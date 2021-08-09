На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России смертность в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла почти на 15%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По официальным данным Росстата, смертность в июне 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 14,1%. Это связано с существенным, по сравнению с прошлым годом, подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России (в июне прошлого года фиксировалось снижение заболеваемости после пикового подъема в мае 2020 года)», – цитирует вице-премьера ТАСС.

Голикова уточнила, что подъем заболеваемости, начавшийся в Москве и Московской области, а позже распространившийся по другим регионам страны, привел к увеличению показателей смертности и в июле 2021 года. Она оказалась на 2,5% меньше, чем в январе, когда в стране фиксировали второй значимый подъем заболеваемости COVID-19.

«По оперативным данным, смертность в июле 2021 года оказалась на 17,9% выше, чем в июле 2020 года, и на 2,5% ниже, чем в январе 2021 года, когда в России фиксировался второй значимый подъем заболеваемости (ноябрь 2020 года – январь 2021 года)», – отметила она.

В июне Росстат опубликовал оперативные данные о демографической ситуации в России за апрель 2021 года, в соответствии с которыми от COVID-19 за месяц умерли 20 323 человека.

Из них у 15 573 COVID-19 указан в качестве основной причины смерти, еще у 4750 – одной из причин смерти. При этом общая смертность за апрель 2021 года, по данным статистического ведомства, увеличилась по сравнению с апрелем прошлого года на 11,6%, избыточная смертность (превышение над числом умерших в апреле 2020 года) составила 17 472 человека.

В апреле газета The New York Times писала, что Россия опередила страны Европы и США по показателю избыточной смертности во время пандемии коронавируса.

При этом реальное число заразившихся коронавирусом в России превышает 62 млн человек, утверждаетиздание Meduza. Не менее двух третей из них (40 млн) почувствовали симптомы той или иной силы тяжести.