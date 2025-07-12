В столице Азербайджана состоялось 13-е заседание Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

Перед началом заседания прошла двусторонняя встреча сопредседателей комиссии — министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений, основанных на взаимном доверии и партнерстве. Галущенко выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную поддержку, оказанную Украине, в том числе поставки энергетического оборудования.

«Азербайджан был одной из первых стран, поддержавших Украину. Эта поддержка сыграла жизненно важную роль. Мы верим, что сегодняшнее заседание поможет сформировать новые инициативы, которые укрепят долгосрочное партнерство», — заявил украинский министр.

Заседание прошло в гибридном формате. Участники обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах экономики, энергетики, торговли, промышленности, транспорта, информационных технологий, науки, образования и культуры.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов подчеркнул, что утверждение Плана действий позволит перейти к новому этапу взаимодействия. Он отметил потенциал сотрудничества в таких направлениях, как энергетика, минеральные ресурсы, сельское хозяйство, а также развитие промышленных парков и свободных экономических зон.

По итогам заседания был подписан протокол, закрепляющий достигнутые договоренности. Следующее, 14-е заседание комиссии, решено провести в Киеве.