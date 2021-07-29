Еще в апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте главы государств и правительств стран-членов Альянса согласились с тем, что Грузия должна быть принята в НАТО. Однако с тех пор прошло целых 13 лет, а Грузия так и не стала членом этой организации. Попробуем разобраться, почему Грузия до сих пор так и не вошла в НАТО и есть ли какие-то альтернативы членству в этом военно-политическом блоке.

Отношения между НАТО и Грузией восходят еще к 1992 году, когда Грузия присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества, на базе которого позднее был создан Совет евро-атлантического партнерства. Основная задача этой структуры заключалась в налаживании сотрудничества между НАТО и странами, что еще не вошли в Альянс.

В 1994 году Грузия присоединилась к программе «Партнерство ради мира», а в 1996 году была разработана специальная программа для интеграции Грузии в НАТО. Таким образом, еще с первой половины 90-х годов Грузия выражает заинтересованность в деятельности Альянса, а также регулярно участвует в учениях и начинает задумываться об адаптации натовских стандартов для нужд собственной армии.

В нулевых годах и особенно с приходом к власти в Грузии Михаила Саакашвили сотрудничество со структурами НАТО заметно усилилось. В 2005 году НАТО и Грузия подписали соглашение о транзите войск НАТО через территорию Грузии, а в декабре 2008 г. министры иностранных дел стран НАТО приняли решение о дальнейшем укреплении отношений между НАТО и Грузией путем разработки практического механизма для создания совместимости грузинской армии с НАТО.

Сотрудничество Грузии с НАТО не ограничилось подписанием различных соглашений и коммюнике. Даже без формального членства в НАТО Грузия активно участвует в деятельности Альянса не только в Европе, но и за ее пределами. Можно с уверенностью сказать, что вклад Грузии в деятельность международных миссий превышает вклад многих государств-членов самого Альянса. Так, например, грузинский миротворческий контингент в Афганистане являлся одним из самых крупных среди всех стран, участвовавших в выполнении миротворческих задач в этой стране.

Кроме чисто военных достижений, Грузия не отстает, а в некоторых случаях даже опережает многих действующих членов НАТО в том, что касается свободы СМИ, создания условий для верховенства закона, а также удобства ведения бизнеса. По индексу восприятия коррупции Грузия занимает 45-е место. Для сравнения, такие члены Альянса, как Черногория и Северная Македония, занимают 67-е и 111-е места соответственно.

Немаловажно, что среди грузинского населения поддержка членства в НАТО остается очень высокой, примерно 78% грузин хотели бы, чтобы их страна вступила в Альянс. Однако, в отличие от многих других стран, вступивших в НАТО в последние несколько лет, грузинский случай довольно сложен и втягивает Альянс в опасный конфликт с Россией.

В результате войны между Грузией и Россией в августе 2008 года под контролем пророссийских сепаратистов находятся два региона Грузии: Абхазия и Цхинвальский регион. Обе территории в одностороннем порядке провозгласили свою независимость от Грузии и заключили военные соглашения с Россией.

Кроме того, жители самопровозглашенных республик имеют российское гражданство. Таким образом, как отмечают многие грузинские и западные эксперты, Россия сделала все, чтобы даже такой перспективный кандидат, как Грузия, не смог бесконфликтно вступить в Альянс.

Похожая ситуация складывается и с планами Украины по вступлению в НАТО. То есть фактически Россия наложила своего рода вето на расширение Альянса, и западные политики не знают, что с этим делать. Для принятия Грузии в Альянс нужна политическая воля, а именно этого Альянсу и не хватает. Более того, многие западные лидеры опасаются враждебной реакции России и не желают ссориться с Кремлем. На этом фоне особенно выделяются Франция и Германия.

В 2008 году канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия будет негативно относиться к любому расширению НАТО на Восток, а примерно четыре месяца спустя Россия вторглась в Грузию. Сейчас когда боевые действия перенеслись уже на территорию Украины и заметно расширили военное присутствие России в Черном море, идея расширения НАТО на Восток может найти еще меньше сторонников, чем в 2008 году. США, как отмечают некоторые эксперты, также не горят желанием принимать Грузию в состав НАТО и, скорее всего, будут тормозить этот процесс.

Профессор и руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе полагает, что новый президент США Джозеф Байден и его администрация не намерены что-то менять в отношении Грузии и, вероятнее всего, Грузии не стоит ждать поддержки от США относительно ее планов по вступлению в Альянс.

Другой влиятельный грузинский эксперт, политолог Гела Васадзе, полагает, что отношения между Грузией и НАТО уже находятся на достаточно высоком уровне, что в свою очередь создает определенные гарантии безопасности для Грузии. По его мнению, военно-политическая трансформация Грузии, вызванная стремлением вступить в НАТО, позволяет заключить союз с влиятельными странами-членами НАТО, прежде всего с Турцией и Польшей, а также с Украиной, которая также стремится вступить в Альянс. Достаточно посмотреть на отношения Азербайджана и Турции, говорит Васадзе, чтобы понять, насколько эффективным может быть такой союз.

Действительно, сотрудничество Баку и Анкары – хороший пример для многих стран мира. Именно это сотрудничество помогло Азербайджану не только восстановить суверенитет над Карабахом, но и заметно усилить экономику.

Грузия является старым и надежным партнером как для Азербайджана, так и для Турции. Именно через Грузию проходят важнейшие транспортные и энергетические артерии, связывающие эти три государства.

Кроме того, Турция – давний сторонник вступления Грузии в НАТО и сотрудничество Анкары и Тбилиси одно из самых долгих и стабильных в регионе. Азербайджану, Грузии и Турции не нужен хаос, у этих стран нет территориальных проблем и претензий друг к другу, поэтому их военно-политическое сближение – это вопрос времени независимо от принятия Грузии в Альянс.

Вместе с тем, будет ошибкой утверждать, что у Грузии совсем нет шансов стать членом НАТО. История Альянса знает множество довольно сложных случаев, включая даже территориальные споры, в том числе и между странами, входящими в НАТО. Например, ФРГ была принята еще до объединения с ГДР, а Испания вступила в Альянс, несмотря на территориальные конфликты с Марокко и Великобританией. Есть и другие случаи. Например, исторический пограничный спор между Грецией и Турцией относительно нескольких скал в Эгейском море.

Подводя итог, можно сказать, что НАТО не может вечно обещать Грузии членство, такая политика только подрывает доверие к самому Альянсу и разрушает его изнутри. Отказывая Грузии, Альянс только усиливает позиции Кремля, который вместе с тем воспринимается в качестве потенциального противника. Как отмечают многие аналитики, обладая обширным опытом противодействия гибридной войне, которую ведет Россия, Грузия и Украина могут сыграть заметную роль в выявлении потенциальных угроз, а также в выработке адекватных ответных мер на эти угрозы.