На сегодняшний день в одной только Турецкой Республике, по разным оценкам, проживает 1,5-2 млн черкесов, что, как минимум, в два раза превышает их численность на исторической родине. Помимо Турции, крупная диаспора черкесов присутствует и в иорданском королевстве, где потомкам переселенцев с Кавказа (черкесам и чеченцам) предоставили квоту: минимум три депутата от кавказской общины должны быть представлены в парламенте королевства.

Почему численность диаспоры целого народа за границей превышает их население на исторической родине в своих же национальных республиках? Пожалуй, это один из наиболее неудобных и табуированных вопросов как в российских средствах массовой информации, так и в российской историографии.

«Надо было истребить половину»

«Они встречали наши удары с каким-то бесчувствием; как отдельный человек в поле не сдавался перед целым войском, но умирал, убивая, так и народ, после разорения дотла его деревень, произведенного в десятый раз, цепко держался на прежних местах. Мы не могли отступить от начатого дела потому только, что горцы не хотели покоряться. Надо было истребить горцев наполовину, чтобы заставить другую половину сложить оружие. Но не более десятой части погибших пали от оружия: остальные свалились от лишений и суровых зим, проведенных под метелями в лесу и на голых скалах. Особенно пострадала слабая часть населения – женщины и дети…»

(Из книги Адольфа Петровича Берже «Выселение горцев с Кавказа»)

Столкнувшись с ожесточенным партизанским сопротивлением практически на всем Кавказе, Царская Россия прибегла к методу «выжженной земли», сжигая посевы, угоняя скот и совершая набеги на аулы горцев. Данной тактикой царские генералы вынуждали непокорных горцев Дагестана, Чечни и Черкесии уходить все дальше в горы, обрекая большое количество людей на вымирание от холода и голода.

Это подтверждается во многих письмах и дневниках современников: от офицеров российской армии – до западных писателей и живописцев. Немецкий художник-живописец Теодор Горшельт подробно описывал в своих мемуарах разорение шапсугских аулов:

«...Казаки уже вошли в аул, а жители, которые не успели спастись, падали от их выстрелов. Одна женщина получила удар по голове, а восьмилетний мальчик был ранен в грудь. Я видел одного казака на коне, носившего нагую женщину. На другом коне везли ее младенца, которому было шесть недель. Женщина постоянно протягивала к нему руки, но не могла бы удержать его, так как тоже была ранена. Рядом везли раненного в грудь мальчика, но к сожалению, у него уже началась агония – через 10 минут он умер и казак медленно спустил его с лошади на траву».

«Это был очень красивый мальчик, и душа моя разрывалась, видя страдания его матери. Красная рубашка составляла всю его одежду, ноги были покрыты кровью. Кроме него, среди пленников был еще мальчик лет 6 с опухшим носом, получивший удар кнутом за то, что укусил держащего его казака, и девочка лет 5, дивной красоты, которую я намерен нарисовать в ближайшие дни. В целом же нашей добычей оказались всего 800 голов скота, а не полторы тысячи, как мы надеялись. Возвращались мы быстро, так как враг начал съезжаться с разных сторон и становилось опасно. Ограбленные нами аулы догорали...»

(Мемуары Теодора Горшельта. 15 сентября, 1860 год)

Параллельно война велась и на территории Кавказского Имамата под руководством Имама Шамиля, и на территории Черкесии. Несмотря на то, что формально часть черкесов признавала Шамиля Имамом Кавказа, из-за географической удаленности можно смело констатировать, что завершающий этап Кавказской войны проходил на двух независимых друг от друга фронтах. Подтверждается это и тем, что после пленения Имама Шамиля и покорения Чечни и Дагестана в 1859 году причерноморские черкесы продолжали вести войну еще 5 лет до окончательного выселения в Османскую империю.

Более того, если в Кабарде, Чечне и Дагестане, Царская Россия удовлетворилась подчинением сопротивляющихся горцев, то западным черкесам не повезло с их географическим расположением – Черноморское побережье издавна рассматривалось Российской империей как стратегически важная территория, которая должна быть полностью очищена от нелояльного населения. В связи с этим адыгам не дали возможности покориться и остаться проживать на прежних территориях, как остальным народам.

Выбор западным черкесам был дан следующий: подчиниться российской власти и переселиться вглубь Кубани (т.е. большинство черкесов должны были покинуть горные и причерноморские районы своей родины и поселиться в глубь Кубани) либо переселиться в Османскую империю. Некоторые российские офицеры в своих воспоминаниях описывали выдвинутые черкесам условия как заведомо невыполнимые.

