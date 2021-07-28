Кремлевская пропаганда активно продает внешнему миру образ путинской России как чуть ли не последнего оплота консервативных ценностей. И правда, в то время как на Западе движение ЛГБТК захватывает все новые и новые позиции, в России действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма, а в Конституцию были внесены поправки о защите традиционных ценностей и о том, что брак является союзом мужчины и женщины.

В игре с консервативно настроенными россиянами это дает кремлевской пропаганде неплохой козырь: «не хотите гей-парадов на Красной площади и программ гендерного просвещения для детей в школах, поддерживайте Путина как гаранта традиционных ценностей в стране». Благо, вольно или невольно значительная часть оппозиционеров нового поколения подыгрывают этой пропаганде, пытаясь привнести в российское общественно-политическое пространство новейшую «прогрессивную» повестку или, как ее называют в России, «повесточку».

Но так ли уж чужда «повесточка» самой российской власти и действительно ли она является заслоном у нее на пути?

Новости культуры: «повесточка» на марше

Подобные вопросы возникали в последнее время не раз в связи с новостями культурно-общественной жизни путинской России.

Так, состоявшийся в июне 2021 года Петербургский Международный Экономический Форум стал попыткой презентации российских власти и крупного бизнеса внешнему миру, в которой приняли участие ключевые фигуры российского политического и экономического бомонда, начиная с Владимира Путина. Тем более шокирующим для тех, кто верит в путинскую Россию как оплот консервативных ценностей, стало то, что культурным лицом ее главного государственного банка – Сбера на этом форуме стал тик-ток блогер Даня Милохин, который олицетворяет и пропагандирует ЛГБТК повестку в ее химически чистом виде.

Возможно, этот выбор был связан с тем, что Сбер уже много лет возглавляет Герман Греф, которому, по слухам, эта повестка не чужда самому. Но все-таки речь идет не о частной вечеринке, а о презентации имиджа страны в мире, что по определению требует от руководителя крупнейшего госбанка руководствоваться не личными пристрастиями, а государственными приоритетами.

Еще ранее знаковым событием культурной жизни России стало выступление в качестве ее представителя на «Евровидении» певицы Манижи Сайгин. В России этот выбор вызвал общественный резонанс главным образом из-за того, что представлять страну доверили певице не русской или другой коренной российской национальности, а переехавшей в нее в детстве таджичку. Однако не менее важно то, какое идеологическое послание или, как сейчас модно говорить, «месседж» несет в себе творчество Манижи.

А это месседж типичной «повесточки» со всем ее набором – от феминизма до продвижения ЛГБТК. В частности, в 2019 году она снялась в про-ЛГБТ проекте издания «Открытые», а в 2020 году стала специальным гостем «Квирфеста» в Санкт-Петербурге.

Да, кстати, несмотря на закон о запрете пропаганды гомосексуализма, в России с 2009 года проходит квирфестиваль, и это не единственное культурное событие и мероприятие подобного рода. Но не будем на этом спекулировать – российская власть никогда не претендовала быть аналогом движения «Талибан», а позиционирует себя скорее как консервативно-либеральная в культурном отношении, что предполагает наличие в обществе площадок, на которых себя могут проявлять представители разных ориентаций.

Другое дело, что в авторитарной системе, в которой ключевые события общественной жизни, связанные с государством, безусловно, согласовываются «наверху», без этого не могла обойтись и отправка от России на «Евровидение» ярко выраженной проводницы «повесточки». Что ставит под вопрос консервативные установки этой власти, особенно если учесть, что соседнюю Украину на этом же конкурсе представляла группа, исполняющая и популяризирующая этническую украинскую музыку в современной обработке.

«Толерантная» власть

Но стоит ли удивляться вышеперечисленному?

Еще в 2015 году, отвечая на соответствующий вопрос в интервью Financial Times, Владимир Путин говорил следующее: «Хорошо известно, что в Соединенных Штатах, в четырех штатах США, гомосексуализм считается уголовным преступлением. Хорошо это или плохо, мы знаем сейчас решение Конституционного суда, но эта проблема еще полностью не изжита, она не вытравлена из законодательства Соединенных Штатов окончательно. У нас этого нет… У нас люди нетрадиционной ориентации спокойно живут, работают, продвигаются по службе, получают государственные награды за свои достижения в науке, искусстве либо в каких-то других областях, ордена им вручают, я лично вручаю».

И действительно, при Путине представители неформального гей-сообщества сохранили свои ключевые позиции в российском шоу-бизнесе и серьезные позиции в политическом, медийном и информационном истеблишменте. Но такого рода «неформальность» – это совсем не то, на чем настаивает сегодняшнее движение ЛГБТК, добивающееся не отсутствия преследований за сексуальную ориентацию в частной жизни, а ее превращения в фактор жизни публичной.

