На прошедшей неделе американские фондовые рынки пережили сильнейшее падение с начала пандемии в 2020 году. Все три основных индекса рухнули более чем на 5%, а S&P 500 потерял почти 6%, завершив худшую неделю за последние пять лет.

Причина — резкое обострение тарифной политики США, инициированной президентом Дональдом Трампом. Трамп с 9 апреля запускает тарифы на импорт почти из всех стран — от союзников до соперников. В отдельных случаях тариф может достигать 50%. Это решение вызвало волну тревоги как на Уолл-стрит, так и за ее пределами.



Тарифы — «лекарство» или «яд»?

Выступая перед журналистами на борту Air Force One, Трамп не стал скрывать, что предстоящие экономические потери его не пугают. Потери на биржах уже достигли почти 6 трлн долларов, но президент уверяет: «Иногда нужно принять лекарство, чтобы вылечить болезнь». В данном случае «лекарством» стали пошлины на импортные товары, доходящие до 50%.

Трамп также заявил, что общался с лидерами стран Европы и Азии, которые пытаются убедить его отказаться от столь жестких мер. Однако Белый дом не демонстрирует ни малейшей готовности к отступлению. Трамп, отвечая на вопросы журналистов, дал понять: отмены тарифов не будет, пока другие страны не согласятся на сделки, полностью устраняющие торговый дефицит США.

«Они хотят договориться, но никакого разговора не будет, пока они не начнут платить нам большие деньги — ежегодно», — подчеркнул американский президент.

Пока Трамп обещает, что введение тарифов — это необходимое «лекарство» для оздоровления экономики, несмотря на возможные краткосрочные потери. Многие же эксперты и инвесторы рассматривают это как «яд», который может отравить мировую торговлю, разрушив привычные экономические связи и ускорив рост цен на товары для потребителей.

Тарифы, как «лекарство», у которого побочные эффекты перекрывают пользу, могут не только не излечить экономику, но и нанести ей ущерб, превращая проблемы в хронические, с долгосрочными последствиями для глобальной торговли.

По данным экономистов JPMorgan, тарифная политика уже начала сказываться на макроэкономических показателях. Прогноз по росту ВВП США на год был понижен с 1,3% до -0,3%, а уровень безработицы, по оценке аналитиков, может вырасти до 5,3% с текущих 4,2%.

Инвесторы, экономисты и зарубежные правительства все чаще видят в действиях США рискованную игру с мировым экономическим порядком.



«Нас все грабят»

На фоне паники на рынках ответственные официальные лица и экономические советники Трампа вышли на телевидение с попытками успокоить общественность. Они назвали тарифы стратегическим шагом по перестройке глобального торгового порядка и отвергли опасения о возможной рецессии.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что «никаких оснований ожидать экономического спада нет» — по его мнению, происходящее всего лишь «коррекционный процесс».

Отвечая на вопросы журналиста NBC News о цели масштабных тарифов, министр Бессент отметил, что администрация Трампа не преследует сиюминутные цели: «Речь идет о создании фундамента для устойчивого экономического роста».

Когда его спросили, насколько эти пошлины постоянны или же являются элементом тактического давления в переговорах, Бессент дал понять: Трамп использует максимум возможного влияния.

Он создал себе мощный рычаг, заявил он, добавив, что более 50 стран уже вышли на контакт с Вашингтоном в попытке договориться. По его словам, речь идет о готовности снизить пошлины, убрать скрытые барьеры и прекратить валютные манипуляции. Но подобные переговоры, как подчеркнул Бессент, потребуют времени.

Попытался он и развеять страхи простых граждан — особенно тех, кто вскоре выходит на пенсию и обеспокоен колебаниями рынка. Массовые опасения по поводу потерь пенсионных накоплений он назвал «надуманной историей».

«Люди, которые годами откладывали средства, не смотрят на рынок изо дня в день. Это инвестиции на десятилетия, а не на неделю», — пояснил он.

Министр торговли Говард Лутник подтвердил, что ответные пошлины будут введены в любом случае. В интервью телеканалу CBS News он, по сути, заявил, что США больше не будут кормить мир.

«Нас грабят все страны мира, и это должно закончиться», — сказал Лутник.

Торговый дефицит в более чем триллион долларов — это, по его словам, не просто цифры, а угроза национальной безопасности. «У нас дефицит в $1,2 трлн, остальные в плюсе за наш счет», — отметил главный по торговле в правительстве, добавив, что США позволили остальному миру «обдирать» Америку.

