром Саситлинским за много лет как до появления террористического ИГИЛ, так и до того, как самого Саситлинского заочно записали в террористы.

По этому же делу в качестве обвиняемых проходят бизнесмен Кемал Тамбиев и благотворитель Ризван Абубакаров. И цель вполне понятна – заткнуть журналиста, писавшего на громкие правозащитные темы, про эскадроны смерти на Северном Кавказе, состоящие из силовиков. В случае же других фигурантов – цель остановить мусульманскую благотворительность. В понимании российской власти помощь мусульман друг другу создает угрозу ее безопасности.

Что у трезвого на уме – у контртеррориста на языке

О том, что дело «Уммы» и Асламбека Эжаева – ключевое для российских спецслужб, свидетельствует реакция российской пропаганды, представленной определенным этническим составом, которая методично по своему конвейеру передает «жареные кадры» задержания, смакуя ядовитой терминологией, представляющую собой сплошную ложь, наглость, отсутствие любого чувства меры.

Ресурсы, подконтрольные рупору «русского мира» Маргарите Симоньян, ранее предлагавшей раздать паспорта на оккупированных украинских территориях или пугавшей россиян быстрым увеличением мусульманского населения в стране и тем, что боец Хабиб Нурмагомедов в такой перспективе может стать президентом России, особо отличились и в дискредитации Эжаева и его работы.

Так, РИА «Новости», помимо того, что впереди других постарались в извращении истории с задержанием и даже обогнали во лжи пресс-службу СКР, еще и все эти дни собирают комментарии от провластных религиозных деятелей, которым задают вопросы определенной направленности для того, чтобы показать, что у Эжаева нет поддержки среди мусульманского духовенства в стране. Оно попросту от него-де открестилось.

Однако, несмотря на то, что обвинение в финансировании терроризма, казалось бы, никоим образом не связано с контентом выпускаемой Эжаевым продукции, единственным аргументом, позволяющим навести тень на плетень, стали судебные процессы по признанию некоторых книг издательства «Умма» экстремистской литературой. Этому обстоятельству, как ФСБ с СКР, так и Симоньян с собратьями уделили особо пристальное внимание.

То, что обвинение в финансировании не самоцель, – стало известно и из комментария вынужденного прервать молчание первого заместителя председателя Духовного управления мусульман РФ Дамира Мухетдинова.

2 мая на своей странице в Facebook Мухетдинов, поспешивший сообщить, что ничего общего не имеет с Эжаевым, рассказал об обыске в стенах Московского исламского института, принадлежащего ДУМ РФ, который провели в день задержания книгоиздателя представители силовых структур в поисках исламской литературы, выпускаемой ИД «Умма».

«Прежде всего, хочу довести до неравнодушной публики тот факт, что одновременно с этим событием в здании Московского исламского института прошли обыски помещений на предмет наличия в них запрещенной мусульманской богословской литературы. Конечно, мы связываем этот абсурдный рейд правоохранителей с поиском книг издательства «Умма», которое возглавляет А. Эжаев», – написал Мухетдинов.

Слово правды

3 мая прервал молчание и муфтий Московской области Рушан Аббясов, опубликовавший у себя в Facebook пост по следам задержания Асламбека Эжаева.

Аббясов поделился ощущением шока, в который были повергнуты в эти дни мусульманская общественность страны и представители издательского сообщества.

«Мусульмане, заставшие период возрождения религиозной жизни России в 90-е и последующего годы, прекрасно помнят существующую тогда пустоту в сфере религиозной литературы, и только благодаря таким людям, как Асламбек-хаджи, издававшим столь необходимые юным и взрослым мусульманам книги, учебные пособия, переводы Священного Корана, удалось эту пустоту преодолеть», – вспоминает Аббясов.

«Мы знаем Асламбека Эжаева исключительно с положительной стороны. Своим многолетним трудом он многократно доказывал свои целеустремленность, доброжелательность и искреннее стремление распространять через издательство достоверные знания об Исламе. Мы прекрасно понимаем, насколько непрост издательский путь и что только преданный всем сердцем мусульманской Умме и идеалам Ислама человек может идти по нему, преодолевая все тяготы», – написал Аббясов.

Он также выразил надежду на «профессионализм и компетентность правоохранительных органов», которые призвал «строить выводы на конкретных фактах, проверенных сведениях и показаниях свидетелей, без поспешности и наговоров».

На фоне того, что эти неуверенные голоса прозвучали в качестве личного мнения спустя неделю после задержания Эжаева, они фактически стали единственными из уст действующих российских муфтиев, за что им стоит отдать должное. Никто из известных представителей мусульманского духовенства страны, к которым обратилась за комментариями редакция TRT на русском, не выразил готовность публично высказаться по ситуации с задержанием Эжаева из опасений за свою безопасность.

И, конечно же, у общественности остаются вопросы относительно того, какова позиция официальной структуры российских мусульман и их лидера шейха Равиля Гайнутдина, который ранее в важных для российской уммы вопросах всегда занимал принципиальную позицию.

Возвращаясь к Симоньян

Сразу после задержания Эжаева известный российский тележурналист и политик Максим Шевченко высказал в своем Telegram-канале предположение, что за арестом и преследованием Эжаева может стоять влиятельное этническое лобби, контролирующее ведущие российские медиа.

«Что на этом видео? Ничего! Официальные печати издательского дома «Умма» (такие же, как у всех, кто занимается бизнесом). Вид на жительство в Турции (такие у миллионов россиян). Бумаги, которые на столе у каждого. Небольшая сумма денег. Книги, много прекрасных и качественно изданных книг. Зачем-то (от злобы и юридического бессилия) в видео вставили какие-то шприцы... Типа, мусульмане – это наркоманы. Ничего нет, кроме воплей «Лежать!» и грозной надписи «ФСБ». Все должны дрожать, бояться и верить...», – написал Шевченко.

Журналист выразил недоумение тем, «зачем успешному и уважаемому человеку связывать себя с терроризмом?»

«Эжаев легально и активно много лет создавал исламское книгопечатание в России. Его деятельность была открыта для любых внимательных глаз. Почему именно сейчас, в разгар Рамадана, необходимо это резонансное задержание с размещением похабного видео на РИА НОВОСТИ?», – задается вопросом Шевченко и добавляет, что «антиисламская кампания будет набирать обороты».

Он также предположил, что за арестом Эжаева стоят силы, заинтересованные в разрушении российско-турецких отношений, поскольку арест известных мусульманских деятелей не может не вызвать резонанса в Турции.

«Этно-политическое лобби, которое недовольно сближением России и Турции, будет предпринимать шаги по разрушению российско-турецких отношений. Репрессии против известных представителей исламской интеллигенции в России не могут не вызвать резонанса в Турции. В ответ на этот резонанс российские СМИ, да и те же самые РИА НОВОСТИ, во многом контролируемые все тем же лобби, развернут антитурецкую кампанию. Результат будет достигнут. Уверен, что расшифровка загадочного ареста Эжаева именно в этом», – заключил Шевченко.

Ранее в защиту Эжаева в комментарии изданию «Кавказский узел» высказались экс-муфтий Северной Осетии, основатель телеканала Alif.TV Али Евтеев, старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов, руководитель программы «Противодействие фабрикации дел об исламском экстремизме в России» Правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев, главный редактор издательства «Ладомир» Юрий Михайлов, главный редактор издания «IslamNews» Мухамед Саляхетдинов, переводчик русской версии толкования Корана, исламский философ Эльмир Кулиев, выразившие сомнение в объективности предъявленного книгоиздателю обвинения.