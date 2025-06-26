Самая сильная в Европе

«Мы сделаем бундесвер самой сильной армией в Европе, как того справедливо ожидают от нас наши партнеры, учитывая наши размеры, наши возможности и наше географическое положение», — заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц накануне саммита НАТО.

По его мнению, Брюссель допустил ошибку, не слушая предупреждения балтийских государств об угрозах, исходящих от РФ. Он добавил, что необходимо принять решение о вкладывании значительно больших средств в безопасность в будущем.

Глава немецкого правительства добавил: в евроатлантическом регионе опасаются, что Россия продолжит войну за пределами Украины.

Для этого на саммите НАТО приняли решение об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Из них на военные расходы должны пойти 3,5%, а еще 1,5% могут быть направлены на развитие инфраструктуры, которую можно использовать в военных целях, включая мосты, порты и железнодорожные пути.

Германия, по словам Мерца, планирует привлечь дополнительно 80 тыс. военнослужащих, в настоящий момент в бундесвере служат около 182 тыс. человек.

Все в армию

О планах по созданию самой сильной конвенциональной армии в Европе Фридрих Мерц заговорил, едва став канцлером. Это заявление стало его первым в бундестаге после прихода к власти и первым подобным заявлением в послевоенной истории Германии.

В частности, он планирует увеличить число военных на добровольной основе. Если же сделать это не удастся, в ФРГ могут рассмотреть возвращение призыва. В Конституции Германии закреплена воинская повинность только для мужчин, однако сейчас стал обсуждаться и призыв для женщин.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ездил в скандинавские государства, где изучал опыт женской службы в армии, в частности, в Швеции. Однако, по его словам, еще необходимо решить множество вопросов.

Например, для возвращения всеобщей воинской повинности необходимо изменение Основного закона с помощью двух третей голосов депутатов бундестага. Сейчас это вряд ли получится, учитывая, что Левая партия выступает категорически против такой инициативы. Также две трети голосов не собрать без голосов парламентариев от «Альтернативы для Германии» (АдГ), а на явно это не пойдет правящая коалиция.

Проблемы могут возникнуть и внутри коалиции, ведь в коалиционном договоре, заключенном между блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии, не предусмотрено возвращение воинской повинности. Она существовала в стране до 2011 года, однако христианские демократы отменили ее, руководствуясь финансовыми соображениями.

Старший научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Артем Соколов в разговоре с TRT на русском отметил, что слабым местом военной реформы ФРГ считается набор вооруженной силы, потому что несмотря на достаточно привлекательные условия несения службы, бундесвер с момента отмены всеобщей воинской повинности 14 лет назад испытывает острую нехватку личного состава.

«Речь идет практически обо всех позициях в армии ФРГ, при этом решить задачу на базе добровольного, контрактного формирования вооруженных сил невозможно. Последние три года не наблюдается увеличение количества контрактов о службе в бундесвере, и выросло количество досрочно прекращенных контрактов о военной службе», — считает германист.

По его мнению, даже возврат к системе призыва не решит кадровую проблему в немецкой армии, поскольку есть большие возможности совершенно легально не идти на военную службу, например, выбрать альтернативную гражданскую службу.

«В немецком Основном законе прописано, что нельзя насильно призывать на военную службу. Сейчас очевидно, что в рамках этой системы не представляется возможным решить задачу по доведению численности бундесвера хотя бы до 203 тыс. человек, вместо нынешних 183 тыс.», — уверен специалист.

Он добавил, что скорее всего, немецкое руководство будет пытаться искать и вырабатывать систему стимулов для того, чтобы граждане активнее рассматривали службу в вооруженных силах «как приемлемый карьерный трек для себя».

«Возможно, это придет через ухудшение социально-экономической ситуации, когда служба в бундесвере будет не просто привлекательной, но в каком-то смысле жизненно необходимой для определенных категорий населения, будут расширены, вероятно, возможности для несения военной службы людей с миграционным бэкграундом, возможно, будут приняты какие-то и другие меры в этом направлении», — полагает аналитик.

Политолог добавил, что риторика немецкого канцлера «стилистически копирует логику Холодной войны».

«Если это изначально выглядело плюсом для Мерца, который символизировал старые, добрые времена, когда Германия находилась в определенном смысле на пике своей формы экономической, внешнеполитической, то сейчас в нынешних условиях многое из того, что говорит Мерц, выглядит и по форме, и по содержанию не актуально современному мироустройству. Это касается в том числе его милитаризированной риторики», — резюмировал Соколов.

Профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с TRT на русском подчеркнула, что нынешний немецкий канцлер пытается сделать из Германии большое военное государство.

«По сути он старается сделать из страны милитаристскую Германию. В Европе знают, чем обычно заканчивается милитаризация Германии, явно ничем хорошим для соседей страны», — подытожила эксперт.