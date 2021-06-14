В декабре 2018 года близ города Махачкала жители кумыкских сел установили памятник воинам Османской империи, изгнавшим 100 лет назад из Дагестана отряды «белого» генерала Лазаря Бичерахова. В памятный камень вмонтированы две черные мраморные плиты с изображением полумесяца и пятиконечной звезды.

Памятник венчает остов украшенных кумыкских ворот со словами «Игитлеге тувмакъ бар, оьлмек ёкъ» («Герои рождаются и не умирают»). На верхней перекладине закреплен каменный солнечный диск, по краям которого выбиты две даты: время установления памятника (2018 год) и год освобождения края турецкими солдатами (1918).

Армия мусульман Кавказа

4 июня 1918 года, спустя неделю после провозглашения независимости Азербайджана, правительство этой страны подписало договор «О дружбе и сотрудничестве» с Османским государством. Согласно этому документу, Стамбул обязывался оказывать военную помощь правительству Азербайджанской Демократической Республики «для обеспечения порядка и безопасности в стране». Этот документ зародил создание азербайджано-турецкого военного формирования под названием Кавказская исламская армия.

Армия, согласно турецким источникам, состояла из трех османских дивизий численностью 12-14 тысяч человек, а также пяти азербайджанских и четырех дагестанских дивизий. Общее количество солдат и офицеров новой армии составило 20 тысяч человек. Укомплектованный из группы восточных армейских соединений османской армии, руководящий состав Кавказской исламской армии был турецким, как и его командующий, 28-летний генерал-лейтенант Нури-паша.

Части Кавказской исламской армии один за другим освобождали города Азербайджана, которые были заняты большевиками, состоящими в союзе с армянскими националистами из организации «Дашнакцутюн». После освобождения Баку 15 сентября 1918 года армия мусульман начинает наступление на север с целью выбить из Дагестана отряды русского военачальника Лазаря Бичерахова.

Офицер нескольких армий

Лазарь Бичерахов – этнический осетин, который дослужился до командира Терского казачьего отряда армии царской России. После октябрьской революции в России он отказался подчиняться военному командованию и сформировал в Персии, где проходил службу, свой небольшой военный отряд (около тысячи человек) и заключил временный союз с англичанами.

Казаки Бичерахова вели боевые действия против протурецких формирований в Южном Прикаспии, получая финансовые средства от британцев.

В 1918 году Бичерахов вступил в переговоры с большевиками и предложил им свою помощь в борьбе против войск Кавказской исламской армии в Азербайджане. Он был назначен командующим войсками, однако ни он, ни его силы не смогли остановить продвижение османов.

Летом 1918 года Бичерахов осознает бесперспективность сопротивления Кавказской исламской армии и уходит со своим отрядом в Дагестан. Он предает коммунистов и принимается душить большевистскую революцию на Северном Кавказе, выступая на стороне Временного правительства («Белое движение»).

В Дагестан вместе с ним отправляется его армия численностью от 15 до 20 тысяч человек, где 60-70% солдат составляли армяне. Они присоединяются к армии «белого полковника», опасаясь расправы за творимые ранее зверства против азербайджанцев.

В то время Дагестан был частью Горской Республики, которая провозгласила свою независимость в мае 1918 года. В состав Горской республики также входили территории нынешней Чечни, Ингушетии, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Адыгеи, Ногайских степей и, в некоторый период, Абхазии. Главные города Дагестана находились под властью советов депутатов и городских самоуправлений, получавших поддержку коммунистов.

30 июля 1918 года отряд Бичерахова вступил в Дагестан. В результате развернувшихся боевых действий его армия одержала победу над большевистскими войсками и захватила главные города региона: Дербент, Порт-Петровск (с 1921 года - Махачкала) и Темир-Хан-Шуру (с 1922 года - Буйнакск). Временным Всероссийским правительством Бичерахов был произведен в генерал-майоры и назначен «командующим русскими силами в Прикаспийском крае и в освобожденных им от большевиков районах».

