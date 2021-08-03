Представители карачаевской научной и творческой интеллигенции составили обращение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором они попросили разобраться в ситуации с положением древнеаланских храмов в Карачаево-Черкесии. Текст обращения размещенв Instagram-аккаунте Конгресса карачаевского народа.

«Сопутствующие непомерным, на наш взгляд, амбициям отдельных религиозных функционеров, инсинуациям и проискам подстрекателей, попытки переврать достойные страницы истории, низведение значения этапов возникновения, становления и развития христианства на исконной родине наших предков безусловного приоритета, достояния всемирного культурного наследия, – до уровня заброшенных культовых сооружений, a именно таков смысл устраиваемой провокации, и, утилизирующий, превращающий в никчемность, прах времени, статус государственных памятников – есть, на наш взгляд, ни больше ни меньше, целенаправленные деяния на уничтожение раз и навсегда духовной памяти карачаево-балкарского народа», – говорится в обращении.

Отмечается, что слова пресс-секретаря Пятигорской и Черкесской епархии отца Михаила Самохина о том, что РПЦ никоим образом не намечает присвоение древнеаланских храмов и что они – неотчуждаемая собственность Карачаево-Черкесии звучали «достаточно весомо, убедительно». «Главной заботой в настоящей ситуации должна быть проблема капитальной реставрации – восстановления памятников старины, их сохранения, и что здесь должны сложиться, объединиться, сплотиться все прикладываемые усилия», – подчеркивают представители карачаевской интеллигенции.

По их мнению, ввиду своей уникальности, храмы должны быть достоянием не только всех народов РФ, но и мировой общественности. «Поэтому все заинтересованные стороны должны добиться включения памятников аланской культуры в список всемирного наследия ЮНЕСКО и тогда они станут достоянием мировой культуры», – убеждены авторы обращения.

О подоплеке ситуации вокруг древнехристианских аланских храмов в Карачаево-Черкесии TRT на русском писал в июне. Тогда Конгресс карачаевского народа, Союз репрессированных народов России, Совет старейшин КЧ РОО «Къарачай Алан Халкъ», Фонд «Сто шагов к Кайсыну», КБ РОО «Баш Тёре» и Всемирная Ассамблея Карачаево-Балкарского народа направили обращение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также заявление в Генпрокуратуру РФ по ситуации вокруг храмов на территории КЧР.

Общественники указывают, что архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт незаконно проводит богослужения в аланских храмах, тем самым совершая акты вандализма (самовольно изменяя первозданный вид храмов), разжигает межконфессиональные и межнациональные конфликты на территории КЧР и всего СКФО. Авторы обращения потребовали восстановить охрану и сохранность расположенных на территории КЧР объектов культурного наследия федерального значения, а также запретить религиозным организациям проведение в древних исторических памятниках культурного наследия религиозных обрядов.