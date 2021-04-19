Еревану необходимо более активно развивать отношения с Азербайджаном, заявил в беседе с журналистами в Тбилиси президент Армении Армен Саркисян.

«Мы все обсудили. Всем понятно, что Армения, находящаяся в тупике, должна стать перекрестком», – приводит его слова News.Аm.

Саркисян уточнил, что разблокировка транспортных коммуникаций с Турцией и Азербайджаном предполагает «много трудностей», поэтому предварительно необходимо совершить «тысячу и один шаг».

«Но то, что Армения нуждается в более активном развитии и политических, и дипломатических, и экономических отношений и с Грузией, и с Азербайджаном – факт», – отметил политик.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нужно сформировать в регионе благоприятную атмосферу вокруг Армении, а «для этого мы должны изменить свою точку зрения относительно региона».

«В регионе у нас есть враги, но давайте зафиксируем, что чем больше мы считаем их врагами, тем больше они считают нас врагами», – добавил он.

28 марта секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян также заявил о необходимости корректировки подходов Еревана в отношении Анкары. На вопрос телеведущего, является ли Турция вражеским государством, Григорян ответил: «Если мы идем на разблокирование [коммуникаций] региона, то в наших подходах должны быть определенные корректировки, и мы в этом направлении работаем».

Высказывания премьера и секретаря Совбеза также поддержала глава фракции правящей партии «Мой шаг» в Национальном собрании Армении Лилит Макунц.

Ранее о нормализации отношений с Арменией заявляли лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Для этого, по их словам, прежде всего, Еревану необходимо изменить конфронтационный курс в отношении соседей.