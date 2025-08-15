ВОЙНА В ГАЗЕ
Еще 6 мирных палестинцев стали жертвами израильских атак
Удары были нанесены по местам скопления людей в северной и центральной частях региона
Газа / Reuters
15 августа 2025 г.

Израильские военные в ночь на пятницу нанесли серию авиаударов по сектору Газа, в результате которых погибли не менее шести палестинцев. Об этом сообщили медицинские источники.

По данным медицинских служб и очевидцев, удары были нанесены по местам скопления мирных жителей в северной и центральной частях региона. В результате атаки возле перекрестка Аль-Иттисалат в районе Аль-Рималь в городе Газа погибли два человека, еще 13 получили ранения.

В центральной части сектора Газа израильская армия убила троих палестинцев в результате удара возле контрольно-пропускного пункта Киссуфим. Еще один человек погиб при атаке на перекрестке Аль-Матахин в Дейр-эль-Балахе.

С октября 2023 года Израиль убил в секторе Газа почти 61 800 палестинцев. Военная кампания привела к масштабным разрушениям и поставила регион на грань голода.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе.

