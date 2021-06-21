Во время каждого обострения палестино-израильского конфликта многих удивляет то единодушие в поддержке действий любых израильских властей, которое демонстрируют самые разные сегменты российского, да и украинского обществ поверх всех линий.

Провластные и оппозиционные, консервативные и прогрессивные, про- или антироссийские/украинские, в этом вопросе они демонстрируют удивительное единомыслие. Как отметил в связи с этим израильский русскоязычный блогер Артем Кирпиченок, «в любви к Израилю очень трогательно примирились российские и украинские «патриоты»», пошутив, что когда он читал их комментарии о майской войне 2021 года, ему «казалось, что палестинские ракеты падают не на Сдерот, а на Садовое кольцо».

В чем же заключается причина такого неформального консенсуса?

Израиль переехал из России

Прежде всего, надо иметь в виду, что в каком-то смысле будущий Израиль существовал именно на территории Российской империи, переехав с нее на Ближний Восток. Причем, как было показано в прошлой статье на эту тему, еврейский национальный очаг вполне мог быть создан и на территории Российской империи, в частности, в Крыму.

Это парадоксальное, на первый взгляд, обстоятельство объясняется просто – к моменту возникновения сионистского движения больше всего евреев в мире жило именно в Российской империи, причем в конкретной ее части, которую вполне можно было считать территорией их компактного проживания. «Черта постоянной еврейской оседлости», или просто «черта оседлости» – так называлась та часть территории Российской империи, на которой позволялось жить не только привилегированным (состоятельным или крещеным евреям), но и обычным иудеям.

В начале XX века здесь жило большинство европейских евреев – примерно 5,2 миллиона человек из 9,5 миллионов, при том что в общей сложности в мире тогда жило примерно 14 миллионов евреев. Такая концентрация евреев в определенной части России возникла в конце XVIII века после раздела Польши, которая до этого была центром европейского еврейства, и присоединения большей ее части к Российской империи.

В целом же, именно включение в течение XVIII века в состав Российской империи земель бывшей Речи Посполитой, то есть нынешних Польши, Литвы, Беларуси и Украины, превратило ее в крупнейшую еврейскую страну не только Европы, но и мира. До этого момента на территории собственно России, то есть Московского государства или, как оно называлось до революции 1917 года, Великороссии, их практически не было. Начиная с Ивана IV московские цари не допускали в страну на постоянное место жительство евреев, кроме решивших принять православие, а петербургские императоры продолжали этот курс до присоединения Польши, в том числе выселяя нелегально осевших и некрестившихся евреев, как делали императрицы Екатерина I и Елизавета II.

Неудивительно, что когда страна, в которой практически отсутствовало еврейское население, в одночасье превратилась в крупнейшую еврейскую страну мира, ее власти решили возвести барьеры между присоединенными территориями со значительным присутствием в них евреев и остальной частью страны. В 1791 году Екатерина II определила своим указом черту оседлости, в пределах которой могли жить евреи. При этом после присоединения к России в 1815 году новых территорий, образовавших в ее составе т.н. Царство Польское, живущим на них евреям не разрешалось переселяться в черту оседлости остальной России.

После присоединения к России в 1818 году т.н. Бесарабской области и отмены в 1868 году запрета евреям различных присоединенных территорий перемещаться и жить внутри них, на западе и юге Российской империи возник огромный территориальный массив со значительным числом еврейского населения. В него входили Бессарабская, Виленская, Витебская, Волынская, Гродненская, Екатеринославская, Киевская, Ковенская, Минская, Могилевская, Подольская, Полтавская, Таврическая, Херсонская, Черниговская губернии и Царство Польское. Главным образом внутри этой черты оседлости евреи жили в относительно небольших, населенных исключительно ими «местечках». Однако немало их было и в крупных городах черты оседлости. Например, к концу XIX века евреи составляли до 35% населения Одессы, до 30% населения Екатеринослава (Днепропетровск, ныне Днепр), и порядка 15% населения Киева.