По словам Лутника, Соединенные Штаты больше не производят собственные лекарства, полупроводники и самолеты. По его мнению, именно Трамп первым заявил, что с этим нужно покончить. «Когда-то мы контролировали мир, теперь же должны ему $18 трлн», — отметил он.

Советник президента и экономист Кевин Хассетт также объявил, что более 50 стран уже обратились к Трампу с предложением о переговорах. Однако деталей этих диалогов администрация пока не раскрывает. Тем не менее в интервью ABC Хассетт отметил, что долгосрочные результаты будут положительными.

По словам экономиста, несмотря на кажущиеся выгоды в виде низких цен, экономика страдает от потери рабочих мест. «Мы получали дешевые товары в магазинах, но при этом теряли рабочие места», — заявил Хассетт.

«Если бы дешевые товары действительно решали проблему с благосостоянием, то доходы американцев должны были бы расти», — отметил он, напомнив, что с момента вступления Китая в ВТО реальные доходы американцев за 15 лет упали на $1200.

Хассетт также оспаривает утверждения, что тарифы — это просто налог на американцев, который повышает цены на товары. По его мнению, такие меры необходимы для того, чтобы «вернуть контроль» над экономическими процессами, снизить дефицит торговли и поддержать рабочие места в США.

Хассетт утверждает, что тарифы могут повысить цены лишь в случае, если спрос на товары будет высоким, что может вызвать снижение потребления, но, как он считает, поставщики будут вынуждены снижать цены, чтобы компенсировать снижение спроса.

Также обсуждался вопрос об исключении России из списка стран, на которые наложены дополнительные тарифы. Хассетт объясняет это тем, что идет процесс переговоров между Россией и Украиной, и добавление новых тарифов в такой момент может повлиять на ход этих переговоров.

«Ответка»

Дональд Трамп на своей платформе Truth Social заявил, что тарифы, которые он вводит, могут быть направлены на удар по фондовому рынку с целью снижения процентных ставок. Это высказывание вызвало бурные обсуждения о том, являются ли его тарифы частью долгосрочной экономической стратегии или же это всего лишь тактика давления для получения уступок от других стран.

Мир опасается полномасштабной торговой войны, которая может перерасти в мировую рецессию. Новая волна тарифов уже вызвала ответные меры со стороны других стран. В то же время, как отмечалось, уже многие государства выразили готовность вести переговоры, чтобы избежать новых пошлин.

Так, президент Тайваня предложил нулевые тарифы для начала переговоров, а израильский премьер Биньямин Нетаньяху планирует обсудить снижение 17%-го тарифа на товары своей страны во время запланированной встречи с Трампом сегодня.

Тем временем правительства Индии и Италии также начали переговоры с США по поводу своих тарифов, причем итальянские виноделы уже почувствовали снижение спроса на продукцию из-за угрозы новых пошлин.

Брюссель в свою очередь получил «подарок» в виде 20% пошлин на европейский экспорт. В ближайшие дни ЕС готовит ответные меры, которые могут привести к полномасштабной трансатлантической торговой войне. Reuters пишет, что страны Европейского союза постараются выступить единым фронтом против американских тарифов и, скорее всего, одобрят первый пакет ответных мер, который может затронуть американский импорт на сумму до $28 миллиардов.

При этом Илон Маск, техномагнат, глава Управления DOGE и политический союзник Трампа, неожиданно выступил за «нулевые тарифы» между США и Европой.

Азиатские экономики особенно столкнулись с тарифным погромом. Пошлина в размере 24% вызвала «глубокое разочарование» у премьер-министра Японии Сигэру Исибы. Министерство торговли страны создало специальную группу для оценки ущерба. Рекордные 46% пошлины напалмом обрушились на Вьетнам. Ханой уже заявил о готовности к переговорам для отмены всех тарифов на американский импорт. Пошлины в 32% ударили и по Индонезии. Юго-Восточная страна также сделала ставку на дипломатию. В Джакарте уверены, что приоритет следует отдавать переговорам для поиска взаимовыгодных решений, а не ответным мерам на введенные тарифы. А премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, столкнувшись с 24% пошлинами, объявил о подготовке «скоординированного ответа АСЕАН».

В эпицентре этого экономического урагана, конечно же, Китай — одна из главных мишеней тарифной политики Вашингтона. Многолетнее соперничество двух держав вышло на новый уровень, угрожая превратиться в полномасштабную торговую войну с непредсказуемыми последствиями для всего мира.

