Мало кто знает о том, что с 1999 года Арменией правила партия, официальную идеологию которой без всяких натяжек можно считать армянской версией нацизма, слегка закамуфлированной современной демократической риторикой. Не радикальной версией национализма, как это имеет место у «Дашнакцутюн», а именно нацизма, характерного для ряда стран Европы 20-40-х прошлого века, и в первую очередь, конечно, гитлеровской Германии.

Такой партией является Республиканская Партия Армении (РПА) бывшего президента Сержа Саргсяна, первый представитель которой – Арам Саркисян (позже он вышел из этой партии) стал премьер-министром этой страны в 1999 году после загадочного расстрела в армянском парламенте высшего руководства этой страны. После него премьер-министром стал другой видный представитель РПА – Андраник Маркарян. Начиная с 2003 года партия стала ведущей силой в армянском парламенте, а в 2008 году один из ее лидеров Серж Саргсян был избран третьим президентом Армении и фактическим преемником второго президента Роберта Кочаряна. Напомню, что приход последнего к власти в 1998 году ознаменовал собой отстранение от руководства страной национал-прагматических сил во главе с Левоном Тер-Петросяном и победу неформального альянса радикальных националистов и милитаристского карабахского клана.

Что же позволяет абсолютно корректно называть бывшую правящую партию Армении партией идейных сторонников армянской версии нацизма? Не что иное, как ее собственное официальное идеологическое позиционирование.

Нжде и его «учение»

Одиозность личности Гарегина Нжде уже давно является предметом горячих дискуссий. Однако его объективной политологической оценке зачастую мешает исторически-релятивный характер тех обвинений, которые обычно выдвигаются против него. Как правило, таковыми являются обвинения в этнических чистках азербайджанцев в Зангезуре в 20-е годы прошлого века и сотрудничество с властями гитлеровской Германии в 40-е годы. И то, и другое уязвимо перед возражениями – в условиях агонии Османской и Российской империй шла тотальная война за раздел территорий между новыми национальными государствами, а в 30-40-е годы с гитлеровской Германией были вынуждены сотрудничать представители многих национальных сил, стремившихся к освобождению своих народов от власти СССР.

Однако если действия Нжде как политика-практика с исторической точки зрения могут считаться неоднозначными, то характер идеологии, которую он разработал и которую приняла на вооружение бывшая правящая партия Армении, предельно очевиден. Так, на сайте РПА, включая его русскоязычную версию, висит следующая программа: «Высшей, осмысленной самой Божественной сутью целью армянского народа является вечное пребывание на Родине, утверждение своей жизнестойкости, творческого гения и свободной воли. Гарантией реализации этой цели является Армянская национальная идеология, в которой, по убеждению РПА, существенное место занимает учение Гарегина Нжде».

То есть речь идет о принятии именно «учения Гарегина Нжде», а не просто признании его «национальным героем Армении» в качестве военно-политического лидера. И об этом свидетельствуют не только идеологические работы, размещенные в разделе «Библиотека» партийного сайта РПА, о которых чуть позже, но и официальные партийные формулировки вроде этой: «Божьей волей мы сотворены как армяне и, следовательно, наша долговечная связь с Богом обеспечивается увековечением Армян как вида» (вида! – авт.).

Забегая вперед, отмечу, что в случае с учением Нжде речь идет не просто о политической, но и об оккультной, религиозно-расовой доктрине. И то, что РПА вполне отдает себе в этом отчет и разделяет ее, видно из еще одной официальной партийной декларации: «Высоко оценивая роль Армянской Апостольской Церкви в духовной жизни армянского народа, в деле сохранения армянского языка и культуры и тем самым единства армян, РПА считает ее неотъемлемой частью армянской идентичности, теологические нормы и духовенство которой призваны на службу Богу и Нации». Что под этим подразумевается, становится очевидно после прочтения разъяснительной работы «Гарегин Нжде и его учение», изданной РПА в 2004 году и расположенной на втором месте в разделе «Библиотека» на официальном сайте партии. Указанная выше работа представляет собой в том числе цитаты Гарегина Нжде и их разъяснение, изданное, а значит и принятое РПА, официально провозглашающей себя партией его «учения».

Называется это учение «цехакронизмом», понятие образуется из соединения двух слов «цех» – род и «крон» – поклонение и таким образом означает «родопоклонение». Сам Нжде туманно размышлял о том, что иностранные понятия «род» или «племя» не вполне точно передают смысл слова «цех», потому что «трудно определить это понятие научным языком, здесь может идти речь только об относительной научности» ибо для него «недостаточны старые термины». Впрочем, во времена, когда Нжде формировал и популяризировал свое учение, похожий термин уже существовал и широко использовался его единомышленниками в других странах – «раса». Но раса не как научная, а как магическая категория, как ее понимали адепты доктрины «арийской расы» («ариософии») и другие их коллеги. Таким образом, в лице цехакронизма речь идет о расизме, но не как банальном предпочтении своей расы чужим, а о религиозном расизме, для которого раса является настоящим божеством и культом.

