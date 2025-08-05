Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что устойчивое развитие для стран, не имеющих выхода к морю (LLDC), должно рассматриваться не только как экономическая необходимость, но и как вопрос чести и справедливости. Об этом он сказал в Туркменистане на полях Третьей встречи стран LLDC, проходящей в Авазинском районе города Туркменбаши.

Гутерриш выступил перед представителями СМИ вместе с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Он поблагодарил правительство и народ Туркменистана за проведение важной глобальной встречи и отметил, что всегда рад находиться в этой стране.

По словам Генсека, конференция символизирует новую эру регионального сотрудничества в Центральной Азии — основанную на доверии, общих интересах и укреплении солидарности между государствами.

«Это не просто вопрос развития. Это вопрос чести и справедливости. Страны LLDC стремятся к справедливости и равным возможностям», — подчеркнул он, добавив, что благополучие этих государств принесет выгоду всему миру.