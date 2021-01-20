Национальное собрание Франции отказалось одобрить инициативу депутатов правящей партии страны запретить ношение платков в общественных местах девочкам до 18 лет.

Речь идет о «Законе против исламского сепаратизма», переименованном позже на «Укрепление республиканских ценностей».

Один из пунктов подготовленного депутатами правящей партии «Вперед, республика» Орором Берже и Жан-Батистом Моро документа предполагает запрет на ношение девочками в возрасте до 18 лет платков в общественных местах и «одежды, которая показывает, что мужчины статусом выше женщин».

Специальный комитет Национального собрания, который обсуждал законопроект, признал содержащиеся в нем статьи «экстремистскими» и не одобрил их включение в документ.

Между тем лидеры Совета мусульман Франции подписали «Хартию ценностей ислама». С требованием принять данный вызвавший резонанс документ, специально подготовленный властями страны в рамках «подавления радикального ислама», выступал ранее президент Франции Эммануэль Макрон.

В Хартии указано, что ислам является религией, а не политическим движением. В нем также прописан запрет на любое иностранное вмешательство в деятельность мусульманских общин страны.

Незадолго до этого Макрона обвинили в распространении фейковых новостей после того, как он заявил о том, что мусульманских девочек в возрасте трех лет «заставляют носить паранджу» и «воспитывают их в ненависти к ценностям Франции».

Глава французского государства обрисовал ситуацию так, что в некоторых пригородах детей противоположного пола держат вдали друг от друга. Кроме того, по его словам, в стране существуют «сотни радикально настроенных людей», которые могут напасть с ножом в любой момент.

«Посетите районы, где маленькие девочки в возрасте трех или четырех лет носят чадру, полностью закрывающую лицо», – написал Макрон в письме газете The Financial Times. По его утверждениям, все они «отделены от мальчиков, а также от остальной части общества», «воспитываясь в атмосфере ненависти к ценностям Франции».

К слову, запрет на появление в публичных местах в головных уборах, которые полностью скрывают лицо человека и не позволяют идентифицировать его личность, был введен во Франции еще в 2011 году. Также не существует каких-либо зарегистрированных доказательств или фотографий маленьких девочек в парандже, никабе и т. д., о чем говорит глава государства.

Во Франции проживает около 6 миллионов мусульман – это самая крупная мусульманская община в Западной Европе. Большую часть ее составляют выходцы из бывших французских колоний, таких как Алжир, Марокко и Тунис.