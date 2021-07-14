Ассоциация «Национальный совет такси», объединяющая более 50 некоммерческих организаций в регионах РФ, направила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловалась на работу китайского агрегатора такси DiDi. С содержанием письма ознакомился журнал Forbes, его подлинность подтвердил отправитель.

Члены ассоциации предупредили Путина, что китайский агрегатор собирает большой объем картографических и персональных данных, которые вместе с геопозицией и «уникальной опознавательной информацией о мобильном устройстве» могут представлять интерес для иностранных спецслужб.

В подписанном исполнительным директором ассоциации Наталией Лозинской письме говорится, что через DiDi такси заказывают как госслужащие, сотрудники правоохранительных органов и военных ведомств, так и сотрудники режимных объектов. Вследствие этого возникает высокий риск несанкционированного вывода сервисом собранной информации за рубеж, что повлечет за собой ослабление обороноспособности и безопасности страны, уверены в ассоциации.

В правилах обработки персональных данных российской «дочки» китайского агрегатора – «Диди Мобилити РУС» говорится, что компания обязуется хранить собранную информацию на серверах на территории РФ. Для передачи данных за рубеж требуется дополнительное согласие пользователя, но в ассоциации считают, что это положение «формально и никем не контролируется».

В DiDi указали, что не видят оснований для жалобы. Неприкосновенность частной жизни, защита персональных данных информации, относящейся к бизнес-процессам – важнейшие приоритеты для компании, сказала представитель компании Ирина Гущина. Она также заверила, что персональные данные пользователей в России обрабатываются и хранятся в соответствии с законодательством РФ и действующими правилами конфиденциальности, данные используются только с согласия пользователей.

Российские власти во время пандемии коронавируса организовали масштабную слежку за гражданами, которая во многих случаях велась с нарушениями законодательства в области персональных данных, ранее сообщалTRT на русском.