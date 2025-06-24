С добром пожаловал

Визит спецпосланника США по Украине Кита Келлога в Минск стал первым визитом в Беларусь столь высокопоставленного американского представителя за последние пять лет.

Главной целью приезда Келлога в столицу Беларуси было вовлечение Минска в украинское урегулирование, которое отошло на второй план на фоне войны Израиля с Ираном.

Последний раз в Минск приезжал занимавший тогда пост госсекретаря США Майк Помпео во время первого президентского срока Дональда Трампа. Следующая администрация — Джо Байдена — не пыталась возобновить контакты с белорусскими властями.

Накануне приезда Келлога президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил, что ключевой союзник его страны — Россия. Хотя американских гостей он встречал довольно радушно, обняв несколько знакомых ему дипломатов, включая заместителя Келлога Джона Коула.

Переговоры сторон продолжались шесть с половиной часов, включая рабочий ужин. Об их содержании известно мало. По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, «круг тем был максимально актуальным»: о взаимодействии страны с РФ и КНР, об Украине и Ближнем Востоке, об американских санкциях в отношении Беларуси.

Впоследствии постпред страны при ООН Валентин Рыбаков сообщил, что стороны обсудили возможную нормализацию двусторонних отношений, включая обмен визитами и полноценное восстановление работы посольств.

Дипломат заверил, что в Вашингтоне осознают, «каким опытом и политическим весом обладает Лукашенко», учитывая, что он лично прекрасно знает руководителей обеих стран.

По словам Рыбакова, президент Беларуси на любой такой встрече подчеркивает, что Минск — ближайший стратегический союзник, партнер и России, и Китая, и поэтому ничего не будет делать в ущерб этим странам.

Прорыв изоляции

Визит Келлога стал прорывом западной дипломатической изоляции Беларуси. Однако быстрых результатов ожидать не стоит. Впрочем, Лукашенко пошел на значительные уступки, что может смягчить позицию западных стран.

Лукашенко продемонстрировал готовность помочь в диалоге с РФ, а также освободил 14 политзаключенных, двух граждан Японии, трех граждан Польши, двух — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции, США и своего главного оппонента, экс-кандидата на президентских выборах 2020 года Сергея Тихановского. Этот жест стал крупнейшим актом помилования за последние пять лет, до этого Беларусь выдавала лишь граждан других государств.

Вопрос освобождения американцев из белорусских тюрем Вашингтон начал обсуждать еще осенью прошлого года, до смены администрации, но Лукашенко предпочел подождать, когда в Белым дом вернется Трамп, чтобы тем самым подыграть новому президенту.

Посыл был такой: во главе США встал прагматичный лидер, который готов к сделкам без либеральных нравоучений, у него все получается лучше, чем у его предшественника.

Вопрос снятия санкций

В Беларуси по-прежнему остается свыше 1100 политзаключенных, так что запас для торга у Лукашенко остался.

В 2020-м после заключения Тихановского под стражу на выборы пошла его жена Светлана, которая, как считают оппоненты Лукашенко, победила, но потом была вынуждена бежать в Литву.

Сергея Тихановского после освобождения также передали Вильнюсу, после чего вместе с супругой он дал совместную пресс-конференцию с супругой, рассказав, что не претендует на лидерство в оппозиции.

Американские СМИ уверены, что президент Лукашенко пошел на такой шаг в надежде на смягчение американских санкций. Освобождая Тихановского, президент Беларуси показывает, что в принципе готов освободить любого политзаключенного, красных линий в этом вопросе нет, просто с ним надо не прекращать разговаривать.

Однако смягчить санкции против Минска будет не так просто — из-за жесткой позиции Евросоюза, а без снятия европейских санкций американских послаблений будет недостаточно для того, чтобы разблокировать основные торговые потоки Беларуси.

А Брюссель явно не настроен возобновлять диалог с Минском вслед за Вашингтоном. Рабочие контакты европейцев с Беларусью не прекращались, но лишь на уровне встреч с дипломатами и экспертами, а этого явно недостаточно для оперативного снятия ограничительных мер.

Также пока не ясно, что именно Лукашенко может предложить США для украинского урегулирования. Президент Беларуси, хотя и называет себя «уникальным знатоком мыслей Путина», время минских переговоров, когда белорусская столица была дипломатической площадкой, осталось далеко позади. Менять Стамбул на Минск никто не собирается, а других рычагов влияния ни на Москву, ни на Киев у Александра Лукашенко нет.

Возможно, в США от него многого и не ждут, а просто хотят продемонстрировать хоть какие-то локальные успехи на фоне пробуксовки российско-украинских переговоров.

Стратегически важное расположение

Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что «даже странно, что администрация Трампа только теперь обратила свои взоры на Беларусь».

«Страна расположена в более чем стратегически значимом месте. В духе отрицания догм либерального порядка, а он в целом присущ этой команде, нормализовать отношения с Лукашенко следовало раньше. Тем более что рисков или подвохов для США тут никаких», — отметил эксперт.

По его словам, получился дипломатический успех.

«В Минске ценят возможность маневрирования и стремятся к ней даже в самых, казалось бы, неблагоприятных для подобного занятия ситуациях. И как только какая-то возможность намечается, стараются немедленно ее использовать. Пока что смелые шаги Трампа к тем, кого отвергали его предшественники, производят ажитацию, но результатов не приносят», — полагает аналитик.

Он считает, что так происходит фактически по всем направлениям.

«Обмен заключенными/пленными/заложниками, как угодно можно называть, — вещь беспроигрышная и полезная, но сути отношений не меняет. В лучшем случае улучшается атмосфера и открывается некое окно. Но расширить его до размеров двери и куда-то через нее пойти, пока что ни разу не удалось», — уверен Лукьянов.

По мнению политолога, можно быть уверенным в одном: сам белорусский лидер попытается выжать максимум из возникшего в Вашингтоне интереса.

«Но и пределы допустимого ему известны — уж очень давно он на троне», — подытожил эксперт.