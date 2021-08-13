Акватория Восточного Средиземноморья, часто называемая Левантийским бассейном, привлекает все более пристальное внимание запасами углеводородов на континентальном шельфе. Их разработка и коммерческая добыча меняют региональный расклад сил, превращая вчерашних импортеров в востребованных поставщиков энергоресурсов в сопредельные страны, а непосредственно Левант – в новый ресурс голубого топлива для Европы.

Евросоюз активно поддерживает планы диверсификации поставок в надежде снизить за их счет зависимость от российского газа. На повестке дня строительство Восточно-Средиземноморского газопровода East Med с побережья Израиля в южную Европу, как ожидается, самого протяженного из глубоководных. На его технико-экономическое обоснование ЕС уже выделил 2 млрд евро и намеривается профинансировать не менее половины строительства, оцениваемого в 7 млрд евро.

Между тем, Москва не намерена сдавать позиции ведущего поставщика трубопроводного газа на Европейский рынок. Невзирая на введенные санкции и политическое давление, строительство газопровода «Северный поток-2» близится к успешному концу, а с введением в строй «Турецкого потока» для российского газа открылся южный маршрут транспортировки в Европу.

В свою очередь, российские нефтегазовые корпорации проявляют все больший интерес к шельфовым месторождениям Леванта в стремлении завоевывать новых потребителей и рынки, включая европейские. Москва поддерживает их планы, заинтересованная в расширении российского присутствия в странах Леванта через коммерческие структуры.

Как источник газодобычи регион Восточного Средиземноморья ей мало интересен: Россия занимает первое место в мире по запасам газа, и ей не грозит дефицит его добычи. Ее озабоченность вызывает перспектива ужесточения конкуренции на рынке южной Европы с появлением Левантийского газа помимо поставляемого российского по «Турецкому потоку» и азербайджанского с месторождения Шахдениз-2 по системе газопроводов TANAP-TAP.

Работа российских компаний на шельфе Восточного Средиземноморья отвечает скорее геополитическим планам Москвы на укрепление присутствия в стратегически важном регионе, чем задачам освоения новых источников энергоресурсов. По словам Сергея Лаврова, министра иностранных дел РФ, Россия находится в «непосредственной близости» от Восточного Средиземноморья и заинтересована иметь «стабильные и хорошие» отношения с его странами при наличии доброй воли с их стороны.

Европейский энергетический ресурс

Запасы Левантийского шельфа оцениваются в сотни миллионов баррелей нефти и триллионы кубометров природного газа, способных обеспечивать Европу в течение лет ста. Тем не менее, уже первые открытые – не более 20 лет назад – месторождения стали предметом конфликтов между странами региона. Помимо традиционных для Восточного Средиземноморья этно-конфессиональных противоречий, причиной в немалой степени является трансграничный характер самих месторождений, способных свободно мигрировать из одной страновой юрисдикции в другую.

Делимитация морских границ относится к компетенции суверенных государств, действующих согласно нормам международного права. Проблемы, вытекающие из трансграничного характера ресурсов, осложнены слабостью общей правовой базы и на практике решаются путем компромисса при наличии доброй воли сторон.

Для региона Леванта, с его конфликтным потенциалом, взаимные уступки и дружеское согласие на перспективу мало реалистичны. Это говорит о необходимости новых международных договорно-правовых механизмов, способных стабилизировать как региональную ситуацию, так и разработку шельфовых энергоресурсов для «справедливого распределения природного богатства» на благо жителей региона, как отметил Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турецкой Республики.

Право на ресурсы Левантийского бассейна сегодня оспаривают администрация Южного Кипра, Греция, Израиль, Леван, Ливия, Северный Кипр и Турция. Мало-помалу находить компромисс и взаимопонимание удается, и разработка и добыча уже ведутся на шельфе ряда стран.

Особое внимание к себе привлекают открытые запасы природного газа на шельфе Израиля и Египта, которые еще недавно считались его нетто импортерами. Гигантское месторождение «Левиафан» у побережья Израиля (620 млрд кубометров) и соседствующее с ним «Тамар» (300 млрд кубометров) скоро не только смогут полностью обеспечивать страну энергоресурсами, но и превратят ее в мирового экспортера газа для стран региона и Евросоюза.

В свою очередь, запасы месторождения «Зохр» (850 млрд кубометров) на шельфе Египта, крупнейшего из открытых в регионе, делают эту страну одним из десяти главных экспортеров СПГ в мире и региональным центром по его поставкам в Европу на базе местной добычи и импорта из Израиля. Тем не менее, открытие у побережья острова Кипр месторождения «Афродита» (140 млрд кубометров), граничащего с «Тамар» и «Левиафан», вызвало столь острый конфликт страновых интересов, что они превосходят коммерческие.

