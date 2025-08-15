Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что решение властей Израиля о продвижении плана строительства поселения E1 еще больше подрывает решение о создании двух государств и является нарушением международного права.
Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщили в Европейской службе внешних связей (EEAS).
«В случае реализации строительства этот шаг навсегда нарушит «географическую и территориальную связь между оккупированным Восточным Иерусалимом (Аль-Кудс) и Западным берегом реки Иордан и разорвет связь между северной и южной частями Западного берега», — предупредили в Брюсселе.
ЕС вновь призвал Израиль прекратить строительство поселений.
«Эти односторонние решения усугубляют и без того напряженную ситуацию на местах и еще больше подрывают любую возможность достижения мира», — добавили в EEAS.
В Евросоюзе уверены, что Израиль должен изучить меры для защиты жизнеспособности решения на основе сосуществования двух государств.
Ранее, как сообщали германские СМИ, федеральное правительство Германии также раскритиковало планы Израиля.
«Строительство поселений нарушает международное право и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН», — заявил представитель МИД ФРГ.
Напомним, что о начале работ по строительству вышеупомянутого поселения ранее объявил министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич.
«Утверждение строительства в E1 хоронит саму идею палестинского государства и продолжает наши шаги на местах по реализации фактического суверенитета, начатого с формированием правительства», — сказал Смотрич. Он назвал проект «сионизмом в его лучшем проявлении».
Проект E1, замороженный на десятилетия из-за протестов международного сообщества, вызывает обеспокоенность, так как может разделить палестинский Западный берег на северную и южную части, препятствуя созданию палестинского государства.
E1 призван подорвать возможность создания палестинской метрополии, объединяющей Восточный Аль-Кудс, Вифлеем и Рамаллу — ключевые центры, которые палестинцы видят сердцем своего будущего государства.