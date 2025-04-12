В начале апреля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных тарифов на импорт в рамках своей речи, прозванной «Днем освобождения».

Базовая ставка составит 10% для всех стран, однако для государств, с которыми, по мнению Белого дома, у США наиболее неблагоприятные торговые отношения, предусмотрены повышенные тарифы — изначально сообщалось о 49% для Камбоджи, 46% для Вьетнама и 20% для Европейского союза. Впоследствии эти показатели были пересмотрены. Для Китая же пошлина достигнет рекордных 145%.

Этот шаг, ознаменовавший новую эру торговой изоляции, мгновенно вызвал тревогу на рынках, приведя к резкому обвалу индексов S&P 500, Dow Jones и Nasdaq.

Экономисты и историки немедленно провели параллели с другим тревожным эпизодом американской истории — Великой депрессией и законом Смута-Хоули 1930 года.

От бума к депрессии

Сегодня, когда тарифы снова стали горячей темой в политике как США, так и во всем мире, стоит оглянуться назад и вспомнить, чем уже заканчивались подобные эксперименты. Почти сто лет назад Америка уже пыталась «защитить» свою экономику — и заплатила за это глубоким кризисом.

29 октября 1929 года, вошедшее в историю как «Черный вторник», разрушило иллюзию вечного благополучия, став началом самого разрушительного экономического кризиса XX века — Великой депрессии.

Десятилетие, предшествовавшее катастрофе, казалось эпохой безграничных возможностей. После Первой мировой войны США стали крупнейшей экономикой мира. Заводы работали на полную мощность, объемы выпуска автомобилей, радио и бытовой техники достигли невиданных ранее масштабов. Фондовый рынок переживал бурный рост. Акции стремительно росли, и миллионы американцев от топ-менеджеров до домохозяек вкладывались в биржу.

Но за внешним блеском скрывались и серьезные системные проблемы. И хотя обвал фондового рынка стал ее символом, на деле кризис зрел годами — в глубинах экономики, на периферии банковской системы, в полях фермеров и на заводах растущих городов.

Производство товаров значительно опережало потребление, склады переполнялись нереализованной продукцией. Американские фермеры засеивали поля по инерции, продолжая наращивать объемы зерна, несмотря на снижение спроса в послевоенной Европе. Разрыв между богатыми и бедными увеличивался, что также ограничивало потребительский спрос широких слоев населения. Экономика начинала перегреваться.

Фондовый рынок оказался раздутым пузырем. Покупка акций зачастую происходила в кредит: инвесторы вносили лишь десятую часть их стоимости, остальное финансировалось заемными средствами. Такая практика подпитывала спекуляции, создавая иллюзию стремительного обогащения.

В октябре 1929 года рынок не выдержал. Сначала в «Черный четверг», 24 октября, а затем 29-го числа, в «Черный вторник», произошел обвал рынка. За считанные дни акции крупнейших компаний потеряли до 50% стоимости. Миллионы американцев в одночасье лишились сбережений. Банки, выдававшие кредиты под залог акций, оказались на грани краха.

После биржевого обвала Федеральная резервная система, созданная в 1913 году, не предприняла решительных мер для спасения ситуации. В результате начались массовые банкротства банков — к 1933 году прекратили существование около 9000 банковских учреждений, унеся с собой сбережения вкладчиков.

Экономисты, в том числе лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман, позже назовут это главным просчетом, превратившим обычную рецессию в великую депрессию.

Под ударом также оказались американские фермеры. Сельское хозяйство США переживало кризис перепроизводства еще с начала 1920-х годов. Цены на основные сельскохозяйственные товары — пшеницу, кукурузу, хлопок — неуклонно падали. Закредитованные фермеры не могли выплачивать долги и массово теряли свои земли.

В 1930 году ситуацию усугубила сильная засуха. Регион превратился в «пыльную чашу» — плодородные земли буквально выветривались из-за эрозии почв, создавая катастрофические пыльные бури. Удар по сельскому хозяйству отозвался банкротствами и в городах: падал спрос, росла безработица.

Промышленность также погружалась в кризис. К 1932 году производство сократилось почти вдвое по сравнению с 1929 годом. Каждый четвертый американец потерял работу. В некоторых городах уровень безработицы достигал 50%.

Кроме того, в начале XX века в США прибыли миллионы мигрантов из Европы — итальянцы, евреи, поляки, греки. Они заняли рабочие места в промышленности, став опорой стремительного экономического роста. Некоторые публицисты возлагали на иммиграцию ответственность за перегрузку экономики, хотя большинство экономистов считают эти доводы необоснованными.

При этом кризис быстро распространился и на другие страны. Объемы международной торговли упали более чем на 60%.

Тарифы



Финансовая система США зародилась с пошлин — в 1789 году Джордж Вашингтон подписал первый тарифный акт, обеспечив тем самым государственный доход. Политики, такие как Уильям МакКинли, на кого любит ссылаться Трамп, активно поддерживали протекционизм. Однако практика показывала, что рост пошлин часто приводил к экономическим потрясениям, как это уже не раз происходило. После введения подоходного налога в начале ХХ-го века США постепенно начали отходить от тарифной зависимости.

Тем не менее, почти в разгар экономического кризиса в 1930 году, американские лидеры вновь вернулись к практике повышения тарифов, считая, что это поможет поддержать внутреннюю экономику.

