Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал законопроект о коренных народах, внесенный в Верховную Раду Украины президентом страны Владимиром Зеленским, позитивным шагом, пишет Anadolu.

Чубаров заявил, что данная инициатива является также фундаментальным шагом на пути к крымскотатарской национальной автономии.

«Закон «О коренных народах» является основой для других законов. Одним словом, мы положительно оцениваем то, что этот закон внесен в Верховную Раду», – сказал глава представительного органа крымскотатарского народа.

По его словам, действующих сегодня в Украине законов недостаточно для полного признания и реализации прав коренных народов аннексированного Россией в 2014 году полуострова.

«На наш взгляд, необходимо принять как минимум три новых закона: первый – закон о коренных народах, второй – о статусе крымскотатарского народа, а третий – о внесении поправок в Конституцию Украины относительно автономии Крыма», – отметил глава Меджлиса.

Важность закона также подчеркнула известный журналист, глава информагентства «Крымские новости», член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель. По ее словам, внесенный в Раду законопроект позволит признать крымских татар, караимов и крымчаков в качестве коренных народов Украины со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами.

«Органы, которые представляют нас – коренные народы, – такие как Меджлис и съезд, будут признаны Украиной. В будущих инициативах украинское правительство не сможет действовать без учета нашего мнения по Крыму, вопросам коренных народах, регионов. Кроме того, есть статьи, касающиеся защиты культуры, языка, материальных и духовных ценностей», – сказала Юксель.

В сентябре 2020 года в Киевской области состоялась церемония открытия крымскотатарского культурного центра «Бирлик» (Единство). Лидер крымскотатарского народа, бывший руководитель Меджлиса депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев отметил, что подобные проекты имеет большое значение для проживающих в регионе крымских татар с точки зрения сохранения обычаев и культурных традиций.