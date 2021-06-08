Росстат опубликовал оперативные данные о демографической ситуации в России за апрель 2021 года, в соответствии с которыми от COVID-19 за месяц умерли 20 323 человека. Из них у 15 573 COVID-19 указан в качестве основной причины смерти, ещё у 4750 – одной из причин смерти. При этом общая смертность за апрель 2021 года, по данным статистического ведомства, увеличилась по сравнению с апрелем прошлого года на 11,6%, избыточная смертность (превышение над числом умерших в апреле 2020 года) составила 17 472 человека.

Если вспомнить, что весной прошлого года эпидемия COVID-19 уже охватила почти всю страну, то при расчете избыточной смертности правильным будет учесть, что в апреле 2020 года было зарегистрировано 2825 смертей от этой болезни, указывают «Открытые медиа».

Сравнивая «очищенный» показатель того месяца, без «ковидных» смертей, с данными за апрель 2021 года получаем показатель избыточной смертности в 20 297 умерших. Получается, впервые за время пандемии Росстат признал, что вся избыточная смертность в стране вызвана коронавирусом (20 323 умерших).

Однако, по официальным данным, число умерших от коронавируса до сих пор было в разы ниже избыточной смертности. Эксперты объясняли это как особенностями учёта данных об умерших, так и манипуляциями со статистикой. Так, по данным ресурса стопкоронавирус. рф, публикующего официальную ежедневную статистику, от COVID-19 к 30 апреля 2021 года в России умерли 110 520 человек, Росстат, собирающий более полную статистику, оценивает число жертв пандемии почти в 270 000, а избыточная смертность, по оценке «Открытых медиа», составляет около 500 000 умерших.

В апреле газета The New York Times выяснила, что Россия опередила страны Европы и США по показателю избыточной смертности во время пандемии коронавируса. Согласно данным издания, смертность в России в апреле-декабре 2020 года была на 28% больше (362 302 человека), чем обычно. При этом, согласно официальным данным, от коронавируса за это время умерли 57 002 человека.