Бесчинства бичераховцев

Правительство Горской Республики не желало вставать на сторону коммунистов и присоединяться к «белому» правительству. Еще 8 июня 1918 года горцы обратились к Османской империи за помощью, и между странами был подписан договор о Дружбе и сотрудничестве. Большевистская власть, как и Временное правительство, не признавали независимость Горской Республики. В ответ на подписание договора с османами большевики захватывают столицу новосозданного государства – город Владикавказ.

Однако спустя некоторое время, после тринадцатидневной осады 17 августа 1918 года Кавказская исламская армия изгнала большевиков из региона.

В свою очередь, в прикаспийских городах Дагестана утверждалась власть армии Бичерахова. Захватив Дербент, его солдаты расстреляли главу города и его сына, а после взятия Порт-Петровска (Махачкала) отряды, состоящие из терских казаков, русских и армян осуществляли погром местного тюркского населения – кумыков.

По словам главы кумыкской организации «Москвы», журналиста Руслана Салахбекова, отряды генерала Лазаря Бичерахова творили бесчинства в Дагестане.

«В исторической памяти кумыков те события – вторжение бичераховцев и действия против них османских войск, – имеют совершенно определенное значение. Поход отрядов Бичерахова, захват им Порт-Петровска и окрестных сел у кумыков ассоциируется с насилием и погромами. Живы люди, чьи дедушки и бабушки были очевидцами тех событий. Поскольку многие люди пострадали от рук бичераховцев, то приход турецких войск, которые выбили их из кумыкских сел и Порт-Петровска, воспринимается как освобождение от этого насилия. Даже дальнейшие события гражданской войны не ощущаются (кумыками) столь драматически, как насильственные действия бичераховцев», – сказал Салахбеков в интервью «Кумыкскому миру».

Освобождение Дагестана

После освобождения Баку от власти большевиков и дашнаков в сентябре 1918 года части Кавказской исламской армии двинулись из Азербайджана в Дагестан. Помимо османов, среди которых было много этнических черкесов, в военном походе участвовали дивизия горцев Дагестана, двухтысячный отряд чеченских мюридов и азербайджанские солдаты.

5 октября войска Кавказской исламской армии под командованием подполковника Сулеймана Иззет-паши подошли к Дербенту. Силы Бичерахова ожидали османских военных и устроили им засаду у железнодорожной станции. Однако, не выдержав ожесточенного натиска мусульман, войско белого генерала рассыпалось. 8 октября в 10.45 пехотный османский полк вошел в город и полностью овладел Дербентом. На главных улицах города были вывешены турецкие флаги, а над городом было поднято знамя Горской республики.

Между тем, 9 октября 1918 года на борту британского военного корабля «Агамемнон» в порту Мудрос (Греция) представителями Великобритании (как уполномоченными держав Антанты) и османского правительства было подписано Мудросское перемирие, которое завершило участие Турции в Первой мировой войне.

Хотя, согласно документу, турецкие войска должны покинуть территории, занятые в ходе войны, и расформировать Кавказскую исламскую армию, ее бойцы были оформлены в вооруженные силы Азербайджана и Горской республики и остались на Кавказе. Когда к турецкому командованию была направлена делегация из русского, английского и французского офицеров с целью выяснить, на каком основании Османское государство продолжает вести боевые действия после заключения перемирия, командир турецких соединений, черкес по происхождению Юсиф Иззет-паша заявил, что состоит на службе у Горского правительства и отказался вывести турецких солдат из Дагестана.

Заручившись поддержкой турок, 13 октября 1918 года президент Горской республики Тапа Чермоев предъявил ультиматум Бичерахову, сообщив, что земли между Дербентом и Махачкалой являются территорией республики, и дал ему срок до 20 октября покинуть весь Дагестан.

Силы Чермоева не начинали военную операцию до истечения крайнего срока. Ожесточенные бои между турецкими и бичераховскими силами проходили вдоль каспийского побережья Дагестана у сел Мамедкалы и Каякента, и 6 ноября уже как военные силы Горской Республики турки вошли в город Темир-Хан-Шура (Буйнакск), где местное население называло их освободителями.