Конгрессмен-республиканец из Орегона Уиллис Хоули и сенатор от Юты Рид Смут решили, что нашли способ поддержать американских фермеров и промышленников — ввести высокие пошлины на импортные товары. Тогдашний президент Герберт Гувер поддержал инициативу, несмотря на протесты экономистов, и подписал закон.

Так и вышло. Закон Смута-Хоули о тарифах превратился в масштабную протекционистскую реформу, охватившую более 880 наименований товаров. Реакция была незамедлительной: более 30 стран ввели ответные тарифы на американские товары. Вместо поддержки внутреннего производства началась лавина торговых ограничений. Международная торговля резко сократилась, а американская экономика, и без того пошатнувшаяся после краха фондового рынка, рухнула еще глубже.

Тем не менее идея высоких пошлин снова ожила — похожую риторику мы слышим почти через сто лет от нынешнего президента США, Дональда Трампа.

В своей речи Трамп заявил о введении 10% налога на весь импорт и «взаимных» тарифов против десятков стран, обвинив их в несправедливых торговых практиках. Как и в 1930-х, эти меры подаются как защита американского бизнеса, однако уже привели к панике на биржах, что также приближает ситуацию и к другим обвалам XXI века — кризисы 2008 и 2020 годов.

Современные экономисты, как и их коллеги в 1930 году, выражают беспокойство. Одни утверждают, что тарифы, в целом, неэффективны, другие — что они и вовсе способствуют стагфляции.

На фоне паники казначей Скотт Бессент пытается сгладить углы, заявляя, что США не ожидают экономического спада. По его словам, тарифы Трампа направлены на долгосрочный рост, а не на краткосрочные выгоды, и что более 50 стран уже обратились к Вашингтону с предложением переговоров. Министр торговли Говард Лутник также назвал дефицит в $1,2 трлн угрозой национальной безопасности, подчеркнув, что США больше не намерены «кормить мир».

Показательно, что как Гувер, так и Трамп пришли к власти с обещаниями защиты американского производства. Действия обоих президентов также вызывают схожие эффекты — резкую изоляцию США на мировой арене, ослабление торговли и нестабильность в экономике.

Опять тарифы

После провала протекционистской политики 30-х Конгресс пересмотрел подход к торговле. В 1934 году, уже при президенте Франклине Рузвельте, был принят Закон о взаимной торговле (Reciprocal Trade Agreements Act), ставший переломным моментом: он делегировал Белому дому полномочия заключать внешнеторговые соглашения и снижать пошлины без одобрения Конгресса по каждому случаю. Этот шаг положил начало современной практике, при которой исполнительная власть играет ключевую роль в формировании тарифной политики.

Была также создана система страхования банковских вкладов. Государство взяло на себя ответственность за регулирование фондового рынка, создав Комиссию по ценным бумагам и биржам. Были запущены программы общественных работ для борьбы с безработицей, введена система социального страхования.

Экономическая мысль также претерпела трансформацию. Работы британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса о необходимости государственного вмешательства в экономику для смягчения кризисов стали основой экономической политики во многих странах на десятилетия вперед.

Таким образом, Трамп, по сути, завершает «тарифный круг», начатый со Смута-Хоули, но уже в условиях глобализированной экономики, где изоляция имеет гораздо более разрушительный потенциал.

С другой стороны, сегодня США, все же еще не находятся в такой глубокой яме, как в 1930-е годы, когда протекционизм привел к экономической катастрофе. Более того, многие страны, как уже стало понятно, готовы к переговорам по вопросам торговли.

Кроме того, 9 апреля 2025 года президент Дональд Трамп издал указ, в котором объявил, что он приостанавливает действие ответных тарифов для конкретных стран и вместо этого оставляет на 90 дней базовые 10% тарифы для всех стран, которые были введены ранее. Пауза президента по тарифам также вызвала облегчение на фондовых рынках.

Однако следует так же сказать, что если в начале 1930-х на смену Гуверу пришел Рузвельт с новой программой, включавшей государственное регулирование, то сегодня еще не ясно, каким будет политический ответ на последствия «Дня освобождения» в долгосрочной перспективе.

В Брюсселе пытаются использовать эту 90-дневную паузу, чтобы достичь соглашения с Вашингтоном. При этом Урсула фон дер Ляйен уже предупредила: если переговоры провалятся, ответные меры ЕС вступят в силу вновь.

Тем временем бизнес также остается в неведении — пока постоянно меняющаяся стратегия Трампа порождает больше неопределенности, чем уверенности.

Более того, многочисленные другие тарифы, объявленные Трампом после возвращения в Белый дом, остаются в силе и не затронуты паузой.

Американский президент также отметил, что эта пауза не будет распространяться на импорт товаров из Китая.

В поднебесной в свою очередь уже объявили, что торговая война с США, начатая Трампом, «закончится неудачей» для Вашингтона. Это заявление было сделано сразу после того, как президент США объявил об увеличении пошлин на китайские товары до 125%.

В ответ Китай ввел тарифы в 84% на американский импорт, продолжая эскалацию торгового конфликта. В ответ на ответ Китая США заявили уже о новом повышении — до 145%.

По последним данным Китай опять не оставил меры без ответа, повысив пошлины на американский импорт до 125%. Министерство финансов КНР заявило, что США рискуют стать посмешищем, продолжая безудержно повышать тарифы на китайскую продукцию.

