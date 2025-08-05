ПОЛИТИКА
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Центральная Азия вступает в новую эру
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в Центральной Азии начинается новая эра сотрудничества на основе доверия и солидарности
Центральная Азия вступает в новую эру
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш / AP
5 августа 2025 г.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что устойчивое развитие для стран, не имеющих выхода к морю (LLDC), должно рассматриваться не только как экономическая необходимость, но и как вопрос чести и справедливости. Об этом он сказал в Туркменистане на полях Третьей встречи стран LLDC, проходящей в Авазинском районе города Туркменбаши.

Гутерриш выступил перед представителями СМИ вместе с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Он поблагодарил правительство и народ Туркменистана за проведение важной глобальной встречи и отметил, что всегда рад находиться в этой стране.

По словам Генсека, конференция символизирует новую эру регионального сотрудничества в Центральной Азии — основанную на доверии, общих интересах и укреплении солидарности между государствами.

«Это не просто вопрос развития. Это вопрос чести и справедливости. Страны LLDC стремятся к справедливости и равным возможностям», — подчеркнул он, добавив, что благополучие этих государств принесет выгоду всему миру.

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Гутерриш также отметил значимость программы «Аваза» как платформы для развития стран LLDC.

Со своей стороны министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов заявил, что проведение форума под председательством Туркменистана подтверждает высокий уровень доверия международного сообщества к стране.

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