Несколько цитат самого Нжде и его комментаторов из РПА позволяют убедиться в том, что в такой постановкие вопроса нет никаких натяжек.

«Род первозданен, как Бог ...Он свидетель веков, вечный армянин, соучастник Бога ... Я прочел божественные следы, оставленные моим родом на земном шаре, увидел, поцеловал, обоготворил – я стал цехакроном ... Я знаю свой род, я верю своему роду, я боготворю свой род, я – цехакрон» (Нжде).

«Из знания Рода следует вера в Род – вера в его силу, в его гений, в его волю и возможности, в его будущее и его бессмертие» (Из партийного разъяснения РПА 2004 года).

Вот еще цитата для тех, кто решит, что эти странноватые оккультно-языческие представления все же не стоит считать расизмом: «В учении Цехакронутюн кровь Рода – божество, поскольку духовно-телесное строение Рода обусловлено и ею. Цехакронутюн проповедует культ крови Рода, в чистоте которой видит будущее нашего Рода. ... Род – синтез Духа и Крови, психический склад и биологическое строение одновременно, то неповторимое духовное и беспримесное телесное, которые придают человеческой породе (этносу) самобытность и своеобразие и благодаря которым человеческие типы отличаются друг от друга... Иными словами, Цехакронутюн отвергает смешанные браки» (Из партийного разъяснения РПА 2004 года).

Хотя партийные идеологи РПА жеманно пытаются утверждать, что их «учение» – это «не религия, а полностью светское учение», в итоге, цитируя Нжде, они соглашаются с тем, что «если это религия, то религия родовой гордости, силы и мужества». В целом, несмотря на расхожие заявления многих армянских националистов об армянах как первом христианском народе, явно антихристианский характер цехакронизма очевиден и идеологами РПА особо не скрывается. Нжде не только считал армян «жертвами христианской морали, которая продолжает играть роль белил и румян, вуали и маски для душ сильных», но и призывал вернуться к поклонению дохристианским языческим божествам, в особенности богу войны Ваагну: «С Ваагном мы должны говорить теперь – Богом древних мужественных армян. Новая священная книга должна быть вложена в руки нашего народа – евангелие Мужества… В обобщенной душе армянского народа обязательно должна возродиться вера в нашего древнего могущественного бога. В честь Ваагна должны подняться храмы…всюду, где живет армянин, в каждой душе, так как мужество было вечной обязанностью тех наций, которые не хотят умереть... Стань мужественнее, сделай мужественнее”,–таким должен быть девиз сегодняшнего дня. Ваагн – бог, поклонение мужеству – новая религия, армянин – мужественный, если не желаем уступить однажды свое место под солнцем более мужественным».

Все это позволяет понять суть вышеприведенной партийной декларации РПА об ее отношении к религии. В партийном разъяснении учения Нжде об этом написано следующее: «Цехакронутюн подчиняет вероисповедание национальности, выдвигая девиз: «Род превыше всего». Цехакронутюн не борется против христианства или Армянской церкви и не требует перемены веры, а лишь напоминает, что старые боги – свидетели нашего рождения и носители наших родовых качеств».

Сам Нжде писал об этом следующее: «Непростительной ошибкой было бы объяснить верность армян христианству лишь религиозным чувством. Армянской душе чужд фанатизм… Сознание армянина давно уже преимущественно национальное… Армянин очень скоро «арменизировал» христианство. Истинная религия армянина – арменизм».

Радикальный национализм и нацизм по-армянски

Помимо магическо-языческого расизма нждизм, или цехакронизм, с хрестоматийным немецким нацизмом роднят многие существенные характеристики. Это «культ истинного вождя Рода, предопределяющего судьбу нации, которому нации обязаны своими взлетами и падениями», идея особой расовой морали для своих, которая именуется «внутриродовой моралью», идея борьбы за расовое жизненное пространство, называемое «родовыми землями», и идея абсолютного расового врага.

Кто является последним, нетрудно догадаться: «Цехакронутюн требует беспощадной мести туркам, неумолимой расправы с этим народом, убившим половину армянства. Эта вражда уже более не историческая, а биологическая». Как говорится в официальном разъяснении РПА (!) принятого им учения Нжде, Цехакрон объявляет турок «бесспорными врагами Рода».

Еще одно принципиальное положение этой идеологии заключается в ее отношении к самим армянам. Они, согласно ей, делятся на три категории: 1) «национальный – родовой слой (Род)», 2) «колеблющийся, или несориентировавшийся слой (народ)», и 3) «превратившиеся в толпу, антинациональные элементы (отребье)». Под первыми подразумеваются, по сути, последователи идей цехакронизма, под последними – их противники, большинство же армян считается эдаким «болотом»: «Современное армянство преимущественно выступает как армянский народ, т.е. как общность людей, имеющих какой-либо армянский признак. Очень небольшая часть армянства по своему чувственно-сознательному уровню и по образу жизни может считаться Армянским родом (нацией). Определенную часть армянства составляет отребье. Отребье – это предавшие свою нацию элементы, отбросы. Это внутренние враги Армянского рода, впрягшиеся в колесницу внешнего врага, обезличенные как армяне...»