Российское еврейство в борьбе за место под солнцем

Но в тех общественно-политических условиях, в которых они тогда находились, такая концентрация была для российских евреев не только преимуществом, но и серьезной проблемой. Система запретов на определенные виды деятельности и места жительства (например, в селах), предельные квоты на обучение в школах и институтах, а также чрезвычайно сильное неприятие со стороны местного населения, периодически выплескивавшееся в кровавые погромы, превращали российское еврейство в стрессированное сообщество. Традиционный уклад еврейских местечек, перенаселенных из-за высокой рождаемости и ограничения внутренней миграции, также стремительно разрушался, и амбициозные евреи выбирали один из трех путей ухода из этого гетто – эмиграции в Америку, присоединения к еврейским радикальным организациям или присоединения к русским революционерам.

На рубеже XIX-XX веков из Российской империи эмигрировали порядка 2 млн евреев, свыше 80% которых уехали в США и другие страны Америки. Там «русские евреи» и их потомки добились немалых успехов. Во многом именно они создали американскую массовую культуру XX века, покорившую впоследствии весь мир, включая Голливуд, одновременно с этим преуспев в американском бизнесе, науке и политике. А присоединившись к возникшему в Западной Европе сионистскому проекту, «русские евреи» во многом стали его авангардом и костяком сионистского государства.

Показательна в этом смысле фигура одесского еврея Владимира Зеева-Жаботинского, сперва радикализировавшего установки сионизма в теории, а затем вдохновившего создание террористических организаций Еврейский легион, «Иргун» и «Бейтар», непосредственно развязавших в Палестине войну против британцев и арабов. Его ближайшим соратником по этой деятельности был Иосиф Трумпельдор, тоже «русский еврей», бывший русский военный и георгиевский кавалер. В числе других «русских» основателей сионистского государства можно указать лидера Всемирной Сионистской Организации и первого президента Израиля Хаима Вейцмана, первых трех премьер-министров Израиля: Давида Бен-Гуриона, Моше Шаретта, Леви Эшколя; возродившего и внедрившего иврит в качестве государственного языка Израиля Элиэзера Бен-Йегуду и многих других.

При этом немало «русских евреев» решили включиться в борьбу за политические преобразования и на территории Российской империи. Но для этого они выбирали разные пути. Если одни из них создавали еврейские национальные организации и присоединялись к ним, то другие присоединялись к общероссийским партиям, главным образом оппозиционным.

Крупнейшей еврейской национальной организацией стал основанный в 1897 году в Вильнюсе БУНД – Всеобщий еврейский рабочий союз в Польше, Литве и России. Его лидеры и члены совмещали приверженность идеям социал-демократии с приверженностью еврейской идентичности и культуре, считая, что их опорой должны оставаться прогрессивно переустроенные еврейские общины (кагалы). Бундисты противостояли как сторонникам ассимиляции евреев среди народов, среди которых они жили, так и сторонникам эмиграции, в частности сионизма. К слову, это противостояние было не только политическим, но и культурным – бундисты выступали против возрождения и внедрения среди евреев иврита, на котором практически никто из них уже не говорил, рассматривая в качестве реального еврейского языка идиш – возникший в Центральной Европе сплав немецкого, славянских и еврейского языков.

Бундисты видели себя частью общероссийского революционного движения, борющегося в том числе за равноправие всех граждан страны и права населяющих ее народов. Однако их надежды разбились о новую силу, ключевую роль в которой также играли их соплеменники, решившие не бороться за еврейские национальные интересы, а стать авангардом русской революции — большевиков. В 1903 году в Брюсселе состоялся номинально второй, а фактически первый полноценный и учредительный съезд Российской социал-демократической партии (РСДРП), сразу же расколовшейся на две фракции — большевиков и меньшевиков. И среди первых, и среди вторых евреи играли видную роль, однако, раскол внутри создававшейся партии начался именно с еврейского вопроса.

Представители БУНДа потребовали, чтобы еврейское крыло РСДРП в его лице имело автономию, а в области национального вопроса настаивали на широкой общинной экстерриториальной автономии всех народов или, как ее тогда называли, «национально-культурной автономии» (изначальный смысл этого понятия полностью утрачен в современной России). Ульянову-Ленину было неудобно выступать против этого самому – эту миссию на себя взяли Бронштейн-Троцкий и Цебербаум-Мартов. Так, в 1913 году направленная против идеи национальной автономии статья «Марксизм и национальный вопрос» была подписана Иосифом Сталиным, хотя фактически ее писал Александр Богданов по поручению самого Ленина.

