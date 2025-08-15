Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что решение властей Израиля о продвижении плана строительства поселения E1 еще больше подрывает решение о создании двух государств и является нарушением международного права.

Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщили в Европейской службе внешних связей (EEAS).

«В случае реализации строительства этот шаг навсегда нарушит «географическую и территориальную связь между оккупированным Восточным Иерусалимом (Аль-Кудс) и Западным берегом реки Иордан и разорвет связь между северной и южной частями Западного берега», — предупредили в Брюсселе.

ЕС вновь призвал Израиль прекратить строительство поселений.

«Эти односторонние решения усугубляют и без того напряженную ситуацию на местах и еще больше подрывают любую возможность достижения мира», — добавили в EEAS.

В Евросоюзе уверены, что Израиль должен изучить меры для защиты жизнеспособности решения на основе сосуществования двух государств.

Ранее, как сообщали германские СМИ, федеральное правительство Германии также раскритиковало планы Израиля.