Конгресс США отказался поддержать инициативу об импичменте президента Дональда Трампа. Резолюция была предложена демократом Элом Грином, который обвинил главу государства в нарушении Конституции из-за ударов американской армии по иранским ядерным объектам без согласия законодателей.

По итогам голосования 344 конгрессмена проголосовали против начала процедуры импичмента. Среди них — все республиканцы и 128 демократов. Инициативу поддержали лишь 79 представителей Демократической партии.

Эл Грин неоднократно выдвигал предложения об импичменте Трампа еще в его первый президентский срок. В последней резолюции, представленной 24 июня, он указал, что президент нарушил закон, не запросив у Конгресса разрешения на военную операцию против Ирана.

В апреле другой демократ, Шри Танедар, также предложил импичмент Трампу, предъявив семь обвинений, но не стал добиваться немедленного голосования.

На данный момент Республиканская партия, поддерживающая Трампа, контролирует обе палаты Конгресса, что делает вероятность импичмента практически нулевой.

Ранее демократы дважды пытались добиться отстранения Трампа от власти — в 2019 и 2021 годах. В обоих случаях Сенат, в котором преобладали республиканцы, отклонил инициативу.