Россияне стали экономить на погребальных услугах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата и участников рынка. Эксперты отмечают, что реальные затраты граждан страны на похороны могут оказаться в четыре раза больше, поскольку большая часть расчетов в ритуальной сфере находится в серой зоне.

В первом полугодии 2021 года объем выручки ритуальных агентств по всей стране составил 36,9 млрд рублей, указывает Росстат. В сравнении с тем же периодом прошлого года отмечен рост на 9% (тогда на ритуальные услуги россияне потратили 34,07 млрд рублей), а по сравнению со вторым полугодием 2020 года выручка сократилась на 1%. При этом за первые шесть месяцев 2021 года в России умерло 1,1 млн человек (плюс 16% к 946,6 тысячам смертей за тот же период 2020 года).

Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов объяснил разницу между динамикой выручки ритуальных агентств и смертности тем, что россияне снизили траты на похороны. «Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тысяч рублей, – указал он, – то сейчас люди не хотят тратить более 30 тысяч».

Россияне на фоне снижения доходов экономят на погребальных услугах и услугах по обслуживанию могил. «От организации похорон отказаться нельзя, но установку памятников и оградок можно отложить до улучшения финансового состояния или отказаться от нее вовсе», – объяснил Болтунов.

При этом в ГБУ «Ритуал», обслуживающем московские кладбища, сообщили, что средний чек в Москве не изменился, а выручка учреждения в первом полугодии 2021 года выросла на 18%, что пропорционально приросту числа умерших в российской столице.

Кроме того, выросла доля кремаций, которая обходится в среднем на 40% дешевле, чем захоронения в землю, рассказал вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин. По его словам, в Санкт-Петербурге уже более 70% усопших кремируют, хотя до 2020 года эта доля не превышала 65%. В целом по стране показатель пока около 10%, так как не везде есть крематории, добавил он.

При этом более 70% доходов частных похоронных организаций могут оставаться в серой зоне, отметили в ГБУ «Ритуал». Илья Болтунов указывает, что в серой зоне, где ведется расчет наличными, находится около 90% рынка.

Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что с учетом неофициальных платежей емкость рынка в 2,5 раза выше. «Значительная часть ритуальных услуг в Москве оказывается таким образом: агенты за 25–30 тысяч рублей покупают информацию о смерти пациента, к примеру, у работников медучреждения, для того чтобы первыми предложить свои услуги по захоронению. Позже эти расходы перекладываются на родственников усопшего», – объяснил он.

С учетом неофициальных платежей за места на кладбищах рынок ритуальных услуг в России мог, по экспертным оценкам, вырасти на 20-30% и составить 140-150 млрд рублей по итогам первых шести месяцев 2021 года.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России смертность в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла почти на 15%, сообщила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она уточнила, что подъем заболеваемости, начавшийся в Москве и Московской области, а позже распространившийся по другим регионам страны, привел к увеличению показателей смертности и в июле 2021 года.