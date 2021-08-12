БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Секретный экспорт из России вырос более чем на 60%
Объем засекреченного российского экспорта, в который входят самолеты, оружие и боеприпасы, за первое полугодие 2021 года достиг $27 млрд
Секретный экспорт из России вырос более чем на 60%
Секретный экспорт из России вырос более чем на 60% / Others
12 августа 2021 г.

Издание «Ведомости» проанализировало данные Федеральной таможенной службы (ФТС) и выяснило, что экспорт по самому широкому спектру товаров, подпадающих под секретные обезличенные коды таможенной статистики (SS, SSSS и т. д.), за первую половину 2021 года вырос на 61% и достиг $27 млрд.

Для сравнения, тот же показатель за аналогичный период прошлого года составил всего $16,7 млрд – в связи с пандемией коронавируса.

Объем оборонного засекреченного экспорта, в который входят самолеты, оружие, боеприпасы, ФТС оценивает в $4,7 млрд – против $3,6 млрд годом ранее (рост на 31%).

Среди стран-получателей секретных оборонных поставок из России лидируют Чехия ($683 млн за полгода), Алжир ($603 млн) и Китай ($488 млн).

Засекреченный импорт в Россию в январе-июне также продемонстрировал рост – на 40%, составив $6,8 млрд. Основной статьей являются закупки гражданских самолетов из Франции, США и Канады.

Общий объем экспорта товаров из России за июнь текущего года вырос до рекордного показателя в $43,885 млрд, говорится в материалах Центробанка. Это максимальный уровень с 2014 года, рост по сравнению с маем составил 26%.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us