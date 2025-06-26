Министерство внутренних дел Сербии сообщило о задержании шести человек, подозреваемых в подготовке действий против конституционного строя и государственной безопасности.

По данным следствия, 21 июня задержанные собрались в одном из отелей города Кралево для обсуждения плана насильственной смены власти. Среди обсуждавшихся тем были нападения на сотрудников государственных структур и полиции, а также захваты зданий правительства и средств массовой информации.

В ходе обысков у одного из подозреваемых обнаружили пистолет со стертым серийным номером. Разрешения на ношение оружия у него не было. У другого нашли арбалет. Все шестеро задержаны на 48 часов. В официальном сообщении МВД указаны только их инициалы.

По информации сербского издания N1, среди задержанных — представитель Ассоциации коренных жителей Кралево Иван Матович, бывший председатель Военного профсоюза Сербии Новица Антич, ветеран войн в Хорватии и Косово Бранко Момчилович, бывший прапорщик Видан Коляич и бывший сотрудник полиции Срджан Гайович.

В марте 2024 года издание Politico со ссылкой на западные спецслужбы сообщало, что Новица Антич сотрудничал с российскими разведструктурами и считался «агентом влияния».

В августе того же года президент Сербии Александр Вучич заявлял, что российская сторона передала Белграду информацию о готовящихся массовых беспорядках с целью дестабилизации ситуации и попытки государственного переворота.