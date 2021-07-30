Американский импорт из России за январь–май 2021 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $11,5 млрд, сообщает РБК со ссылкой на данные статистики бюро переписи американского населения.

Однако статистика США расходится с данными Федеральной таможенной службы России (ФТС). Так, ведомство зафиксировало экспорт России в США в $6,1 млрд, при этом рост составил 26%. Это связано с тем, что ФТС учитывает только поставки напрямую в США, тогда как американская сторона охватывает все товары из РФ.

По версии американцев, импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов вырос с $3,8 млрд до $6,7 млрд (78%). В этой категории преобладают поставки нефтепродуктов ($3,1 млрд).

По сведениям Федеральной таможенной службы, в физическом выражении экспорт нефтепродуктов из России в Соединенные Штаты уменьшился на 25%. Иными словами, рост связан с ценовым фактором.

Также в 1,5 раза вырос импорт драгоценных и полудрагоценных металлов и камней (с $1,1 млрд до $1,6 млрд). Кроме того, импорт российских удобрений увеличился на 35%, до $0,5 млрд, железа и стали – на 25%, до $0,7 млрд.

Рост также наблюдается в категориях несырьевого импорта. Речь идет о поставках мороженых крабов. Они увеличились с $263 млн до $395 млн.

Вместе с тем в США направили ракетные двигатели стоимостью $126 млн.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США сейчас вряд ли можно назвать партнерскими. Они резко обострились в 2014 году после аннексии Крыма, войны в Донбассе и последовавших за этим западных санкций.

«Скорее, это наши оппоненты. Отрадным пока является лишь тот факт, что Россия и США от пикирования перешли к переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием», – сказал спикер Кремля.

Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно демонстрировал политическую волю на нормализацию отношений между странами.

Комментируя заявление президента США Джо Байдена о «больших проблемах» Путина, Песков заметил, что американские власти имеют ошибочные представления о современной России, в том числе о доле нефтегазового сектора в ВВП России.

«Я встречался с господином Путиным. У него есть реальная проблема. Он возглавляет экономику, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, и больше ничего. Больше ничего. Эта экономика – восьмая из самых маленьких или самых больших в мире? Он знает, что у него есть реальная проблема, что делает его еще более опасным, на мой взгляд», – сказал Байден, выступаяв штаб-квартире офиса директора Национальной разведки США.

Ранее американский президент назвал Путина убийцей и грозил Кремлю жесткими мерами за его политику в мире.