С самого начала именно лидеры и участники российского революционного движения с еврейскими корнями, не желающие выпячивать свою национальность, стали самыми ярыми противниками идеи еврейской общинно-культурной автономии, которую отстаивал БУНД. Значит ли это, что они были антисемитами? Непростой вопрос, но возможно у этих людей еврейские чувства проявляли себя по-своему, в их стремлении не только к уничтожению притеснителей их народа, но и к завоеванию таким образом места под солнцем для его представителей.

Триумф и провал российского еврейства

То, что ставка революционеров еврейского происхождения на превращение евреев в русский революционный авангард во многом оправдается, уже после революции признает и сам Ленин: «Евреи составляли особенно высокий процент (по сравнению с общей численностью еврейского населения) вождей революционного движения. И теперь евреи имеют, кстати, ту заслугу, что они дают относительно высокий процент представителей интернационалистского течения по сравнению с другими народами. …Большое значение для революции имело то обстоятельство, что в русских городах было много еврейских интеллигентов. Они ликвидировали тот всеобщий саботаж, на который мы натолкнулись после Октябрьской революции… Еврейские элементы были мобилизованы после саботажа и тем самым спасли революцию в тяжелую минуту. Нам удалось овладеть государственным аппаратом исключительно благодаря этому запасу разумной и грамотной рабочей силы».

Уже Февральская революция 1917 года отменила черту оседлости и все дискриминационные законы в отношении евреев, а 12 апреля 1918 года большевистский Совнаркома издал специальный декрет о борьбе с антисемитизмом. Впрочем, называя вещи своими именами, одной отмены дискриминационных мер в отношении евреев было явно недостаточно, чтобы произвести тот этносоциальный переворот, который произошел в России. За отмену дискриминации и равноправие для русских евреев выступали и русские либерально-консервативные партии вроде кадетов. И пойди Российская империя тем эволюционным путем, который предлагали они, в имперской элите постепенно появилось бы немало талантливых представителей еврейского народа, равно как и других народов, переживавших в начале XX века национальный подъем.

Однако в условиях революционного сценария образованные российские евреи, ранее сдерживаемые дискриминацией, фактически заняли ту нишу, которую их соплеменники-революционеры «зачистили» от прежней элиты русско-германского происхождения. Это замещение происходило не только социально, но и физически, пространственно – выходцы из упраздненной черты оседлости активно переселялись в ранее закрытые для них российские города, в том числе обе столицы, которые покинула немалая часть их прежних жителей. А география проживания российских евреев в результате всех этих процессов расширилась на всю страну.

Однако довольно скоро этот успех обернулся трагическими последствиями для многих из тех, кто его добывал и пользовался его плодами. Джугашвили-Сталин в своей борьбе с Бронштейном-Троцким за власть внутри партии решил сделать ставку на новых партийцев, которые начали активно набираться с 1924 года из народных низов, вытесняя таким образом старую революционную гвардию. И, анализируя сталинские чистки внутри партии 1937 года, нельзя не заметить повышенную концентрацию среди их жертв именно коммунистов еврейского происхождения.

С началом войны в 1941 году Сталину пришлось остановить репрессии против многих групп, включая и евреев, которые ему понадобились для привлечения поддержки с Запада усилиями еврейской диаспоры. Этим занимался созданный НКВД Еврейский Антифашистский Комитет, объединивший в своих рядах немало деятелей советской культуры еврейского происхождения. Однако когда с окончанием войны потребность в привлекаемой им помощи исчезла, на его участников обрушились самые брутальные репрессии, уничтожившие этот неформальный советский еврейский центр. А создание в 1946 году Государства Израиль, которое вопреки ожиданиям Сталина оказалось в американском, а не советском геополитическом лагере, положило начало официальному советскому государственному антисионизму, который многими евреями рассматривался как государственный антисемитизм.

Но никакие государственные дискриминационные меры уже не могли отменить этносоциальных последствий большевистской революции. Если до нее на территории современной России евреи проживали в незначительном количестве и не играли определяющей роли в ее политической и культурной жизни, концентрируясь в основном в Украине, Беларуси, Литве и Польше, то после радикальной смены социального состава и социальной структуры российского общества выходцы из черты оседлости заняли в нем огромное количество высвободившихся ниш. При этом собственно еврейской национально-культурной жизни на территории бывшей Российской империи был нанесен огромный урон. В первую очередь, конечно, еврейской катастрофой, получившей название Холокост, в ходе которой немецкими нацистами были уничтожены миллионы евреев.

