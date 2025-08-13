Ливан не допустит вмешательства во внутренние дела со стороны каких-либо внешних сил. Об этом сегодня заявил президент страны Жозеф Аун на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.



Отметим, что находящийся в Бейруте Лариджани заявил, что Тегеран продолжит поддерживать Ливан — спустя несколько дней после того, как ливанское правительство поручило армии разработать план разоружения проиранской группировки «Хезболла».

Лариджани отверг план разоружения и заверил, что Иран будет «стоять на стороне ливанского народа».

«Если ливанский народ страдает, мы в Иране также почувствуем эту боль и будем поддерживать народ Ливана при любых обстоятельствах», — заявил он журналистам после прибытия в Бейрут.

Ранее Министерство иностранных дел Ливана выразило решительный протест в связи с недавними заявлениями Али Акбара Велаяти, советника Верховного лидера Ирана, назвав их открытым и недопустимым вмешательством во внутренние дела страны.

Велаяти в беседе с полуофициальным иранским агентством «Тасним» заявил, что Тегеран «категорически против разоружения «Хезболлы», поскольку она поддерживала и продолжает поддерживать ливанский народ и движение сопротивления».