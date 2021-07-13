Президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Она размещена на официальном сайте Кремля. Публикация была анонсирована во время прямой линии 30 июня.

Во вступительной части президент заявил, что воспринимает «стену», которая в последние годы возникла между Россией и Украиной, как «большую общую беду, как трагедию».

«Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это прежде всего последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды», – написал Путин.

По мнению Путина, существовавшее когда-то единство трех народов – русского, украинского и белорусского – исчезло вместе с приходом к власти коммунистической партии.

«Именно советская национальная политика – вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов – закрепила на государственном уровне положение о трех отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском», – считает президент РФ.

По его словам, «большевики относились к русскому народу как к неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов» и поэтому «произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные «подарки». «Очевидно одно: Россия фактически была ограблена», – резюмирует он.

Глава государства подчеркнул в этой связи, что современное украинское государство – «целиком и полностью детище советской эпохи», которое создавалась во многом за счет «исторической России».

Публикация опирается не на какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках, отметил Путин, предупреждая возможную критику.

«Руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать», – добавил он.

Российский президент также сравнил нынешний курс официального Киева, который, по его мнению, направлен «на насильственную ассимиляцию [русских] и формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России», с применением против Москвы «оружия массового поражения».

«В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев русский народ может совокупно уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы», – считает Путин.

Кроме того, он заявил, что Россия никогда не позволит использовать против себя свои исторические территории и живущих там «близких» людей: «А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну».

Статья Владимира Путина доступна и на украинском языке. Примечательно, что в русском варианте текста употребляется словосочетание «на Украине», а в украинском вместо предлога «на» используется «в».

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что некоторые моменты, затронутые в статье Путина, готов обсудить с ним лично, а также при встрече может предоставить много материала для подготовки другой статьи по Украине. Он также добавил, что ему «приятно, что человек знает украинский язык».