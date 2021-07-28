Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к 1033-й годовщине крещения Киевской Руси, в котором заявил, что наследницей этого средневекового государства может считаться только Украина. Видеоролик и текст обращения украинского лидера доступны на сайте Офиса президента Украины.

В частности, Зеленский заявил, что именно в Киеве началась история христианства в Восточной Европе.

«1033 года назад Великий князь Киевский Владимир крестил Киевскую Русь. Киевскую Русь-Украину. Это не часть нашей истории, это и есть наша история. Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», – уверен Зеленский.

«Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров», – сказал президент Украины, намекая на Россию, президент которой Владимир Путин ранее написал статью «Об историческом единстве русских украинцев».

Статья президента РФ была опубликована на русском и украинском языках 12 июля, писал TRT на русском. В ней глава российского государства проанализировал историю русских и украинцев, а также оценил современное положение дел в настоящее время. При этом в статье содержится утверждение, что русские и украинцы (а также белорусы) являются «одним народом», что противоречитисторическим исследованиям, писал в колонке для TRT на русском Дмитрий Горевой.