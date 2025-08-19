Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Женеве. По его словам, переговоры должны пройти в «нейтральной стране» Европы, и Швейцария как раз подходит под это определение.

«Я настаиваю на Женеве или другой площадке», — заявил Макрон телеканалу TF1, напомнив, что в последний раз двусторонние переговоры российской и украинской делегаций проходили в Стамбуле.

При этом президент Франции отверг возможность проведения встречи в Париже, «‎‎как в 2019 году» — это был последний раз, когда президенты России и Украины сидели за одним столом переговоров наряду с лидерами Франции и Германии.

Макрон уточнил, что сейчас ситуация «‎в другой фазе‎» и требуется найти «‎нейтральную страну‎».

Пока ни Россия, ни Украина не высказывались по поводу саммита в Швейцарии.

После переговоров с Зеленским и лидерами Европы президент США Дональд Трамп заявил, что готовит почву для двустороннего саммита Путина и Зеленского. За ним, по его замыслу, должна последовать трехсторонняя встреча с его участием. Зеленский подчеркнул, что готов встретиться с Путиным в любом формате.