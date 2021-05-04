Министерство юстиции Беларуси отказало пророссийской партии «Союз» в государственной регистрации, сообщило ведомство в своем официальном Telegram-канале.

Официальной причиной указано то, что по результатам проверки Минюста не все из 1023 учредителей партии являются «реальными» лицами. Для того, чтобы создать и зарегистрировать партию, по закону необходимо не менее 1000 учредителей (членов), представляющих большинство областей и столицу республики.

«При проведении Министерством юстиции выборочной проверки сведений о лицах, содержащихся в списке учредителей политической партии (проверено 150 из 1023 учредителей), в отношении 26 лиц установлено, что лица с указанными в списке персональными данными отсутствуют», – говорится в заявлении.

Как утверждают власти, были выявлены и другие нарушения: например, указаны недостоверные сведения о месте жительства некоторых лиц!; некоторые необходимые сведения о гражданах, которые требуются для процедуры регистрации, отсутствовали.

Среди учредителей партии также нашли одного иностранного гражданина – это прямое нарушение установленного порядка создания политической организации.

Учредительный съезд «Союза» состоялся 6 марта, ее председателем был избран Сергей Лущ.На мероприятии присутствовали депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик, а также представители объединенной российской партии «Справедливая Россия – За правду» Александр Казаков и Виктор Яценко.

По заявлению Луща, возглавляемая им организация – «это белорусская партия, которая выступает с интеграционной позиции, партия сторонников углубления интеграции Беларуси и России».

С заявлениями о сближении с Москвой президент Беларуси Александр Лукашенко выступает с момента прихода к власти в 1994 году.