Разработка энергоресурсов и добыча

Непосредственно в разработке и добыче ресурсов участвуют ведущие мировые нефтегазовые корпорации, как Mobil Exxon, Noble Energy, Total и ENI. Российские компании представлены достаточно скромно, выступая миноритарными партнерами в проектах Total и ENI по причине рисков попасть под экономические санкции.

Из них наибольшего успеха добилось ПАО «Роснефть», крупнейшая нефтедобывающая компания РФ, на настоящий момент активно разрабатывающая месторождение «Зохр» в консорциуме с ENI (50%), BP (10%) и Mubadala Petroleum (10%). Участие ПАО «Роснефть» составляет 30% концессии морского блока Шорук в ИЭЗ Египта, который располагается на глубине 1,5 км на площади 3,7 тыс. кв. км на север от Порт Саида.

«Роснефть» присоединилась к консорциуму в 2017, купив 30% доли ENI в проекте за 1 млрд дол. и став тем самым вторым по величине его участником. Ожидается, что к 2022 году сумма совокупных инвестиций «Роснефти» в месторождение «Зохр» составит 4,5 млрд дол. и станет крупнейшим иностранным вложением компании.

Вплоть до конца 2019 года «Роснефть» продолжала наращивать объемы добычи, но снизила ее в 2020 году по причине падения спроса на газовом рынке Египта. Тем не менее, аналитики считают сокращение добычи временной и ожидают ее роста, полагая, что месторождение «Зохр» продолжит оставаться важнейшим газовым ресурсом «Роснефти» и источником поставок на европейский рынок в обход ПАО «Газпром», контролирующего экспорт российского газа в Европу.

Интерес к перспективам разработки углеводородов на шельфе Ливана активно проявляет ПАО «НОВАТЭК», что может стать его первым опытом газодобычи за пределами России. «НОВАТЭК», крупнейшая независимая газодобывающая компания РФ, наращивает производство СПГ, и его поставки в страны Европы покрывают 3% местного потребления, согласно данным за 2019-2020 гг.

С 2018 года компания входит в консорциум с Total и ENI с правом геологоразведки шельфовых ресурсов Ливана и их последующей разработки в течение 25 лет, в случае подтверждения коммерческих запасов. Доля участия «НОВАТЭК» составляет 20%, в то время как на Total и ENI поровну приходится по 40%, и Total является оператором проекта.

Процесс лицензирования шельфовых блоков растянулся уже на целый ряд лет из-за тяжелого экономического положения Леванта, тем не менее «НОВАТЭК» продолжает выражать свою заинтересованность. В кулуарах Давосского форума 2021г Леонид Михельсон, глава правления «НОВАТЭК», подтвердил намерение компании принять участие в тендерах на разработку месторождений на шельфе Леванта, мотивируя решение готовностью европейского потребителя закупать газ у «Алжира, Норвегии и РФ, а не у одного-единственного поставщика».

Что касается сотрудничества Турции и России по разработке шельфовых запасов Восточного Средиземноморья, как в августе 2019 года отмечал Александр Новак, в ту пору министр энергетики РФ, имеется хорошая основа для «совместной работы российско-турецких компаний в данном регионе», и залогом служит многолетнее успешное сотрудничество между странами в области энергетики.

Левантийский поток

Спрос на природный газ в Восточном Средиземноморье в последние годы растет быстрее, чем в Европе, тем не менее, она продолжает интересовать страны региона как основной рынок сбыта.

В январе 2020 года администрация Южного Кипра, Греция и Израиль подписали соглашение на строительство в Европу глубоководного газопровода East Med, по которому ежегодно сможет поставляться 12 млрд кубометров газа, покрывающих 10% прогнозируемого европейского потребления. Согласно планам, трубопровод протяженностью 2 000 км будет проложен на рекордной глубине более 3 км от побережья Израиля через южный Кипр, исключительно экономический район Турции, остров Крит и Грецию в Италию. Однако Турцию страны-подписанты не включили в соглашение.

На отсутствие конструктивного подхода указал Президент Турции Эрдоган, отмечая, что без участия его страны «реализовать какой-либо проект в Восточном Средиземноморье не удастся». Менее чем два года спустя участники проекта были вынуждены признать, что исключение из проекта Турции было недальновидным, и они «готовы к газовому сотрудничеству в Восточном Средиземноморье».

Планируемое строительство газопровода East Med у Москвы вызывает мало симпатий, и ей выгоднее, чтоб ресурсы Левантийского бассейна, коли пошла их разработка, за пределы региона не экспортировались. Ряд российских экспертов придерживаются мнения, что построить газопровод не удастся из-за высоких финансовых рисков и по той причине, что еще никогда в мире никто не строил газопровод на такой колоссальной глубине, в то время как другие считают данный проект продуктом геополитических манипуляций США и определенных кругов Европы, сомневаясь в его жизнеспособности.