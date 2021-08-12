Издание «Ведомости» проанализировало данные Федеральной таможенной службы (ФТС) и выяснило, что экспорт по самому широкому спектру товаров, подпадающих под секретные обезличенные коды таможенной статистики (SS, SSSS и т. д.), за первую половину 2021 года вырос на 61% и достиг $27 млрд.

Для сравнения, тот же показатель за аналогичный период прошлого года составил всего $16,7 млрд – в связи с пандемией коронавируса.

Объем оборонного засекреченного экспорта, в который входят самолеты, оружие, боеприпасы, ФТС оценивает в $4,7 млрд – против $3,6 млрд годом ранее (рост на 31%).

Среди стран-получателей секретных оборонных поставок из России лидируют Чехия ($683 млн за полгода), Алжир ($603 млн) и Китай ($488 млн).

Засекреченный импорт в Россию в январе-июне также продемонстрировал рост – на 40%, составив $6,8 млрд. Основной статьей являются закупки гражданских самолетов из Франции, США и Канады.

Общий объем экспорта товаров из России за июнь текущего года вырос до рекордного показателя в $43,885 млрд, говорится в материалах Центробанка. Это максимальный уровень с 2014 года, рост по сравнению с маем составил 26%.