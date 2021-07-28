ТУРЦИЯ
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Анталья в 2021 году приняла более 3 млн туристов
При этом почти половина отдыхающих посетила знаменитые курорты региона в июле. Турпоток продолжает увеличиваться
Анталья в 2021 году приняла более 3 млн туристов
Фото: Reuters / Others
28 июля 2021 г.

Туристический поток в Анталью с начала 2021 года составил более 3 млн человек, говорится в сообщении Управления губернатора провинции, сообщает газета Hürriyet Daily News.

С 1 января по 25 июля регион посетили более 3 млн иностранных туристов. Почти половина из них (1 млн 474 тысячи туристов) приехали в Анталью в июле. За аналогичный период прошлого года провинцию посетили всего 165 тысяч туристов.

По данным аэропорта Антальи, в период с 16 по 25 июля в провинцию прилетели более 700 тысяч туристов. За эти дни аэропорт принял более 3,1 тысяч международных и 684 внутренних рейса, на которых в Анталью прибыли 596 тысяч иностранных и около 112 тысяч туристов из Турции.

В сообщении Управления губернатора провинции также сказано, что после снятия Россией ограничений на полеты в Турцию в Анталью прибыло более 547 тысяч российских туристов.

Авиасообщение между Россией и Турцией было возобновлено 22 июня после более чем двухмесячного перерыва. По оценке Ростуризма, в этот период отправиться на отдых в Турцию планировали около миллиона россиян. Туроператоры в первые дни после открытия направления заявляли об ажиотажном спросе, писалTRT на русском.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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