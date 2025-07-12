ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Азербайджан и Украина расширяют экономическое сотрудничество
В Баку прошло 13-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Украиной
Азербайджан и Украина расширяют экономическое сотрудничество
Азербайджан и Украина нацелены на стратегическое партнерство / пресс-служба МИД Украины
12 июля 2025 г.

В столице Азербайджана состоялось 13-е заседание Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

Перед началом заседания прошла двусторонняя встреча сопредседателей комиссии — министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений, основанных на взаимном доверии и партнерстве. Галущенко выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную поддержку, оказанную Украине, в том числе поставки энергетического оборудования.

«Азербайджан был одной из первых стран, поддержавших Украину. Эта поддержка сыграла жизненно важную роль. Мы верим, что сегодняшнее заседание поможет сформировать новые инициативы, которые укрепят долгосрочное партнерство», — заявил украинский министр.

Заседание прошло в гибридном формате. Участники обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах экономики, энергетики, торговли, промышленности, транспорта, информационных технологий, науки, образования и культуры.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов подчеркнул, что утверждение Плана действий позволит перейти к новому этапу взаимодействия. Он отметил потенциал сотрудничества в таких направлениях, как энергетика, минеральные ресурсы, сельское хозяйство, а также развитие промышленных парков и свободных экономических зон.

По итогам заседания был подписан протокол, закрепляющий достигнутые договоренности. Следующее, 14-е заседание комиссии, решено провести в Киеве.

СвязанныеTRT Global - Баку поможет Украине
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us