После освобождения Темир-Хан-Шуры начался бой за крупнейший город Дагестана – Порт-Петровск, нынешняя Махачкала (ареал традиционного проживания кумыков.) Решающее сражение с Кавказской армией Бичерахова, как называл он сам свои военные силы, произошло в районе кумыкского села Агачау и Таркинских высот (Тарки-Тау), с переходом которых в руки турок участь Махачкалы была решена.

Превосходящая по числу военных армия Бичерахова долго не могла держать оборону против турецкой дивизии и нескольких тысяч дагестанцев и чеченцев. Самым слабым звеном обороны Петровска были армянские части. Среди них началось массовое дезертирство, вызванное паническим страхом перед турками. Офицерам пришлось возвращать их на позиции «с дубиной в одной руке, с револьвером в другой».

В ожесточенном двухдневном бою 4–5 ноября принимали участие почти исключительно казаки и присоединившиеся к ним русские офицеры. Взяв высоту Тарки-Тау, турки освободили 8 ноября 1918 года Махачкалу от бичераховцев, которые бежали, погрузившись на корабли и баржи. Принимавший непосредственно участие в боевых действиях Сулейман Иззет паша был ранен в боях.

17 ноября 1918 года между Горским правительством и Иззет-пашой был подписан новый договор, по которому турецкие войска оставались в Дагестане. Для организации дагестанской армии турки открыли в Ахты школу младших командиров, начали формировать три пеших батальона под названием «Шамилевских» и один конный Кумыкский дивизион. В планы также входило создание нового Чеченского полка, артиллерийского дивизиона и пулеметной команды.

Однако страны все настойчивее требовали вывода из Дагестана частей Иззет-паши. Горское правительство пыталось оставить часть турок, но Англия на это не согласилась. К концу ноября все турецкие военные вынуждены были покинуть Дагестан.

Бичераховщина

Вступив в гражданскую войну, войска Бичерахова стали прибегать к террору. Представители Бичерахова проводили аресты и казни в Петровске, Дербенте, Темир‑Хан‑Шуре. Хотя главными жертвами бичерховцев были коммунисты, от репрессий страдало и местное население.

Войско белого генерала, которое и ранее не блистало дисциплиной, вело себя в Дагестане как казачья вольница. Как и в Персии, казаки Бичерахова пьянствовали, открывали беспричинную стрельбу и занимались грабежом населения. Зная о таком положении дел, руководство армии постоянно призывало солдат «сохранять свое честное имя и совесть», чтоб «жители были рады нашему приходу, а не проклинали нас».

Однако усмирить солдат и удержать войска от бесчинств по мере продвижения по Дагестану становилось все сложнее. Несмотря на увещевания начальника, казаки все более распоясывались. 17 августа, когда отряд занял Дербент, Бичерахов вынужден был констатировать: «В последние дни участились безобразия казаков и солдат отряда в городе… Офицеры не доносят мне о бесчинствах, а казаки и солдаты укрывают».

Значительную роль в развертывании террора отрядом Бичерахова сыграло пополнение отряда массой добровольцев-армян. Нередки были случаи, когда примкнувшие к отряду совершали преступления от имени его командования. 30 октября, уже в Петровске, Бичерахов вынужден был констатировать, что «лица, не уполномоченные и по большей части даже не входящие в состав отряда, самочинно устраивают ночные обыски и аресты».

Вдохновителем собственно террора в Дагестане следует считать дашнака Нерсеса Джигитяна – руководителя политической службы армии Бичерахова и его правой руки. Историки чаще всего относят незаконные аресты, облавы и расстрелы именно на его счет. Так, поручик Худесов, по какой-то компрометирующей причине уволенный из отряда без выплаты довольствия, шантажирует начальника отряда тем, что расскажет в газетах «обо всех безобразиях, которые творились в Петровске».

В своем письме Худесов пишет, что расстрел семьи купцов Гейдаровых произошел с разрешения Джигитяна. Глава семьи Касум-Бек Гейдаров был влиятельным лицом в городе. Благодаря ему были открыты реальное училище, женская гимназия, русско-татарское (азербайджанское) училище, начальное Александровское (железнодорожное) училище, школа садоводства, виноделия и огородничества, городская больница, отделение банка, Дагестанский комитет виноградарства и виноделия Императорского Московского общества сельского хозяйства, созданы приют для малолетних детей, городское попечительство о бедных и многое другое.

