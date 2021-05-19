Попытки сионистского правительства выселить палестинцев из их домов в квартале Шейх-Джаррах и жестокие бомбардировки Газы вызвали осуждение общественности и спровоцировали протестные акции по всему миру. В стороне не остались и мировые звезды с миллионами подписчиков в соцсетях.

Одно из самых весомых высказываний на сегодняшний день сделал 53-летний голливудский актер, лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус» Марк Алан Руффало. Он поделился в Twitter петицией, призывающей международных лидеров ввести санкции в отношении ключевых отраслей промышленности Израиля «до тех пор, пока палестинцам не будут предоставлены полные и равные гражданские права». Петиция собрала более 1,7 миллиона подписей. «Санкции против Южной Африки помогли освободить черный народ – пришло время санкциям против Израиля, чтобы освободить палестинцев. Присоединяйтесь к телеконференции», – написалРуффало.

24-летняя модель Белла Хадид, чей отец – палестинец, участвует в митингах против агрессии Израиля и размещает тематические посты в своем аккаунте в Instagram. Например, такой: «Будущие поколения будут оглядываться назад с недоверием и удивляться, как мы позволили палестинским страданиям продолжаться так долго. На наших глазах разворачивается человеческая трагедия. Политики заикаются нейтральными словами, опасаясь выговора, в то время как мир хранит молчание, чтобы не обидеть не тех людей. История научила нас говорить открыто. Вы или на правильной стороне, или нет. Это так просто».

23-летняя пакистанская правозащитница Малала Юсуфзайопубликовалав Twitter видео, в котором выразила свою солидарность с палестинским народом. «Палестинский ребенок должен сидеть в классе, а не на развалинах. Мировые лидеры должны действовать немедленно, чтобы защитить права палестинцев».

28-летний британский музыкант Зейн Маликподелился отчетом ЮНИСЕФ со своим 31 миллионом последователей, рассказав им о палестинских детях, погибших в ходе израильских атак.

Кроме того, он написал в Instagram: «Я поддерживаю палестинский народ и поддерживаю его сопротивление колонизации и защиту своих прав человека. Мое сердце болит за семьи, потерявшие близких. Мы не можем оставаться безмолвными свидетелями осиротевших и убитых детей и не требовать соблюдения прав всех палестинцев! Это должно закончиться. Свободная Палестина»

Американская актриса и активистка 74-летняя Сьюзан Сарандонмного раз писала в Twitter в поддержку Палестины. Один из постов гласит: «Выступая в знак солидарности с палестинским народом, который сталкивается с этническими чистками и терроризируется со стороны израильского правительства и организаций еврейских поселенцев. МИР СМОТРИТ».

28-летний британский актер Уилл Поултер также не остался равнодушным: «Правительство Великобритании должно осудить зверское насилие и насильственные выселения палестинцев, проживающих в Шейх-Джаррахе», – сказал Поултер, вложив письмо с призывом к премьер-министру Борису Джонсону выступить против оккупации палестинской земли.

Обладательница множества наград 25-летняя певица Дуа Липа также выступила против Израиля с призывом «спасти Шейх-Джаррах» – район, ставший символом нынешнего витка израильской агрессии. Она написала: «Этнической чистке палестинского народа должен быть положен конец. БОЛЬШЕ НЕ НАДО!! Это вопрос прав человека!!!! БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ».

40-летняя американо-израильская актриса Натали Портман, известная своими высказываниями против Израиля, в этот раз перепостила на своей странице сообщение актрисы Виолы Дэвис, «объясняющей все, что нужно знать про Шейх-Джаррах».

Этим контентом поделились в своих лентах и спортсмены, в том числе регбист Сонни Билл Уильямс, олимпийская фехтовальщица Ибтихадж Мухаммад, звезда UFC, боец Хабиб Нурмагомедов, звездные футболисты Мохаммед Салах, Пол Погба и Рияд Махрез, разместили посланиясолидарности.

Однако не все высказывания и позиция известных деятелей были встречены с одобрением.

Один из самых высокооплачиваемых рэперов и хип-хоп продюсеров мира 45-летний DJ Khaled, имеющий палестинско-американские корни, был раскритикован в социальных сетях за свое молчание. Но после этого он разместил фотографию Аль-Аксы с посланием: «Посылаю любовь, свет и молитвы моим палестинским братьям и сестрам».

Неоднозначная позиция

36-летняя актриса Галь Гадот, ранее служившая в израильской армии, сказала, что Израиль «находится в состоянии войны» и добавила, что «заслуживает того, чтобы жить как свободная и безопасная нация». Полностью ее твит звучит так: «Мое сердце разбивается. Моя страна находится в состоянии войны. Я беспокоюсь за свою семью, за своих друзей. Я беспокоюсь за свой народ. Это порочный круг, который продолжается слишком долго. Израиль заслуживает того, чтобы жить как свободная и безопасная нация. Наши соседи заслуживают того же. Я молюсь за жертв и их семьи. Я молюсь о том, чтобы эта невообразимая вражда закончилась, я молюсь, чтобы наши лидеры нашли решение, чтобы мы могли жить бок о бок и в мире. Я молюсь о лучших днях». Ее сообщение вызвало шквал критики. «Она даже не может сказать слова «палестинец», – прокомментировал один пользователь Twitter, его поддержали сотни других.

33-летняя певица Рианна, которая открыто говорила о других проблемах, таких как жестокость полиции в Соединенных Штатах и ​​Нигерии, протесты фермеров в Индии, осудила «насилие» в целом: «Мое сердце разрывается от насилия, которое я вижу между Израилем и Палестиной! Я не могу этого увидеть! Ни в чем не повинные израильские и палестинские дети прячутся в бомбоубежищах, только в Газе погибло более 40 человек, по меньшей мере 13 из которых также были ни в чем не повинные дети! Должна быть какая-то решимость! Мы с сожалением наблюдаем, как ни в чем не повинные люди становятся жертвами идей, закрепленных правительством и экстремистами, и этот цикл необходимо разорвать!»

Мировая звезда подверглась резкой критике в социальных сетях за двусмысленность страданий израильтян и палестинцев. Несколько пользователей социальных сетей сравнили комментарии Рианны с резко критикуемой тенденцией реагирования на движение Black Lives Matter словами «All Lives Matter».

Другой громкой фигурой, вызвавшей споры, стал британский боксер-тяжеловес 32-летний Тайсон Фьюри. Спортсмен разместил в своей истории в Instagram «Молитесь за Израиль», вызвав гнев пользователей социальных сетей. Боксер быстро дистанцировался от поста и заявил на видео, что его опубликовал кто-то другой. Он сказал, что не «втягивался в политические конфликты». Позже он поделился фотографией с комментарием «Вы, должно быть, забыли», где он был в шортах с надписью «Свободная Палестина».