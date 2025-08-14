БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Израиль вновь ударит по Ирану?
Тель-Авив готов повторить атаку «если возникнет необходимость»
Похоронная процессия иранских военных командиров и ученых-ядерщиков, погибших в результате ударов Израиля, в Тегеране / Reuters
14 августа 2025 г.

Начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир в четверг допустил возможность нового удара по Ирану. Это произошло спустя сутки после визита в Ливан главы иранского Совета национальной безопасности Али Лариджани.

Как передает Army Radio, выступая на военной церемонии на базе Глилот в центральной части Израиля, Замир заявил, что Тель-Авив готов повторить атаку на Иран, «если такая необходимость возникнет».

13 июня Израиль при поддержке США начал 12-дневную войну против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары баллистическими ракетами и беспилотниками, после чего 24 июня Вашингтон объявил о прекращении огня.

По словам Замира, армия нанесла удары по Ирану и его союзникам из так называемой «оси сопротивления» — ливанской «Хезболле» и йеменским хуситам — «и готова действовать вновь при любой необходимости».

Недавний конфликт с Ираном он назвал «превентивной войной».

Отметим, что за последние недели и другие израильские чиновники — включая министра обороны Исраэля Каца и министра иностранных дел Гидеона Саара — также допускали возможность нового удара по Ирану.



