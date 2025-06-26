Новый политический кризис

Ереван оказался в эпицентре нового политического кризиса. Правоохранительные органы Армении предотвратили попытку госпереворота со стороны «криминального олигархического духовенства», в частности, движения «Священная борьба».

По данным Следственного комитета страны, оно планировало теракты и действия, направленные на захват власти в Армении, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Власти арестовали лидера движения «Священная борьба», архиепископа Армянской апостольской церкви (ААЦ) Баграта Галстаняна. Помимо него, взяты под стражу еще 16 человек, включая представителей духовенства.

Баграт Галстанян возглавлял протесты движения «Тавуш во имя Родины» как глава епархии ААЦ, которые прошли весной 2024 года против делимитации и демаркации границы Армении с Азербайджаном, приведшей к возвращению Баку четырех пограничных сел. Помимо этого он выступает против нормализации отношений между Ереваном и Анкарой.

Галстанян год назад организовал пеший марш от приграничных деревень до столицы, а затем провел в Ереване ряд многотысячных митингов с требованием отставки Никола Пашиняна. С того момента он стал символом слияния оппозиционного движения с духовенством. Власти обвиняли его в попытке раскачать ситуацию и спровоцировать насилие.

Подготовка к перевороту

По версии следствия, сейчас движение «Священная борьба», которым руководил Галстанян, формировало ударные группы из бывших военных и полицейских, чтобы свергнуть действующую власть.

Следственный комитет страны сообщает, что сторонники «Священной борьбы» планировали создать отряды численностью 200–250 человек, разделенные на группы по 25 бойцов, каждая из которых имела бы конкретную задачу.

Основу ударных ячеек должны были составить бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Также отмечается, что движение приобрело необходимые средства для реализации задуманного.

По данным силовиков, к лету этого года заговорщикам удалось завербовать порядка 1 тыс. человек, в назначенный день у здания правительства Армении должен был начаться митинг для того, чтобы отвлечь внимание властей.

Тем временем, по плану, ударные подразделения в различных частях страны должны были перейти к «активным действиям», в том числе, как сообщают власти, они собирались устроить взрывы и поджоги, открыть стрельбу по зданиям и заблокировать дороги. Предположительно, все это вызвало бы панику и дезорганизовало работу госорганов.

Следственный комитет в качестве доказательства опубликовал записи разговоров предполагаемых заговорщиков. На них слышно, как неизвестный мужчина предлагает начать бунт одновременно в десяти местах, чтобы силы полицейских тем самым были разбросаны. По его плану, утром зачинщики собирались выйти, а к вечеру — закончить.

Второй мужчина ответил, что «самый жесткий момент будет с окружением парламента».

Церковь против государства

Эти события ознаменовали новый виток напряженности между правительством Никола Пашиняна и Армянской апостольской церковью.

Арест Галстаняна произошел через несколько дней после того, как армянский премьер со ссылкой на публикации онлайн-ресурса civic.am сообщил о раскрытии плана оппозиции по организации государственного переворота.

Оппозиция опровергла достоверность этих утверждений, обвиняя власти в политическом преследовании.

Очевидно, что раскол между армянскими властями и церковью будет углубляться, поскольку пока нет никаких предпосылок для налаживания диалога.

Незадолго до этого обострения произошло еще одно задержание — российского предпринимателя армянского происхождения Самвела Карапетяна, главы группы компаний «Ташир». 18 июня его обвинили публичном призыве к захвату власти, суд заключил бизнесмена под стражу на два месяца. Сам Карапетян вину не признает.

Предпринимателя поддержали представители духовенства, учитывая, что Самвел Карапетян — один из крупнейших благотворителей Армянской апостольской церкви.

Конфликт премьер-министра с представителями Армянской апостольской церкви длится уже несколько лет. Формально Армения — светское государство, однако в Конституции страны закреплена особая роль ААЦ как национальной церкви страны. В целом влияния духовенства на общественную жизнь довольно велико.

Однако после прихода Никола Пашиняна к власти отношения правительства с церковью серьезно охладели. ААЦ стала жестко критиковать политику властей, особенно в вопросах внешней политики, включая нормализацию отношений с Турцией и Азербайджаном.

В конце мая этого года премьер-министр Армении заявил, что армянские церкви напоминают «чуланы, заваленные рухлядью». После этого на своей странице в соцсетях он опубликовал пост, в котором сообщил, что католикос — духовный лидер ААЦ — Гарегин II нарушил принятый им обет безбрачия, и что у священнослужителя есть ребенок.

По словам Никола Пашиняна, у него есть доказательства. По каноническому праву Армянской апостольской церкви Гарегин II не мог быть епископом, архиепископом католикосом в случае нарушения обета безбрачия. Супруга главы правительства Анна Акопян назвала Гарегина II «главным мафиозо» страны, а его сторонников — «главными педофилами» Армении.