Неудивительно, что Нжде и его последователи вступили в конфликт с армянскими националистами старой школы с их романтическими представлениями о нации, рожденными в XIX веке, а не оккультными, распространившимися во второй четверти века XX. В 1937 году Нжде был исключен из партии «Дашнакцутюн», лидер которой Рубен Тер-Миносян назвал его учение опасным, а идеи абсурдными. А в 1941 году поддавшиеся харизме Нжде чикагские армяне отказались от наименования «цехакронов» из-за его слишком явной ассоциации с немецким нацизмом и его последователями в США и стали снова называться дашнаками.

Это сходство цехакронизма с немецким нацизмом слишком явно, чтобы идеологи РПА, провозгласившей его своей идеологией, могли обходить этот вопрос стороной. По их мнению «общим в учении Нжде и в гитлеризме в основном является только то, что оба учения провозглашают вид (род) высшей ценностью, что характерно для любого националистического учения». При этом утверждается, что «не существует армянского фашизма или нацизма, есть итальянский фашизм, немецкий нацизм, еврейский сионизм, есть армянский Цехакронутюн». Вот такая своеобразная попытка отмежевания...

Трагедия и фарс – нацизм по-немецки и по-армянски

Впрочем, если судить по плодам, единомышленники немецких нацистов, оказавшиеся у власти в Армении, действительно отличались от своих коллег. Известная поговорка гласит, что история повторяется дважды – один раз в виде трагедии, другой – в виде фарса. И именно так можно соотнести результаты политики оказавшихся у власти немецкого нацизма и его армянского аналога.

При всех своих преступлениях, совершенных и внутри страны, и за ее пределами, первым удалось перезапустить немецкую экономику (покрыть страну сетью качественных дорог, обеспечить промышленный рост, снижение безработицы), мобилизовать большинство немцев вокруг своей версии национальной идеологии и создать армию, которая оказалась в состоянии несколько лет одновременно воевать со всеми крупнейшими мировыми военными державами того времени. Немецкая армия разгромила французскую и польскую армии и заставила без войны капитулировать чехословацкую, а всего гитлеровская Германия оккупировала Австрию, Чехословакию, Польшу, Францию, Югославию, Нидерланды, Бельгию, Люксембург, Данию, Норвегию, Югославию, Грецию, Италию, страны Балтики, Украину, Беларусь и значительную часть России (РСФСР).

Населенные немцами другие страны (Австрия) или их отдельные территории (Судеты), присоединенные к Германии, безоговорочно включались в общенемецкое политическое и социально-экономическое пространство. Причем так называемый Мюнхенский мир 1938 года, более известный как Мюнхенский сговор, ознаменовал собой признание мировыми державами того времени этих присоединений, получившее название «умиротворения агрессора». Для сравнения – находясь у власти, армянские цехакронисты не только не сумели добиться признания т.н. Нагорно-Карабахской Республики мировым сообществом, но и не признали ее сами, превратив по сути в «черную дыру», где не было никакого развития.

Если сравнивать результаты политики армянских пародистов нацизма с их немецким прототипом, то они будут действительно выглядеть как фарс. Как известно, немецкий нацизм был разгромлен исключительно извне и еще в 50-е прошлого века, по данным закрытых опросов, большинство немцев были готовы снова проголосовать за партию Гитлера. Оценку социально-экономическим «успехам» армянской версии нацизма у власти дал сам армянский народ, в 2018 году свергший ее коррумпированное правление в ходе Бархатной революции. Ну, а оценку ее «военным успехам» дала 44-дневная Карабахская война 2020 года, показавшая, что армянская армия (в частности ее «арцахский» авангард) разворована и дезорганизована до предела, причем, не новой властью, пытавшейся обеспечить ее хотя бы нижним бельем, а десятилетиями правления того самого карабахско-ндждистского клана, детищем которого она была.

Впрочем, возможно, для армянского народа это было к лучшему. Цена, которую он заплатил за авантюризм партии «Дашнакцутюн», в свое время была огромной. Примерно сопоставимой была и та цена, которую заплатил немецкий народ за свой грандиозный нацистский эксперимент. Цена войны 2020 года тоже была трагической в человеческом измерении конкретных людей, но в национальном масштабе для армян оказалась относительно небольшой. В отличие от немцев, которым их нацизм стоил не только миллионов жертв, но и превращения в руины их страны, ее оккупации и разделения на части, армянам политика их обанкротившегося нацизма обошлась относительно недорого.

Окажется ли она достаточной, чтобы окончательно избавиться от его наследия?