Спустя пять лет после пленения Имама Шамиля, в 1864 году, оставшаяся часть черкесов, неся тяготы постоянной войны и невыносимых условий, решает переселиться в единоверную Османскую империю. Помимо большинства черкесов, в Турцию переселилась практически вся кавказская элита в лице двух сыновей Имама Шамиля, нескольких наибов Шамиля, последний правитель Илисуйского султаната Муса Кундухов, неформальный лидер осетинских мусульман, чей сын Бекир Кундух впоследствии займет должность первого министра иностранных дел Турецкой Республики, и многие другие значимые предводители горских народов.

Абхазы – неизвестная трагедия

Если и есть более табуированная в политических кругах и забытая в информационном поле тема, чем выселение черкесов, то этой темой можно смело назвать выселение абхазов в 1878 году.

Выступление абхазов на стороне Османской империи в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 годов привело к дальнейшим репрессиям и выселениям. Мало кто знает, что до 1877 года значительную часть абхазов составляли мусульмане. За сочувствие Османской империи абхазы были объявлены «виновным» населением, а мусульманскую часть народа практически полностью депортировали в Турцию. В общей сложности от 50 до 80 тысяч абхазов было выселено с Кавказа. Если до русско-турецкой войны абхазы составляли свыше 80% населения Абхазии, то к 1897 году их было уже в районе 55%.

Кавказцы в Османской империи

Несмотря на тяжелые санитарные условия и голод, который настиг переселившихся в Османскую империю кавказцев из-за многочисленности последних и слабой инфраструктуры в Османском государстве XIX века, спустя несколько лет страна смогла более или менее равномерно расселить мухаджиров с Кавказа в Центральной Анатолии, на Балканском полуострове и Леванте.

Султан Абдул-Азиз l, а затем и Абдул-Хамид II выделяли существенные средства на расселение кавказских мухаджиров. Жители некоторых турецких городов отказывались принимать выделенные на расселение беженцев деньги, и своими силами оказывали им помощь.

Вопреки тому, что кавказские мухаджиры были освобождены от обязательной воинской повинности, многие черкесы, чеченцы и дагестанцы добровольцами шли в османскую армию и составляли существенную долю офицерского состава.

При Абдул-Хамиде II в Стамбуле был сформирован «Дагестанский конный полк», состоявший из 2 тысяч кавалеристов.

Маршалы Османской армии кавказского происхождения: Берзек Мехмет Зеки Паша (черкес), Дели Фуат Паша (черкес), Махмуд Шевкет Паша (чеченец), Мухаммад Фазиль-Паша (дагестанец), Гази-Мухаммад (дагестанец), Хафиз Мехмед-паша (черкес), Салих Хулуси Кезрак (черкес). Кавказская диаспора также дала Турции таких известных писателей, как Мурад Мизанджи (дагестанец) и Ахмед Мидхат (черкес).

В современной Турции

Последние 15 лет черкесская диаспора в Турции переживает возрождение в самосознании после долгого периода действия запрета на изучение национальных языков. В стране функционирует ряд черкесских и общекавказских организаций, издающих кавказскую историческую литературу.

В 2001 году правящая партия Турции начала внесение изменений в законодательство, которые позволили национальным меньшинствам изучать свои языки. Вначале черкесские организации стали открывать частные курсы по изучению родного языка, затем в 2012 году турецкое правительство объявило о введении уроков родного языка в государственных школах при наличии такой потребности у учеников.

В 2014 году турецкая черкесская организация Kaffed организовала в городах Кайсери и Кахраманмараш семинар, в котором приняли участие 50 учителей черкесского языка. На сегодняшний день изучение адыгского языка распространено в школах Кайсери и Дюздже.

В 2014 году Реджеп Тайип Эрдоган написал письмо, приуроченное 150 годовщине выселения черкесов с Кавказа:

«В XVIII-м веке наши свободолюбивые братья черкесы, преданные идее независимости, вере и национальным ценностям, как и все остальные народы географического пространства, в котором мы живем, пережили одну из величайших трагедий в истории человечества и потеряли миллионы своих сыновей. Оставшиеся в живых вынуждены были оставить землю, где они родились и выросли, и надолго были обречены на жизнь в изгнании».

«Черкесы – наши братья, с которыми у нас одна общая судьба, как и со всеми остальными народами данного географического пространства. Историю Турции мы сотворили вместе с черкесским народом и, несомненно, так будет и в будущем. Мы искренне поддерживаем справедливую борьбу наших братьев черкесов и совместно боремся за создание такого мира, где больше не будет повторения подобных трагедий, где будут доминировать мир и справедливость».