Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Женеве. По его словам, переговоры должны пройти в «нейтральной стране» Европы, и Швейцария как раз подходит под это определение.
«Я настаиваю на Женеве или другой площадке», — заявил Макрон телеканалу TF1, напомнив, что в последний раз двусторонние переговоры российской и украинской делегаций проходили в Стамбуле.
При этом президент Франции отверг возможность проведения встречи в Париже, «как в 2019 году» — это был последний раз, когда президенты России и Украины сидели за одним столом переговоров наряду с лидерами Франции и Германии.
Макрон уточнил, что сейчас ситуация «в другой фазе» и требуется найти «нейтральную страну».
Пока ни Россия, ни Украина не высказывались по поводу саммита в Швейцарии.
После переговоров с Зеленским и лидерами Европы президент США Дональд Трамп заявил, что готовит почву для двустороннего саммита Путина и Зеленского. За ним, по его замыслу, должна последовать трехсторонняя встреча с его участием. Зеленский подчеркнул, что готов встретиться с Путиным в любом формате.
Американские СМИ со ссылкой на источники отмечали, что Трамп хочет провести трехстороннюю встречу в Европе, среди рассматриваемых вариантов называлась Италия. Однако Рим представляется проблематичным для Путина, поскольку Италия подписала Римский статут — она обязана будет арестовать российского лидера по запросу Международного уголовного суда (МУС).
При этом Швейцария также подписала Римский статут и также обязана задержать Путина.
Макрон также заявил, что не видит со стороны Москвы усилий по поиску выхода из войны. В интервью NBC News он заявил: «Я не вижу большой готовности Путина к миру. Возможно, я слишком пессимистичен, но факты говорят сами за себя».
Французский лидер призвал США усилить давление на Кремль и при необходимости ввести новые санкции. «Если не будет прогресса и Россия откажется от этого подхода, нужно ужесточать санкции — и вторичные, и первичные», — заключил Макрон.