«Могу доказать это через свидетелей. Также и остальные незаконные расстрелы», – приводятся слова поручика в книге Алексея Безугольного «Бичерахов и его Кавказская армия. Неизвестные страницы истории Гражданской войны и интервенции на Кавказе. 1917–1919».

По приказу Джигитяна был также убит городской голова Дербента Г. Векилов. Из числа известных дагестанцев дашнаками были также убиты командир Осетинского конного полка Дикой дивизии полковник Абдулла-бек Табасаранский, его брат Бейбалабек, а также врач, депутат Государственной думы II созыва от Дагестанской области и Закатальского округа Бейбалабек Султанов.

По свидетельству очевидца событий – штабс-ротмистра царской армии Темир-Булата Бейбулатова, – с приходом Бичерахова в Дербенте и Петровске пролились потоки крови, в частности, мусульманского населения. Немало людей они убили и в Мамедкале. А приход турок, по свидетельству Бейбулатова, спас жизнь многих мусульман Петровска.

Российский ученый, доктор филологических наук кумык Гарун-Рашид Гусейнов приводит семейное предание: «Турки приходили и в Эндирей, навели там порядок. Их принимал мой прадед Абдулла-Хаджи, которому турецкий капитан подарил серебряную немецкую монету в 5 марок с портретом Вильгельма Второго».

Воодушевление дагестанцев от прихода турок признавал и свидетель событий, коммунист, нарком просвещения ДАССР, Алибек Тахо-Годи. По его словам, когда нужно было воевать против Бичерахова, местное население было на стороне турок, которые «оказались Дон-Кихотами Востока».

«Дагестан оказался освобожденным, и турки вручили власть правительству горцев Кавказа», – говорил он (Тахо-Годи А.А. Революция и контрреволюция в Дагестан).

Как писал авто книги История евреев на КавказеИцхак Давид, турецкий командующий Нури-паша прекратил беспорядки в Дербенте, взял под свою опеку местную еврейскую общину и расстрелял местных погромщиков-антисемитов.

Память и благодарность

В исторической памяти дагестанцев сохранилось благодарность бойцам турецкой армии, освободившим ценой своей жизни земли Дагестана от войск Бичерахова. Если для историков и простых граждан из других стран бои на Кавказском фронте были частью продолжающегося соперничества великих держав, втянутых в Первую мировую войну, то для жителей Кавказа это был период создания национальных государств и обретения независимости, за которую они боролись. В этой борьбе турецкие солдаты и офицеры воевали плечом к плечу с кавказскими народами за их свободу и будущее и не воспринимались интервентами, как их называет сегодняшняя российская историческая наука.

Османское государство не стремилось к аннексии Дагестана, поскольку еще до момента его освобождения признала свое поражение в Первой мировой войне и сама стала объектом территориального раздела. Турецкие военные вступились за своих единоверцев и земляков – сторонников Горского правительства, под знаменем которого и проходили бои на Таркинских высотах.

Сегодня на Кавказе есть три памятника турецким воинам. Двое из них воздвигнуты в Азербайджане: в самой столице страны в честь освобождения города 15 сентября 1918 года и в поселке Дигях недалеко от Баку.

Третий монумент находится в Дагестане. Он был открыт 15 декабря 2018 года в селении Агачаул близ Махачкалы в память о погибших на горе Тарки-Тау.

Неподалеку от него находится захоронение 69 турецких солдат, за которым долгое время ухаживают местные жители.

Как говорят кумыки, помнить и почитать солдат – их человеческий и мусульманский долг, и стелла символизирует благодарность турецким солдатам-освободителям.

«Священной памяти солдат Османской армии, павших 5-8 ноября 1918 года смертью храбрых в боях за освобождение Анджикалы (Порт-Петровска) от оккупационных войск генерала Л. Бичерахова. Мир и покой их душам», – гласит надпись на монументе.