После объявления Трампом новых тарифов Китай нанес решительный ответный удар, заявив о введении 34% ответных пошлин на весь импорт из США.

«На все импортируемые товары, происходящие из США, будет наложена дополнительная пошлина в размере 34% сверх существующей тарифной ставки», — заявило министерство финансов КНР.

Китай также внес ряд американских компаний в список «ненадежных субъектов», фактически запретив им вести бизнес на территории страны.

Кроме того, министерство торговли Китая усилило давление, объявив о дополнительных ограничениях на экспорт редкоземельных металлов, критически важных для высокотехнологичного производства, включая аккумуляторы и электромобили.

Тарифная комиссия Госсовета КНР также заявила: «Эта практика США не соответствует правилам международной торговли, серьезно подрывает законные права и интересы Китая и является типичной односторонней практикой запугивания».

Трамп отреагировал на своей платформе Truth Social, заявив, что Китай поступил неправильно. «Они запаниковали — то, чего они не могут себе позволить», — написал президент США.

Что касается соседей по континенту, несмотря на временное снятие угрозы новых торговых пошлин, США не добавили новых налогов на товары из Канады и Мексики, однако продолжили применение 25% пошлин на канадскую сталь, алюминий и автомобили. Эти меры остаются в силе, несмотря на попытки двух стран договориться с США о более выгодных условиях торговли в рамках Соглашения США-Мексика-Канада (USMCA). Как сообщает Business Insider, премьер-министр Марк Карни объявил об ответных 25% пошлинах на американские автомобили, нарушающие условия USMCA. Пока что странам удалось избежать новых тарифных ударов, но напряженность между соседями растет.

«Ядерная зима» для экономики

Пока фондовые рынки лихорадит, а инвесторы подсчитывают потери, миллиардер и основатель одного из самых известных хедж-фондов США Pershing Square Билл Акман, ранее поддерживавший Дональда Трампа, выступил с неожиданной резкой критикой новой тарифной политики Белого дома. Его предупреждение звучит тревожно: если не приостановить тарифную волну, страну ждет экономическая «ядерная зима».

Акман считает, что в нынешней ситуации нужна не жесткость, а передышка. Как передает его слова Bloomberg, 90-дневный «тайм-аут» дал бы Трампу возможность «спокойно и стратегически пересмотреть несправедливые торговые соглашения».

«Либо мы возьмем паузу и попытаемся договориться, либо сами толкаем себя в бездну — в сторону экономической катастрофы», — заявил он.

Для Акмана такая позиция — стратегическая ошибка. «Вы не можете вести переговоры, пока рынки рушатся. Это ослабляет вашу позицию», — пишет он. И добавляет, что тот, кто дал президенту такой совет, «должен быть немедленно уволен».

«Бизнес — это игра на доверие. А его мы стремительно теряем — как внутри страны, так и за рубежом», — утверждает он.

Особенно, по его словам, пострадают простые американцы. Рост цен на импорт ударит прежде всего по тем, кто уже находится в уязвимом положении — по беднейшим слоям населения. «Это не то, за что голосовали миллионы американцев», — отмечает финансист.

Инвестор и миллиардер Рэй Далио ранее также предупреждал, что предлагаемые тарифы приведут к «существенному стагфляционному эффекту», став еще одним голосом в хоре критиков новой тарифной политики.

В начале прошлого месяца легендарный инвестор Уоррен Баффет также сделал редкое заявление по поводу тарифов президента Дональда Трампа, отметив, что наказательные пошлины могут привести к инфляции и навредить потребителям.

«Пошлины — это на самом деле, мы имеем большой опыт с ними. В некотором роде это акт войны», — сказал Баффет.



«Это прекрасная вещь»?



Тем временем сам Трамп продолжает стоять на своем. «Однажды люди поймут, что тарифы — это прекрасная вещь для Соединенных Штатов Америки», — написал он в соцсети Truth Social.

Таким образом США делают шаг к самоизоляции. Америка отказывается быть донором и потребителем планеты. Теперь — жесткий протекционизм, пошлины, индустриализация, заводы под флагом США.

Но растущее число экономистов и влиятельных инвесторов смотрят на происходящее совершенно иначе. Они не воспринимают тарифы как «прекрасную вещь», а видят в них шаг к экономическому саморазрушению. По их мнению, бесконечное наращивание торговых барьеров может привести к глобальной рецессии, ударив по производственным цепочкам. Это в свою очередь увеличит стоимость товаров и усугубит уже существующие проблемы в мировой экономике.