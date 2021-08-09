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Россияне начали экономить на погребальных услугах
Жители РФ стали чаще умирать, но обороты ритуальной отрасли растут медленнее, чем темпы смертности. Россияне на фоне снижения доходов экономят на дополнительных похоронных услугах
Россияне начали экономить на погребальных услугах
Россияне начали экономить на погребальных услугах / Others
9 августа 2021 г.

Россияне стали экономить на погребальных услугах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата и участников рынка. Эксперты отмечают, что реальные затраты граждан страны на похороны могут оказаться в четыре раза больше, поскольку большая часть расчетов в ритуальной сфере находится в серой зоне.

В первом полугодии 2021 года объем выручки ритуальных агентств по всей стране составил 36,9 млрд рублей, указывает Росстат. В сравнении с тем же периодом прошлого года отмечен рост на 9% (тогда на ритуальные услуги россияне потратили 34,07 млрд рублей), а по сравнению со вторым полугодием 2020 года выручка сократилась на 1%. При этом за первые шесть месяцев 2021 года в России умерло 1,1 млн человек (плюс 16% к 946,6 тысячам смертей за тот же период 2020 года).

Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов объяснил разницу между динамикой выручки ритуальных агентств и смертности тем, что россияне снизили траты на похороны. «Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тысяч рублей, – указал он, – то сейчас люди не хотят тратить более 30 тысяч».

Россияне на фоне снижения доходов экономят на погребальных услугах и услугах по обслуживанию могил. «От организации похорон отказаться нельзя, но установку памятников и оградок можно отложить до улучшения финансового состояния или отказаться от нее вовсе», – объяснил Болтунов.

При этом в ГБУ «Ритуал», обслуживающем московские кладбища, сообщили, что средний чек в Москве не изменился, а выручка учреждения в первом полугодии 2021 года выросла на 18%, что пропорционально приросту числа умерших в российской столице.

Кроме того, выросла доля кремаций, которая обходится в среднем на 40% дешевле, чем захоронения в землю, рассказал вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин. По его словам, в Санкт-Петербурге уже более 70% усопших кремируют, хотя до 2020 года эта доля не превышала 65%. В целом по стране показатель пока около 10%, так как не везде есть крематории, добавил он.

При этом более 70% доходов частных похоронных организаций могут оставаться в серой зоне, отметили в ГБУ «Ритуал». Илья Болтунов указывает, что в серой зоне, где ведется расчет наличными, находится около 90% рынка.

Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что с учетом неофициальных платежей емкость рынка в 2,5 раза выше. «Значительная часть ритуальных услуг в Москве оказывается таким образом: агенты за 25–30 тысяч рублей покупают информацию о смерти пациента, к примеру, у работников медучреждения, для того чтобы первыми предложить свои услуги по захоронению. Позже эти расходы перекладываются на родственников усопшего», – объяснил он.

С учетом неофициальных платежей за места на кладбищах рынок ритуальных услуг в России мог, по экспертным оценкам, вырасти на 20-30% и составить 140-150 млрд рублей по итогам первых шести месяцев 2021 года.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России смертность в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла почти на 15%, сообщила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она уточнила, что подъем заболеваемости, начавшийся в Москве и Московской области, а позже распространившийся по другим регионам страны, привел к увеличению показателей смертности и в июле 2021 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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