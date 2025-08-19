ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Путина и Зеленского хотят мирить в Швейцарии
Президент Франции предложил провести встречу лидеров РФ и Украины в Женеве — но пока ни Кремль, ни Киев этот город не согласовали
Путина и Зеленского хотят мирить в Швейцарии
Саммит Путина и Зеленского предложили провести в Швейцарии / Reuters
9 часов назад

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Женеве. По его словам, переговоры должны пройти в «нейтральной стране» Европы, и Швейцария как раз подходит под это определение.

«Я настаиваю на Женеве или другой площадке», — заявил Макрон телеканалу TF1, напомнив, что в последний раз двусторонние переговоры российской и украинской делегаций проходили в Стамбуле.

При этом президент Франции отверг возможность проведения встречи в Париже, «‎‎как в 2019 году» — это был последний раз, когда президенты России и Украины сидели за одним столом переговоров наряду с лидерами Франции и Германии.

Макрон уточнил, что сейчас ситуация «‎в другой фазе‎» и требуется найти «‎нейтральную страну‎». 

Пока ни Россия, ни Украина не высказывались по поводу саммита в Швейцарии.

После переговоров с Зеленским и лидерами Европы президент США Дональд Трамп заявил, что готовит почву для двустороннего саммита Путина и Зеленского. За ним, по его замыслу, должна последовать трехсторонняя встреча с его участием. Зеленский подчеркнул, что готов встретиться с Путиным в любом формате.

Читайте также

Американские СМИ со ссылкой на источники отмечали, что Трамп хочет провести трехстороннюю встречу в Европе, среди рассматриваемых вариантов называлась Италия. Однако Рим представляется проблематичным для Путина, поскольку Италия подписала Римский статут — она обязана будет арестовать российского лидера по запросу Международного уголовного суда (МУС).

При этом Швейцария также подписала Римский статут и также обязана задержать Путина.

Макрон также заявил, что не видит со стороны Москвы усилий по поиску выхода из войны. В интервью NBC News он заявил: «Я не вижу большой готовности Путина к миру. Возможно, я слишком пессимистичен, но факты говорят сами за себя».

Французский лидер призвал США усилить давление на Кремль и при необходимости ввести новые санкции. «Если не будет прогресса и Россия откажется от этого подхода, нужно ужесточать санкции — и вторичные, и первичные», — заключил Макрон.

СвязанныеTRT Global - Путин все же решился встретиться с Зеленским?


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us