Президент Армении заявил о необходимости развития отношений с Азербайджаном
ПОЛИТИКА
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Президент Армении заявил о необходимости развития отношений с АзербайджаномНа данный момент «всем понятно», что Армения находится в тупике, говорит Армен Саркисян. Необходимое условие для выхода из этой ситуации – развитие экономических и политических отношений с соседями, в том числе с Азербайджаном
Фото: ТАСС / Others
19 апреля 2021 г.

Еревану необходимо более активно развивать отношения с Азербайджаном, заявил в беседе с журналистами в Тбилиси президент Армении Армен Саркисян.

«Мы все обсудили. Всем понятно, что Армения, находящаяся в тупике, должна стать перекрестком», – приводит его слова News.Аm.

Саркисян уточнил, что разблокировка транспортных коммуникаций с Турцией и Азербайджаном предполагает «много трудностей», поэтому предварительно необходимо совершить «тысячу и один шаг».

«Но то, что Армения нуждается в более активном развитии и политических, и дипломатических, и экономических отношений и с Грузией, и с Азербайджаном – факт», – отметил политик.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нужно сформировать в регионе благоприятную атмосферу вокруг Армении, а «для этого мы должны изменить свою точку зрения относительно региона».

«В регионе у нас есть враги, но давайте зафиксируем, что чем больше мы считаем их врагами, тем больше они считают нас врагами», – добавил он.

28 марта секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян также заявил о необходимости корректировки подходов Еревана в отношении Анкары. На вопрос телеведущего, является ли Турция вражеским государством, Григорян ответил: «Если мы идем на разблокирование [коммуникаций] региона, то в наших подходах должны быть определенные корректировки, и мы в этом направлении работаем».

Высказывания премьера и секретаря Совбеза также поддержала глава фракции правящей партии «Мой шаг» в Национальном собрании Армении Лилит Макунц.

Ранее о нормализации отношений с Арменией заявляли лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Для этого, по их словам, прежде всего, Еревану необходимо изменить конфронтационный курс в отношении соседей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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