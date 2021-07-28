Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 9 годам и 6 месяцам и 10 годам и 5 месяцам тюремного заключения соответственно за контрабанду радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 из России в Украину, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Суд постановил, что Лобов и Хачатрян совершили преступления, предусмотренные статьями 275 («Государственная измена») и статьей 276 («Шпионаж») Уголовного кодекса РФ. Оба фигуранта будут отбывать срок в колонии строгого режима.

В ФСБ уточнили, что в результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что Хачатрян и Лобов действовали в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса, занимались сбором сведений о так называемых клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передавали конкретные образцы этих изделий в Украину.

По данным спецслужбы, Лобов хранил радиоэлектронное оборудование в подвальном помещении своего дома, где производил предпродажную подготовку, а Хачатрян организовывал перемещение клистронов в Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов вроде как выступила государственная компания «Укроборонпром».

В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным, сказано в сообщении.

О том, что в России с каждым годом увеличивается количество уголовных дел по статьям, связанным с государственной изменой и шпионажем, ранее писалTRT на русском. По данным «Команды-29», всего с 2001 года в России было возбуждено не менее 115 уголовных дел, связанных с госизменой и шпионажем. Кроме того, растет число и пойманных спецслужбами сотрудников и агентов иностранных разведок Так, ФСБ в 2016 году предотвратила деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб, о чем отчитался президент РФ Владимир Путин. В 2018 году была пресечена деятельность уже 129 штатных сотрудников и 465 агентов. В 2020 году их было поймано, соответственно, 72 и 423.