79-летний Радко Младич, прозванный на Западе «боснийским мясником», является последним известным фигурантом, представшим перед судом после завершения военных действий на территории бывшей Югославии. Основная борьба происходила между тремя наиболее крупными группами: боснийскими сербами, которых поддерживал Белград, боснийскими хорватами, которых поддерживал Загреб, и боснийскими мусульманами, которых поддерживали исключительно волонтеры из различных мусульманских стран.

Младич обвинялся в геноциде и различных военных преступлениях, совершенных в ходе межэтнического конфликта на территории бывшей Югославии. Суд отклонил основной аргумент адвокатов Младича, которые утверждали невиновность своего подзащитного в связи с тем, что он лично не присутствовал во время убийств боснийских мусульман в Сребренице. Как будто личное присутствие, а не сам приказ является условием для совершения преступления. Суд также отклонил утверждения защиты о том, что действия Младича в Сребренице носили исключительно «гуманитарный характер», а сам он не планировал массовых убийств. Младич неоднократно заявлял, что вел военные действия исключительно против армии противника и не сражался против гражданского населения. Что касается преступлений в Сребренице, то Младич уверял обвинение в том, что хотел только эвакуировать гражданское население, но никаких массовых убийств под его руководством не совершалось.

Суд посчитал все эти доводы неубедительными. Действия Младича являлись частью «общего преступного плана» по осуществлению широкомасштабного геноцида на территории Боснии. В качестве командующего сербскими боевиками подсудимый прославился многочисленными зверствами против мусульманского населения Боснии. Его армия много лет держала в блокаде Сараево, расстреливая из артиллерийских орудий различные районы города.

Практически все здания в Сараево пострадали в той или иной степени от действий артиллерии Младича. Были сожжены Национальная библиотека, множество больниц и медицинских комплексов, правительственные здания, а также военные объекты и даже объекты ООН. В ходе блокады погибло более пяти тысяч мирных жителей, в основном от снайперского и артиллерийского огня. Младич пытался запугать жителей Сараево, однако добился прямо противоположного эффекта. Несмотря на то, что блокада длилась почти четыре года, плохо вооруженные жители города проявили мужество и выстояли в борьбе против регулярной армии. Но самым известным и кровавым преступлением Младича остается организация массовых убийств в печально известном городе Сребреница. Именно резня в Сребренице считается крупнейшим преступлением против мирного населения в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

Многие участники военных преступлений, совершенных на территории Боснии, уже осуждены Международным трибуналом по бывшей Югославии. Так, бывший руководитель Младича и сообщник по геноциду в отношении боснийского населения, экс-президент республики боснийских сербов Радован Караджич, еще в 2016 году был признан ответственным за организацию массового уничтожения мусульман на территории Боснии и отбывает пожизненное заключение.

В Сараево, где до сих пор оплакивают погибших, приговор палачу Боснии был встречен с восторгом. Мэр боснийской столицы Беньямина Карич назвала это «днем справедливости» для Сараево, Боснии и для всех невинных жертв войны. Многие пострадавшие от преступных действий Младича также пристально следили за вынесением приговора. Недзиба Салихович, потерявшая в кровопролитии сына и мужа, наблюдала за судебным заседанием в Сребренице, где был установлен большой экран, чтобы все желающие могли в режиме реального времени следить за процессом над Младичем. Для Недзибы, как и для многих других матерей, потерявших своих детей в результате преступных действий Младича и его сообщников, это решение принципиально важно, потому что является гарантией того, что мясник проведет остаток своей жизни за решеткой.

Некоторые наблюдавшие за процессом также отмечали всякое отсутствие раскаяния у Ратко Младича. Сатко Муджагич, переживший лагерь смерти Омарска, в интервью журналистке BBC отметил: «Мне очень жаль, но я действительно вижу зло в его глазах, он не сожалеет, и действительно ничего не чувствует, ему просто все равно».

Западные лидеры приветствовали решение по делу Младича. В частности, президент США Джозеф Байден отметил, что приговор Младичу демонстрирует неизбежность наказания всем тем, кто совершает преступления против человечности и, кроме того, «укрепляет нашу общую решимость предотвратить такие злодеяния в будущем». Главный прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии Серж Браммерц призвал политических лидеров бывшей Югославии признать, что Младич был одним из «самых известных военных преступников в истории современности».

Между тем, сербское население Боснии и власти Сербии не признают Младича преступником и считают его героем, который сражался за свой народ, поэтому отношение к нему и другим осужденным лидерам боснийских сербов продолжает разделять боснийское и сербское население. Лидер боснийских сербов и близкий друг Путина Милорад Додик назвал окончательный приговор по делу Младича «избирательным правосудием» и «демонизацией сербов». По мнению Додика, Трибунал не смог доказать вину Младича, а «геноцида в Сребренице никогда не было». Между тем, первое обвинение против Младича было выдвинуто еще в июле 1995 года, то есть сразу же после резни, учиненной армией боснийских сербов в Сребренице. Международный трибунал по бывшей Югославии тщательно изучив все обстоятельства дела пришел к выводу, что убийства в Сребренице, наряду с массовым изгнанием боснийских мусульман, представляют собой акт геноцида, и объявил Младича в розыск.

Целых 16 лет бывший командующий силами боснийских сербов генерал Ратко Младич скрывался от правосудия. Благодаря покровительству Милошевича и сербских властей Младич открыто проживал в Белграде, регулярно посещая футбольные матчи. После ареста Милошевича жизнь Младича несколько изменилась, сербские власти объявили Младича в розыск, и он вынужден был жить под другим именем, сменив Белград на село Лазарево в автономном крае Воеводина. Вместе с тем в СМИ появлялась информация, что Младич проходил курс лечения от рака в Белграде с 20 апреля по 18 июля 2009 года. То есть уже после того, как был объявлен в розыск в самой Сербии. Только в 2011 году Младич был арестован и экстрадирован в Гаагу. Боясь массовых протестов, сербские власти объявили об экстрадиции Младича уже после того, как его посадили в самолет, направлявшийся в Роттердам, Нидерланды.

Приговор суда по делу Младича окончательный и обжалованию не подлежит. Палач боснийского народа проведет остаток своих дней за решеткой.