Еще одним ударом по ней была эмиграция самых амбициозных евреев, в первую очередь в Израиль. Но во многом упадок еврейской общинной жизни стал следствием той политики ассимиляции, курс на которую был взят российскими революционерами при активном участии их еврейского крыла. Поэтому в сухом остатке сегодня имеет место ситуация, при которой российское общественное мнение в значительной степени формируется людьми, хотя и не являющимися носителями еврейской культуры, но чтящими свои еврейские корни и ощущающими свою общность и с теми, кто живет в Израиле, и с самой этой страной, провозглашающей себя государством всех евреев мира.

Почему Россия не Америка

Однако, в отличие от лидеров российского общественного мнения, их не менее влиятельные американские соплеменники в целом куда менее единодушны в поддержке Израиля и куда более критично настроены по отношению к нему.

В США тоже есть весьма активные и влиятельные сионистские организации, мобилизующие в поддержку любых действий Израиля американское и в целом западное общественное мнение. Но наряду с евреями-сионистами в них есть немало евреев-антисионистов, тогда как в России и Украине их впору заносить в Красную книгу. Больше того, антисионистские настроения имеют устойчивую тенденцию к росту среди молодого поколения американских евреев.

Так, по данным Pew Research Center на май 2021 года, только 45% американских евреев считают, что соотнесение себя с Израилем является частью их идентичности, а существенной частью этой идентичности его и вовсе назвали лишь 37%. При этом больше половины американских евреев резко отрицательно высказались о воинственной политике Биньямина Нетаньяху. Это четко коррелирует с их внутриполитическим позиционированием в самих США – большинство американских евреев являются сторонниками Демократической партии, и именно они негативно относятся к ближневосточной политике как Нетаньяху, так и Трампа, в то время как меньшинство поддерживающих Нетаньяху являются сторонниками Трампа и Республиканской партии.

Также показательно, что сионистских взглядов придерживаются две основные категории американцев: в возрасте 65 лет и старше, а также ортодоксальные иудеи (кроме антисионистских общин вроде Нетурей Карто). А вот среди молодых американцев, не относящихся к ортодоксальным общинам, сионистских «ястребов» меньшинство. Во многом именно на эту аудиторию ориентируется популярный демократический политик Бени Сандерс, сам, кстати, еврей по происхождению, который, не отрицая права государства Израиль на существование и самооборону, подчеркивает необходимость признания аналогичных прав за Палестиной.

Почему же ничего подобного не наблюдается ни в России, ни в Украине? Представляется, что коммунистический эксперимент драматическим образом изменил не только этносоциальную структуру как этих стран в целом, так и их еврейской общины в частности, но и во многом заморозил их развитие, в частности, отгородив от общемировых тенденций. Тот государственный антисионизм, который насаждался в СССР в том числе и среди советских евреев посредством официозных организаций вроде Антисионистского Комитета Советской Общественности (АКСО), вызвал обратный эффект, который длится до сих пор. Бывшей советской общественностью, внезапно ставшей антисоветской, антисионизм стал восприниматься как маскировка антисемитизма, с одной стороны, и рудимент советской политики, с другой стороны. Израиль же напротив воспринимается не только как свое, но и как прогрессивное государство, воплощающее в себе ценности демократии и западной цивилизации на «средневековом» Ближнем Востоке.

Явно не способствует преодолению этих стереотипов и монополистический характер современной российской медийно-политической системы, исключающий конкуренцию точек зрения по данному вопросу даже среди самих российских евреев. Если в советские времена медийные фигуры еврейского происхождения по определению должны были быть антисионистами (что далеко не всегда соответствовало их убеждениям), то сегодня почти все прокремлевские медийные евреи (Соловьев, Сатановский, Кедми и т.п.) являются ярыми сионистами, а евреи-антисионисты к таким дискуссиям почти не допускаются. Впрочем, в значительной степени это касается и российского оппозиционного истеблишмента...

По-видимому, потребуются еще и время, и качественная общественно-политическая эволюция постсоветских стран, в жизни которых люди еврейского происхождения играют значительную роль, чтобы в их обществах были сбалансированно представлены разные точки зрения на проблему сионизма и израильско-палестинского конфликта.