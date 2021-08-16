Замглавы МИД Украины озвучила ожидания Киева от саммита «Крымской платформы»

Турция – один из самых активных сторонников Украины в крымском вопросе на международной арене, заявила заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар агентству Anadolu, комментируя подготовку к запланированному на 23 августа саммиту «Крымская платформа».

По словам Джеппар, в Киеве ожидают, что в мероприятии Турция будет представлена на высоком уровне, и выражают надежду на участие Анкары и в других рабочих группах и проектах в рамках «Крымской платформы», цель которых – активизировать международные усилия в вопросе возращения полуострова Украине, отметила дипломат.

Джеппар напомнила, что «Крымская платформа» – это также новый инструмент координации международных усилий, направленных на обеспечение территориальной целостности Украины и возвращение крымского вопроса в повестку дня мирового сообщества. «Оккупация Крыма остается болезненной темой для Украины и ярким примером уязвимости международной системы безопасности. Эта беспрецедентная проблема международной безопасности требует интенсивных национальных и международных усилий и механизмов для ее решения», – сказала Джеппар.

Дипломат назвала большим успехом Киева организацию подобного саммита по инициативе Украины на фоне действий Москвы.

По ее словам, главными темами обсуждений на саммите станут: разработка политики по непризнанию аннексии Крыма, повышение эффективности санкций, защита прав и свобод человека во временно оккупированном Крыму, ограничение милитаризации полуострова.

В Украине ожидают, что саммит будет проводиться каждые два-три года для оценки результатов политической составляющей деятельности платформы и определения будущих целей, отметила Джеппар. «Саммит станет только началом реальной работы. Ожидается принятие совместного заявления, в котором будут оформлены согласованные на саммите пункты», – указала замглавы МИД Украины.

При этом, по словам дипломата, платформа не ставит целью заменить собой задачу, выполняемую международными организациями. «Однако мы надеемся, что лидерство и координация, которые будут сформированы благодаря этой платформе, укрепят международные усилия и синергию, ускорят работу в жизненно важных областях для освобождения Крыма и в результате Крым будет освобожден от оккупации», – отметила Джеппар.

По ее словам, к настоящему времени подтверждено участие в саммите 40 иностранных делегаций, в Киеве надеются, что до начала мероприятия эта цифра возрастет. Замглавы украинской дипломатии указала на важность участия в платформе не только стран евроатлантического региона, но и других регионов.

В работе платформы примут участие президент Польши Анджей Дуда, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщила Джеппар. Кроме того, ожидается участие высокопоставленных лиц из США и стран-участниц НАТО, добавила дипломат.