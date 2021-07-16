​​​​​​​Верховный суд Европейского союза постановил, что работодатели имеют запретить ношение на работе религиозных и политических символов веры, в частности, мусульманских головных уборов (хиджабов и никабов), сообщает Al Jazeera.

При этом запреты возможны только в том случае, если компания намерена продемонстрировать свою нейтральность к каким-либо убеждениям.

​​​​​​​Работодатель также обязан учесть права и интересы сотрудников и требования закона о свободе вероисповедания.

​​​​​​​«Запрет на ношение любой видимой формы выражения политических, философских или религиозных убеждений на рабочем месте может быть оправдан желанием работодателя представить нейтральный имидж по отношению к клиентам или предотвратить социальные споры», – сказано в тексте решения суда.

​​​​​​​В январе 2021 года одобрить запрет на ношение платков отказалось Национальное собрание Франции, писалTRT на русском. Французский парламент тогда признал «экстремистскими» содержащиеся в законопроекте «Укрепление республиканских ценностей» статьи о запрете ношения хиджаба девочкам до 18 лет.