Начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир в четверг допустил возможность нового удара по Ирану. Это произошло спустя сутки после визита в Ливан главы иранского Совета национальной безопасности Али Лариджани.

Как передает Army Radio, выступая на военной церемонии на базе Глилот в центральной части Израиля, Замир заявил, что Тель-Авив готов повторить атаку на Иран, «если такая необходимость возникнет».

13 июня Израиль при поддержке США начал 12-дневную войну против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары баллистическими ракетами и беспилотниками, после чего 24 июня Вашингтон объявил о прекращении огня.

По словам Замира, армия нанесла удары по Ирану и его союзникам из так называемой «оси сопротивления» — ливанской «Хезболле» и йеменским хуситам — «и готова действовать вновь при любой необходимости».