В этом смысле путь от первого ко второму начинается с так называемого «каминг-аута», который становится личной политической демонстрацией. И таковые уже происходят в «святая святых» кремлевской пропаганды – российской команде Russia Today. Так, помимо Марии Бароновой и Екатерины Винокуровой, которых вполне можно рассматривать как провластных феминисток, в ней работает, являясь одним из медийных лиц провластной пропаганды, совершивший «каминг-аут» Антон Красовский.

Но не стоит думать, что подобные островки «культурного либерализма» (не путать с политическим, который вполне может быть культурно-консервативным) возможны лишь в столичном околокремлевском бомонде, но не в «скрепной глубинке». Несколько лет подряд «повесточку» в самой откровенной форме видный представитель местной власти внедрял не просто в одной из российских республик, а в республике с исторически мусульманским большинством населения – Башкортостане. Речь идет о бывшем главе Общественной палаты этой республики и неформальном главе медийного блока ее руководства Ростиславе Мурзагулове.

Он, с одной стороны, пропагандировал творчество таких «деятелей культуры», как певец Моргенштерн или художница Алена Савельева, рисующая издевательские картины о традиционной национальной культуре, с другой стороны, боролся с башкирской оппозицией, защищающей религиозные и традиционные этнические ценности. Весьма занимательно, что, подобно Антону Красовскому на RT, в Башкортостане в публичную борьбу против оппозиции включился ютуб-блогер Арслан Энн, которого местные СМИ называли видным участником «ЛГБТ-сообщества» в Челябинске.

В итоге заработавший себе зашкаливающий анти-рейтин Мурзагулов был отстранен от должности. Но весьма показательно то, что в данном случае власть была не инициатором защиты традиционных ценностей, а напротив, была вынуждена реагировать на действия оппозиции, которая это делала.

От господства РПЦ к «каминг-ауту»?

По современным меркам идеологический фасад нынешней российской власти действительно является достаточно консервативным, причем, как уже отмечалось, действия некоторых ее оппонентов как будто бы специально преследуют цель этот имидж укрепить, чем она с удовольствием и пользуется.

Так произошло с недавним требованием к России Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) якобы о признании в России «гей-браков», которое с негодованием отвергли российские официальные лица, от Госдумы до Марии Захаровой. При этом на самом деле в решении шла речь о признании не «гей-браков», а т. н. «гражданских союзов» или «партнерств», за что публично не раз выступал один из главных кремлевских пропагандистов Дмитрий Киселев. Но когда подобные призывы озвучиваются в виде требований со стороны ЕСПЧ, для нынешнего российского истеблишмента это становится хорошим поводом набрать очки перед избирателем в качестве защитников не только «скреп», но и суверенитета страны.

Правда, нельзя было удержаться от улыбки, наблюдая, как громче всех отповедь ЕСПЧ давали такие известные «противники однополых отношений», как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский. И если уж говорить о консерватизме всерьез, сравнивая, например, его российскую и турецкую версии, то начиная с сопоставления биографии Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, заканчивая опорой их правящих партий, видно, что в России осознанные и практикующие религиозные люди находятся в меньшинстве. Причем все чаще они констатируют, что уже при нынешней власти в стране вовсю вызревает и продвигается «повесточка».

По-видимому, это связано с тем, что получившая для этого все возможности при власти Владимира Путина и после того как ее новым патриархом стал Кирилл Гундяев Русская Православная Церковь Московского Патриархата (РПЦ МП) проиграла не только каноническую войну за украинское православие, но и борьбу за души русского народа. Отдав предпочтение декоративному воцерковлению государства вместо реальной евангелизации общества, РПЦ для многих «этнических православных», искавших подлинную веру, стала новым изданием то ли казенной дореволюционной синодальной церкви, то ли такой же казенной «политической церкви» КПСС.

Как следствие, ее позиции в российском истеблишменте обеспечиваются главным образом представителями старшего поколения, или, как их сегодня называют, «бумерами», для которых религия заполнила идеологический вакуум, возникший с крушением КПСС. Но в случае с более молодыми поколениями россиян это замещение привело к тому, что слово «скрепы» воспринимается и используется исключительно издевательски и рассматривается как лицемерие и китч.

Что же касается молодежи поколений «миллениалов» (нулевых) и «зумеров» (десятых), то в ее среде и вовсе идет обратная реакция на подобный казенный консерватизм, следствием чего становится завоевание значительной, если не большей их части «повесточкой». Причем, как показывают примеры Петербургского Международного Экономического Форума, отправки Манижи на «Евровидение» или политики Мурзагулова в Башкортостане, те представители российской власти, которые не только не верят ни в какие «скрепы», но и держат нос по ветру, пытаются идти в ногу со временем.

Известный принцип гласит: «не можешь предотвратить – сумей возглавить». Именно в соответствии с ним многие бывшие коммунисты и чекисты, сохранив свои кресла, превратились сперва в «демократов», а потом в «скрепоносных патриотов». Поэтому не стоит удивляться, если они или уже их дети, чтобы опять сохранить свои позиции, один за другим начнут совершать «каминг-аут» и продвигать «повесточку».